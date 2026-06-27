単勝万馬券級の馬から買える馬券術が存在した！超穴馬を見抜くカギ――それはレース当日朝9時半の複勝オッズにあった。『単勝万券馬を当てる一番カンタンな方法』7月3日発刊！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年7月3日、【革命競馬】シリーズの新刊『単勝万券馬を当てる一番カンタンな方法』を発刊します。

通常の予想では「絶対に買えない馬」が激走して大波乱を演出する。それが競馬というギャンブルなのだが、その「絶対に買えない馬」から買える馬券術が存在した！超穴馬を見抜くカギ――それはレース当日朝9時半の複勝オッズにあった。「複勝15倍の壁」をキーワードにビッグな配当を狙い撃つ、オッズ馬券術のパイオニア・大谷清文が放つ最新作は、「複勝15倍の壁」を見るだけ！豊富な実践的中例からオッズ馬券術ビギナーにもお勧めです！

目次

第１章●「競馬予報」でレースの性格を見極める第２章

第２章●「単勝万券馬」狙い撃ちの必須条件

第３章●単勝ランクに壁がないレース＝パターン１

第４章●単勝と複勝の壁がズレているレース＝パターン２

第５章●人気が集中した上位ランク馬と複勝15倍の壁＝パターン３

第６章●複勝15倍の壁と超穴馬の関係＝補助パターン

第７章●的中馬券からひも解く万馬券の真実

（主な高配当的中例）

●26.4.5天満橋Ｓ８.ハワイアンタイム３着＝14番人気・単76.9倍⇒３連複５万4840円

●26.4.4中山12Ｒ１２.コパノヴィンセント１着＝15番人気・単101.8倍⇒ワイド１万8760円、5880円

●26.2.28別府特別１２.ワザモノ２着＝15番人気・単106.1倍⇒３連複１万9810円

●25.12.28有馬記念１０.コスモキュランダ２着＝12番人気・単111.5倍⇒３連複１万6580円

●25.10.5京都大賞典８.ヴェルミセル３着＝15番人気・単90.8倍⇒ワイド１万610円、9850円

●25.9.20阪神12Ｒ９.メイショウマントル３着＝16番人気・単248.2倍⇒３連複４万130円

【著者プロフィール】

大谷清文（おおたに きよふみ）

1963年4月22日、群馬県館林生まれ。明治大学商学部卒。出版社に入社。マンガ雑誌、競馬雑誌（ザ・競馬）の編集長を経て書籍編集に従事。テレビでハイセイコーの姿を見たのが、競馬との最初の出会い。シンボリルドルフの単勝馬券を2回外したことから、単勝オッズと人気馬の動向に気づく。故・松本守正氏、故・相馬一誠氏、互冨穴ノ守氏との出会いがオッズの研究に拍車をかけ、出版社退社後、本格的にオッズ馬券の研究に没頭し、オッズだけで馬券を買うようになって、回収率がプラスに転じた。著書に『回収率をあげるオッズ馬券の教科書』『回収率をあげるオッズ馬券の参考書』『回収率をあげるオッズ馬券の奥義』『楽しみながら儲ける馬券攻略Ｘ』『競馬力を上げる馬券統計学の教科書』『ネット投票で儲ける！オッズ馬券の新常識』（いずれもガイドワークス）、『勝つ！儲ける！極める！オッズ馬券幸福論』『とことん回収率を上げる！大谷式穴馬券の買い方』『秒で穴馬を見抜く！大谷オッズ式時短万券術』（秀和システム新社）。

■書籍概要

書名 単勝万券馬を当てる一番カンタンな方法

著者 大谷清文

定価 2,310円（税込）

発売日 2026年7月3日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798077208

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18671655/

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