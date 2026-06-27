9月30日(水)　AndTech　WEBオンライン「バイオミメティクスの基礎と開発事例（模倣別）、産業応用動向　～アルゴリズム模倣による製品開発、材料・ロボティクス事例～」Zoomセミナー講座を予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せるバイオミメティクスでの課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「バイオミメティクス」講座を開講いたします。

バイオミメティクス推進協議会 事務局長：平坂氏が、バイオミメティクスを構造模倣、行動模倣、機能模倣、アルゴリズム模倣の観点から、国内外の開発事例、国際標準化（ISO）、知財を体系的に解説。

本講座は、2026年09月30日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f16eb22-562e-6ca4-977f-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

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テーマ：バイオミメティクスの基礎と開発事例（模倣別）、産業応用動向

～構造・行動・機能・アルゴリズム模倣による製品開発、材料・ロボティクス事例、特許出願の潮流～

開催日時：2026年09月30日(水) 13:00-16:30

参 加 費：44,000円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f16eb22-562e-6ca4-977f-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

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ープログラム・講師ー

バイオミメティクス推進協議会 事務局長／ISO/TC266 バイオミメティクス 国内審議委員会委員長 平坂 雅男 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

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基礎から応用（材料、ロボティクス、AI等）、最新特許まで1日でつかめる基礎講座

行き詰まる製品開発のヒントは「生物」にある！38億年の試行錯誤に学ぶ次世代モノづくり発想術

本セミナーの受講形式

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WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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【講演主旨】

バイオミメティクスは、生物の構造を模倣する第１世代から、生物の動的機能や行動を模倣し、持続性・自己修復性・環境適合性を重視する第２世代へと発展している。さらに近年では、材料・製品開発に加え、ロボティクス、建築、情報科学、アルゴリズム設計などへ応用領域が広がり、持続可能な社会を支える環境技術としても注目されている。本講演では、構造模倣、行動模倣、機能模倣、アルゴリズム模倣の観点から、国内外の製品、材料、ロボティクス等の開発事例を体系的に整理する。あわせて、第２世代バイオミメティクスの特徴である動的機能表面、自己修復、自己洗浄、自己潤滑などの技術動向を紹介し、関連する特許出願動向、国際標準化の動き、今後の産業応用の可能性について解説する。

【プログラム】

1.バイオミメティクスの基礎と第2世代への展開

1.1 バイオミメティクスとは何か：定義、歴史、関連概念

1.2 構造模倣を中心とした第１世代バイオミメティクス

1.3 動的機能・行動・持続性を重視する第２世代バイオミメティクス

1.4 環境技術・持続可能性技術としてのバイオミメティクスの意義

2.構造模倣による製品・材料開発事例

2.1 ハスの葉、カタツムリ、蛾の眼に学ぶ表面機能材料

2.2 モルフォ蝶、サメ肌、マグロ体表に学ぶ光学・流体制御材料

2.3 人工皮革、機能繊維、撥水・防汚・低摩擦材料の開発事例

2.4 第1世代技術の特性、限界、耐久性・量産化の課題

3.行動模倣・ロボティクスへの応用事例

3.1 鳥、魚、昆虫、蛇、象の鼻などに学ぶロボット設計

3.2 群れ行動・協働行動を模倣した自律分散型ロボティクス

3.3 建築・都市設計における生物行動模倣：換気、体温調節、集団配置

3.4 第２世代技術としての行動模倣：センサー、AI、制御技術との融合

4.第２世代バイオミメティクスとしての動的機能材料

4.1 自己修復、自己洗浄、自己潤滑、難付着性表面の開発動向

4.2 ウツボカズラ、ナメクジ、生体分泌機能に学ぶ動的機能表面

4.3 医療、エネルギー、モビリティ、建築・インフラ分野への応用可能性

4.4 持続性・メンテナンスフリー・省エネ効果による環境価値

5.アルゴリズム模倣と情報科学・特許出願動向

5.1 骨、樹木、進化過程に学ぶ構造最適化・設計アルゴリズム

5.2 TRIZ、AIを活用した発想支援・設計支援

5.3 生物データベース、画像検索、オントロジーを用いた技術探索

5.4 バイオミメティクス関連特許の出願動向、注目分野、企業の知財戦略

6．まとめと今後の展望

【質疑応答】

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上