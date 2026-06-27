おかちまちパンダ広場にて全国餃子まつり開催決定！

一般社団法人餃子屋連盟會おかちまちパンダ広場全国餃子まつり

７月１日（水）～５日（日）の５日間、御徒町駅前おかちまちパンダ広場に、全国の人気餃子が大集結して夜21時まで餃子とビールが楽しめる全国餃子祭りが初開催されます。御徒町駅前、松坂屋上野店横という好アクセスの立地で平日からスタートしているので、夕涼みの一杯にも、仕事帰りのビアガーデン気分にもぴったりです。焼き立て餃子の香ばしさと餃子祭りのにぎわいを、駅前広場で気軽にお楽しみください。

イベント名：おかちまちパンダ広場全国餃子まつり

開催日：2026年7月1日（水）から7月5日（日）までの5日間

時間：平日 11:00から21:00まで／土日 10:00から21:00まで

場所：おかちまちパンダ広場

主催：御徒町駅南口商店会

協力：松坂屋上野店・一般社団法人餃子屋連盟會

出店店舗紹介

ホタテバター餃子ホタテバター餃子

七福／静岡県浜松市

まるでホタテバター焼きのような貝殻にのった、香り豊かなホタテバター餃子です。

浜松餃子浜松餃子

浜松餃子専門店 うまいもん空海／静岡県浜松市

日本一3連覇!! "タレなしでも旨い"大好評の浜松餃子です！

丸もち餃子丸もち餃子

夏目家／愛知県豊橋市

もっちもちの特製皮で丸く包んだ夏目家オリジナルの丸もち餃子。一口かめば肉汁が飛び出す人気餃子です。

北海道ザンギ餃子北海道ザンギ餃子

ふくどり／北海道

タレいらずの衝撃。熟成昆布だしを効かせた、ザンギ仕込みの濃厚肉汁餃子です。

小江戸川越小籠包小江戸川越小籠包

餃子の宮でんでん／埼玉県川越市

埼玉・小江戸川越で大人気の小籠包。タピオカ粉を使用した、もちもち食感と肉汁爆発をぜひお楽しみください。

タレが選べる宇都宮肉汁餃子タレが選べる宇都宮肉汁餃子

宇都宮餃子はちまん餃子／栃木県宇都宮市

肉、野菜を国産にこだわった、餃子の街・宇都宮の餃子をお楽しみください。

宮崎餃子宮崎餃子

中国料理樹樹／宮崎県高鍋町

皮はもちもちで、お肉の旨みと野菜の甘みを存分に感じられる宮崎餃子。最後に生姜の香りが広がり、何個でも食べられるさっぱりとした仕上がりです。

餃子フランク餃子フランク

猪天餃子／愛知県名古屋市

かぶりついた瞬間「これ餃子だ！」尾張名古屋・猪天餃子の肉汁あふれる衝撃フランク。ここでしか味わえない、ぎっしり詰まった猪天餃子餡をご堪能ください。

岩下の新生姜餃子岩下の新生姜餃子

北越ぎょうざ／埼玉県越谷市

岩下の新生姜との正式コラボ商品。国産素材にこだわった自慢の餡に岩下の新生姜をたっぷり練り込み、ひとくち食べれば爽やかな香りが口いっぱいに広がります。

博多味噌だれホルモン餃子博多味噌だれホルモン餃子

福岡餃子エンジェル／福岡県大牟田市

一口頬張れば、ホルモンの濃厚な旨味とあふれる肉汁、野菜たっぷりのあんが口いっぱいに広がります。薄皮もちもち食感の餃子に、ほんのり甘い特製味噌だれをたっぷりかけてご提供します。

茨城れんこん餃子茨城れんこん餃子

龍神家／茨城県つくば市

みずみずしい茨城れんこんが織りなす、極上の食感。シャキシャキとした食感と、れんこん本来の自然な甘みが調和した新感覚の一品です。

広島牡蠣餃子広島牡蠣餃子

廣久／広島県

広島牡蠣を入れた斬新な餃子です。牡蠣好きにはたまらない一品で、トッピングの塩レモンで食べるとより一層おいしく味わえます。

おにぎり／元氣玉おにぎり

元氣玉／東京都

こだわりのお米を、炊き立てで握る手作りおにぎりで、心もお腹も満たします！素材にこだわり、幅広い年齢層に愛されるおにぎりと元氣をお届けします。餃子とお肉と共に是非！