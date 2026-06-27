ワンルーク、品川・中延駅前に109店舗目が誕生

日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鬼頭克明、共同代表：大田富啓)は、2026年6月22日、全国109店舗目となる『品川区中延駅前店』をグランドオープンいたしました。

新店舗の最大の魅力は、中延駅からすぐという抜群の立地です。複数路線が利用できる駅の目の前にあるため、仕事帰りにサッと立ち寄れる手軽さが魅力。「朝、出勤前に預けて、夜に迎えに行く」という使い方が自然にできるので、忙しい20～40代のビジネスパーソンや共働き家庭の飼い主さんにとって、まさに理想的な立地といえます。急な残業や出張が入っても、安心して任せられる場所が近くにあるのは、ペットを飼う上での大きな心強さになるはずです。

サービスの充実度も見逃せません。専門トレーニングを受けたプロスタッフが常駐し、夜間もペットの様子をしっかり見守ります。お部屋は、ほかのペットと接触しない広々とした個室タイプを採用。初めてペットホテルを利用する方でも安心できるよう、お預かり中の様子を写真や動画でお知らせする「安心レポート」もご用意しています。離れていても愛犬・愛猫の笑顔が確認できる、そんな温かいサービスが揃っています。

日常のちょっとしたお買い物や外出時の一時預かりから、旅行・帰省・冠婚葬祭時の長期宿泊まで、さまざまなシーンで活用いただけます。「大切な家族だから、最高の環境で過ごさせてあげたい」そんな飼い主さんの想いに、ワンルーク品川区中延駅前店はしっかりと応えます。ペットと人が共に笑顔で暮らせる毎日を、地域に根ざしたサービスで支えてまいります。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明、大田富啓

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com