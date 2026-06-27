発売前から予想を超える反響！300本限定！「青いハイボール ＆ 青いかき氷」先行体験イベント開催！圧倒的実績をもつバーテンダーが大正12年創業の老舗氷店と届ける“大人の夏祭り”を新宿で！

株式会社ロイヤルマイルポップアップイベント「青いハイボール体験！夏祭り」2026年7月4日土曜日14:00-17:30

株式会社ロイヤルマイル（東京都新宿区、代表取締役：静谷和典）が展開するプライベートボトラーズブランド「The Plinius（ザ・プリニウス）」は、純国産リキュール『ぷりにうす百景 白浜入江図 ブルーキュラソー』の発売（2026年7月1日）を記念し、2026年7月4日（土）にBAR 新宿 ウイスキーサロンにて、ポップアップイベント「青いハイボール体験！夏祭り(https://docs.google.com/forms/d/1Ht_GD8Y4fI2W5c0tDot-6fWcEqRYIhV_1kw0z1QPkKc/edit)」を開催いたします。

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/1Ht_GD8Y4fI2W5c0tDot-6fWcEqRYIhV_1kw0z1QPkKc/edit

当日は、本場キュラソー島の文化と日本のハイボール文化を融合させた甘くない「青いハイボール」をメインにご提供します。さらに、大正12年創業の老舗氷メーカー「クラモト氷業」の極上純氷を使用した次世代フローズンカクテル「青いかき氷」もご用意し、都会の真ん中で五感から涼を感じる“大人の夏祭り”をお届けします。

イベントのハイライト：二つの「青い」カクテル体験

夏の渇きを潤す、甘くない「青いハイボール」

日本のハイボール文化と、本場キュラソー島の日常的にリキュールを楽しむ文化を融合させた新しいスタイルのハイボールです。

伊豆産「青橙（あおだいだい）」の若々しいシトラスの香りとシャープなビター感が、炭酸の弾ける泡とともに一気に広がります。30％という高めのアルコール度数が、氷や炭酸の中でもしっかりとした骨格を保ち、甘すぎないキレのある爽快な味わいを実現。マスター・オブ・ウイスキー 静谷和典が提案する、この夏だけの特別な一杯です。

ぷりにうす百景 白浜入江図 ブルーキュラソー「青いハイボール」の特徴発売開始ご案内メールの登録はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesfYR1Q0n0AoH3Ll719o_02cd5dAWeR4_GVaZQsXjkrnNERQ/viewform?usp=header

使用する氷は、石川県金沢市で創業100年を超えるイノベーション企業「クラモト氷業」の自社ブランド氷「金澤氷室」。マイナス8～10℃で48～72時間かけてゆっくりと凍らせ、不純物を取り除いた高品質な純氷は、極めて透明度が高く圧倒的に溶けにくいのが特徴です。

次世代フローズンカクテル「青いかき氷」

BAR 新宿ウイスキーサロンでご提供するかき氷

通常のクラッシュアイスをブレンダーにかける手法ではなく、かき氷のように削り出したフワフワの氷に、直接カクテルを注ぐ新しいスタイルのフローズンカクテルをご提案します。

ゆっくりと時間をかけて凍らせているため溶けにくく、ふわふわの食感に削れるいプロ仕様の氷でご提供致します。

ポップアップイベント 開催概要

イベント名： 青いハイボール体験！夏祭り

日時： 2026年7月4日（土）14:00～17:30

会場： BAR 新宿 ウイスキーサロン

アクセス： Google map(https://maps.app.goo.gl/ABtK7eXNwLNX8X1z7) 〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１２－１ 佐藤ビル 3階(https://maps.app.goo.gl/ABtK7eXNwLNX8X1z7)

イベント詳細・お申し込み： https://lp.royalmile.tokyo/plinius_bluehighball

お問い合わせ： 03-3354-2229

商品情報：ぷりにうす百景 白浜入江図 ブルーキュラソー

バーテンダー日本チャンピオンの称号を持ち、マスター・オブ・ウイスキーを史上最年少（取得当時）で取得した静谷和典が監修。日本ならではの和柑橘の個性を最大限に引き出した、妥協のない「和」のクオリティを誇る次世代リキュールです。 The Pliniusのコンセプト「知的探究心とアートの融合」を体現すべく、ラベルには伊豆下田の情景を浮世絵の手法で表現。「ラベルを見ることがペアリング体験になる」という理念のもと、口に含むと感じられる複雑な表情をアートとともにお楽しみいただけます。

プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000145570.htmlぷりにうす百景 白浜入江図 ブルーキュラソー

商品名： ぷりにうす百景 白浜入江図 ブルーキュラソー

ブランド名： The Plinius（ザ・プリニウス）

限定本数： 300本限定

販売開始日： 2026年7月1日（水）

販売価格： 5,000円（税抜）

容量 / 度数： 500ml / 30%

製造場： 白浜蒸留所 株式会社 Fame's（静岡県下田市白浜）

限定本数：300本限定

販売開始日：2026年7月1日（水）

購入方法：全国の酒販店、ロイヤルマイルのオンラインストアページを予定(https://lp.royalmile.tokyo/plinius_bluehighball)

実施店舗：BAR Shinjuku Whisky Salon 【BAR 新宿 ウイスキーサロン】

BAR 新宿 ウイスキーサロン

バーリベット（BAR LIVET）の姉妹店として2019年に新宿三丁目にオープンした 「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を持つ静谷和典が手がけるバー。

現在稼働する国内蒸留所のほとんどを網羅した国産ウイスキーをメインに、スコッチなどあわせ計700種類以上の銘柄を取り揃え、ウイスキーベースのカクテル "ウイスクテイル"は100種類以上展開。また、The World’s Best-Selling Classic Cocktailsにて毎年上位にランクインする、世界的に人気の高いカクテル「ウイスキーサワー」「オールドファッションド」を各10種類以上開発し、世界へ先駆けて発信を行う。

数々の権威あるタイトルを受賞しており、Time Out Tokyoによる東京のサステナブルで先進的なバーを決めるアワードにおいて、初代グランプリ「The Bar World of Tomorrow」の称号を獲得。「世界が選ぶ東京のBAR 10選」に選ばれ、国内外問わず世界から注目を集める。

BAR 新宿 ウイスキーサロン

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１２－１ 佐藤ビル 3階 Google map(https://maps.app.goo.gl/Jcb7QXMMQXWmDMi29)

営業時間：15:00～26:00

株式会社ロイヤルマイル代表取締役 静谷和典

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷 和典

■ 現職・公職

・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「BAR 東京バーボンクラブ」「BAR LAST WORD」

・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員

・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン

・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。

また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。

2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。

■ 世界的評価とコンペティション実績

2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。

以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。

カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

■ 事業展開とサステナビリティ

運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営３店舗に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。

■ メディア・開発活動

SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は120万人を突破。

BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。

・関連リンク

プリニウス 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/brands/plinius

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bar-channel