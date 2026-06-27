【フジテレビ】『GMO渋谷エンタメ祭2026　JAME渋笑～奇跡の２日間』 FODにてPPVで７月11日（土）、12日（日）に生配信決定！ 配信チケット発売中！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/ppv/8521/（FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー）にて、７月11日（土）、12日（日）に開催される、お笑い界を代表する豪華芸人たちが集結するライブイベント『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑～奇跡の２日間』を生配信することが決定しました。さらに、７月18日（土）から７月31日（金）までアーカイブ配信も実施します。６月26日（金）正午より、PPV配信チケット発売中です。※PPVとは、番組単位で視聴権を購入するビデオサービス

日本音楽事業者協会（音事協／JAME）の総力を結集し、所属事務所の垣根を越えた前代未聞の“夢のキャスティング”が実現するお笑いライブイベント『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑～奇跡の２日間』。真夏の渋谷・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）に、お笑い界を牽引するトップランナーたちが集結します！

７月11日（土）のDay１には、アンタッチャブル、おぎやはぎ、東京03、ナイツ、アンガールズ、アルコ＆ピース、ハライチ、マシンガンズ、ぺこぱ、ザ・マミィ、ヒコロヒー、囲碁将棋、かが屋、友田オレが出演。翌７月12日（日）のDay２には、ハリウッドザコシショウ、スピードワゴン、永野、なすなかにし、ロッチ、タイムマシーン３号、ハリセンボン、見取り図、ニューヨーク、三四郎、真空ジェシカ、ママタルト、ウエストランド、ランジャタイ、ハナコ、モグライダーが登場します。

M-１グランプリやキングオブコントの歴代王者をはじめ、実力派コント師、人気漫才師、テレビを席巻するスターたちまで、ジャンルも世代も異なる芸人たちが一堂に会する、まさに“奇跡の２日間”。ここでしか見ることのできない顔ぶれと、事務所の枠を越えたライブならではの熱量が、渋谷を爆笑の渦に包み込みます。

FODでは、Day１を７月11日（土）正午より、Day２を７月12日（日）13時よりPPVで生配信。さらに、７月18日（土）正午から７月31日（金）23時59分までアーカイブ配信も実施します。期間中は、ご購入いただいたチケットでアーカイブ配信をお楽しみいただけます。

お笑い史に残るであろう豪華ラインナップを一度に目撃できる特別なライブイベント『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑～奇跡の２日間』。この夏だけの笑いの祭典を、ぜひFODのPPV配信でご覧ください。

◇ 配信概要

■タイトル：『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑～奇跡の２日間』

■配信日時：【生配信】

Day１｜７月11日（土）11時30分配信開始／正午開演予定

Day２｜７月12日（日）12時30分配信開始／13時開演予定

【アーカイブ配信】

７月18日（土）正午～７月31日（金）23時59分

※Day１公演の一部出演者・演出につきましては、配信がございません。

※本公演は、生配信中は追っかけ再生ができません。アーカイブ配信中は追っかけ再生が

可能です。

※Day１公演の生配信中に休憩時間を挟む可能性がございます。

※アーカイブ配信については、７月18日（土）正午からを予定しております。ご購入いた

だいたチケットで期間中は視聴可能です。

※上記の注意事項をご理解いただいたうえでご購入ください。

■出 演 者 ：【Day１】

アンタッチャブル、おぎやはぎ、東京03、ナイツ、アンガールズ、アルコ＆ピース、ハラ

イチ、マシンガンズ、ぺこぱ、ザ・マミィ、ヒコロヒー、囲碁将棋、かが屋、友田オレ

【Day２】

ハリウッドザコシショウ、スピードワゴン、永野、なすなかにし、ロッチ、タイムマシー

ン３号、ハリセンボン、見取り図、ニューヨーク、三四郎、真空ジェシカ、ママタルト、

ウエストランド、ランジャタイ、ハナコ、モグライダー

■販売期間：６月26日（金）正午～７月31日（金）21時まで

※チケット販売期間とアーカイブ配信視聴期間は異なるので、ご注意ください。

■販売価格：各日3,500円（税込）、3,182コイン

※コース会員の方は、コインでのご購入となります。

※通し券の販売は行っておりません。

※やむを得ない事情により、公演の中止や開催内容・チケット販売スケジュールが変更と

なる場合がございます。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8521/（FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register