人気のキーボードキーホルダーに新しく四角型4口と9口が追加販売！ネット販売でもキーキャップを選べて自分好みにできる

株式会社UI

ついつい、ポチポチ押したくなるキーボードキーホルダー！

1口～4口の販売も人気ですが、新たに四角型の4口と9口が2026年6月24日から発売開始しました！

キーボードキーホルダーとは

キーボードキーホルダーとは、パソコンのキーボードを少量のボタンだけにしたアイテムです。

カチャカチャ押す感触や音が心地よく、プチストレス解消として人気です。また、見た目もかわいくSNSを中心に流行しています。

株式会社UIが販売する「ポチキー」は1口～4口、9口とキーボードの数を選べ、キーキャップも現在29種類から選択できます。ネット販売ではキーキャップを選べるところが少ないので、ぜひご確認ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/170_1_2a9bd5a8390e1d21ea3aa577f042ca8d.jpg?v=202606271151 ]

最初からクリアキャップがついていて、クリアキャップのスケルトンでもかわいいです。

キーキャップは取り外せて、カスタマイズが可能です。

販売時に口数分のキーキャップが選択でき、一緒についてきます。

形やカラーを自分でカスタマイズ

好きな色や推しカラー、チームカラーなど選べるので、自分だけのキーボードキーホルダーが作れます。

クマ型のキーキャップを四角9口に取り付けたキーボードキーホルダー。色の配置を変えるだけでも雰囲気がかわります。

組み合わせは無限！！

形やカラー、配置を変えて、そのときの気分に応じてカスタマイズOK

キーボードキーホルダーは、押すとLEDが点灯します。

長押しすると、LEDの色が変わります。

四角型9口を同時に押したときにLEDが点灯した画像です。（押されていないときは、消灯します）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/170_2_3cd1e7d053396cca22e8469115c98aee.jpg?v=202606271151 ]

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