人気のキーボードキーホルダーに新しく四角型4口と9口が追加販売！ネット販売でもキーキャップを選べて自分好みにできる
株式会社UI
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/170_1_2a9bd5a8390e1d21ea3aa577f042ca8d.jpg?v=202606271151 ]
クマ型のキーキャップを四角9口に取り付けたキーボードキーホルダー。色の配置を変えるだけでも雰囲気がかわります。
四角型9口を同時に押したときにLEDが点灯した画像です。（押されていないときは、消灯します）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/170_2_3cd1e7d053396cca22e8469115c98aee.jpg?v=202606271151 ]
amazon :
https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0877/
yahooショップ :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0877.html
楽天市場 :
https://item.rakuten.co.jp/compia/acc0877/
ついつい、ポチポチ押したくなるキーボードキーホルダー！
1口～4口の販売も人気ですが、新たに四角型の4口と9口が2026年6月24日から発売開始しました！
キーボードキーホルダーとは
キーボードキーホルダーとは、パソコンのキーボードを少量のボタンだけにしたアイテムです。
カチャカチャ押す感触や音が心地よく、プチストレス解消として人気です。また、見た目もかわいくSNSを中心に流行しています。
株式会社UIが販売する「ポチキー」は1口～4口、9口とキーボードの数を選べ、キーキャップも現在29種類から選択できます。ネット販売ではキーキャップを選べるところが少ないので、ぜひご確認ください。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/170_1_2a9bd5a8390e1d21ea3aa577f042ca8d.jpg?v=202606271151 ]
最初からクリアキャップがついていて、クリアキャップのスケルトンでもかわいいです。
キーキャップは取り外せて、カスタマイズが可能です。
販売時に口数分のキーキャップが選択でき、一緒についてきます。
形やカラーを自分でカスタマイズ
好きな色や推しカラー、チームカラーなど選べるので、自分だけのキーボードキーホルダーが作れます。
クマ型のキーキャップを四角9口に取り付けたキーボードキーホルダー。色の配置を変えるだけでも雰囲気がかわります。
組み合わせは無限！！
形やカラー、配置を変えて、そのときの気分に応じてカスタマイズOK
キーボードキーホルダーは、押すとLEDが点灯します。
長押しすると、LEDの色が変わります。
四角型9口を同時に押したときにLEDが点灯した画像です。（押されていないときは、消灯します）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43758/table/170_2_3cd1e7d053396cca22e8469115c98aee.jpg?v=202606271151 ]
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yahooショップ :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/vaniastore/acc0877.html
楽天市場 :
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