【受付開始】農業関係者向け「農業AI活用事例」無料オンラインセミナー、希望団体を募集

株式会社農情人「農業AI活用事例」無料オンラインセミナー

農業×新技術の活用を推進する株式会社農情人（本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐雄一郎）は、JA・自治体・普及組織・農業法人・生産者グループなどを対象に、「農家のAI活用事例」を紹介する無料オンラインセミナーの開催希望団体の募集を開始しました。

農業現場における生成AIの活用は、すでに身近なところから始まっています。日々の作業記録、経理・補助金書類の下書き、直売所の販売POP、SNS発信、経営データの整理など、特別な設備を導入しなくても、手元の汎用AIで取り組める実践が広がりつつあります。本セミナーでは、こうした実際の農家の活用事例を起点に、「自分たちの地域や組織では何に活用できるか」「AI時代に農業の支援者はどのような役割を担うのか」を、参加者とともに考えます。

申し込み期間：2026年６月27日 ～ 2026年7月31日

背景

申し込む :https://noujoujin.com/ai-seminar-202606/

農業現場でも生成AIへの関心は急速に高まっています。

一方で、「自分の現場では何から始めればよいのか分からない」という声は依然として多く、関心と実践のあいだには大きな隔たりが残っています。

その背景には、「農業×AI」と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、害虫の画像判定や収量予測、農産物の選別といった"畑の現場"の大がかりな技術である、というイメージのかたよりがあります。

しかし、生成AIの活用は、より身近な業務から始めることができます。

日々の作業記録、経理や補助金申請書類の下書き、直売所の販売POP作成、SNSでの情報発信、経営データの整理など、普段使っているパソコンやスマートフォンから取り入れられる領域です。

当社は2026年6月、都道府県の普及指導員を対象とした公的研修において、「農家のAI活用事例」をテーマに講演しました。その際、こうした農家の日常業務における活用事例に、高い関心が寄せられました。（※1）

また、普及指導員をはじめとする農業支援者からは、「AI時代に地域の支援者は何を担うべきか」という問いも挙がりました。

今回のセミナーでは、この研修で得られた反応や課題意識を踏まえ、農家による生成AIの実践事例と、地域・団体における活用の可能性を広く共有します。

（※1）全国の普及指導センター新任所長向け公的研修に登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000087046.html

セミナーの特長

本セミナーでは、生成AIツールの操作方法だけを説明するのではなく、実際の農家が、どのような課題に対してAIを取り入れたのかという事例を紹介します。

募集概要

- 農家の実例を起点に考える作業記録、経理、販売POP、SNS発信、経営データの整理など、すでに農業現場で始まっている活用事例を紹介します。そのうえで、「自分たちの団体や地域では何に活用できるか」を参加者とともに考えます。- 生成AIとの向き合い方を共有する生成AIを単に「正解を出すためのツール」と捉えるのではなく、現場の課題や考えを整理し、問いを深めるための壁打ち相手として活用する視点を共有します。一般的な回答をそのまま採用するのではなく、それぞれの農家や地域の状況に合った答えへ落とし込む考え方を学びます。- 参加者に合わせて内容を調整するJA・自治体・普及組織などの農業支援者を対象とする場合は、「AI時代に地域の支援者が担う役割」を中心に構成します。生産者を対象とする場合は、日報や書類作成、経理、販売促進、情報発信など、日常業務の効率化につながる事例を中心に紹介します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/200_1_b4cb63cef9c60db5645fd4e32b428bcd.jpg?v=202606271151 ]申し込む :https://noujoujin.com/ai-seminar-202606/このような研修・勉強会に活用いただけます- 職員向けに、生成AIの基礎や農業分野での活用事例を学びたい- 農業者や農業法人に、日常業務で実践できる活用方法を伝えたい- 自治体、JA、農業関係団体の職員研修に生成AIを取り入れたい- 農業現場の事例をもとに、AI活用の可能性や注意点を学びたい- AI時代に、農業支援者が担う役割について考える機会を設けたい

株式会社農情人では、農業現場における生成AIの実践事例を収集・発信し、生産者と、生産者を支援するJA、自治体、普及組織などの双方に役立つ知見を届けています。

本セミナーでは、参加者の所属や関心に応じて、紹介する事例や内容の重点を調整します。農業者向けには、作業記録、書類作成、経理、販売促進、情報発信などの実践例を、支援者向けには、地域での普及や伴走支援に必要な視点を中心に構成します。

今回の無料募集はオンライン開催を対象としています。

対面での研修や講義、その他の開催形式については、内容や規模に応じて別途ご相談を承ります。

研修や勉強会をご検討の団体は、専用フォームよりお問い合わせください。

講師プロフィール

問い合わせ :https://noujoujin.com/ai-seminar-202606/甲斐 雄一郎

株式会社農情人 代表取締役。 2021年8月に農情人を創業し、「農業×情報×人財」を軸にコンサルティング事業を手掛ける。日経xTREND、Forbes Japan、時事通信、日本農業新聞などで取材。著書『シンNFT戦略』。

企業情報

株式会社農情株式会社農情人

提供サービス（一部）：

・農業マーケティング支援

・農業×ブロックチェーンの企画開発

・メタバースコンサルティング

・書籍出版

URL ： https://noujoujin.com/