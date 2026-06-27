アウトドアにも防災にも使える、HAGOOGI「充電式多機能LEDランタン」が登場

HAGOOGI株式会社

HAGOOGI株式会社は、軽量コンパクトながら多彩な機能を備えた「充電式多機能LEDランタン」を新発売いたします。

「軽さ」と「多機能」は両立できる

近年、キャンプや車中泊などのアウトドア需要の高まりに加え、停電や自然災害への備えとして、持ち運びやすい照明アイテムへの関心が高まっています。

一方で、従来のランタンには「軽くて持ち運びやすい反面、機能が限られる」「多機能だが重く、収納や携帯に不便」といった課題もありました。

HAGOOGIはこうした声に着目し、防災リュックやアウトドアバッグに入れても負担になりにくい軽量・コンパクト設計と、さまざまなシーンで使いやすい機能性を両立したLEDランタンを開発しました。

商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMZZ5NQ

■製品特徴

Point 1 約179gの軽量コンパクト設計

本体重量は約179g。ポケットやバッグに入れても負担になりにくく、防災リュックにもすっきり収納できます。

キャンプや登山、夜釣りなどのアウトドアシーンから、停電時の非常用ライトまで幅広く活用できます。

Point 2 設置場所を選ばない3WAY仕様

吊り下げ・マグネット吸着・クリップ固定に対応し、テント内や車まわり、バッグ、ポールなどさまざまな場所に設置できます。

手持ちだけでなく、必要な場所に固定して使えるため、アウトドアや非常時にも便利です。

Point 3 人感センサー搭載。触れずに自動で点灯・消灯

約3m以内の動きを感知すると自動で点灯し、動きがなくなると約30秒後に自動で消灯します。

暗闇でスイッチを探す手間を減らし、夜間のテント内移動や駐車場での足元確認、階段まわりなど、手がふさがりやすいシーンでも便利に使えます。

Point 4 5000mAhバッテリー搭載

5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最小輝度では最大約50時間の連続点灯が可能です。

Type-C対応の5V/2A充電により、アウトドア前の準備や日常の充電もスムーズ。キャンプや車中泊、停電時の備えとしても活用できます。

Point 5 4段階調光と赤色警告灯モードを搭載

最大380ルーメンの明るさに対応し、読書やテント内での使用から、周囲を照らしたい場面まで4段階で明るさを調整できます。

前回使用した明るさを記憶するメモリー機能に加え、緊急時に役立つ赤色警告灯モードも搭載。アウトドアや防災シーンでの安心感を高めます。

Point 6 IP65防水仕様ーー屋外でも使いやすい安心設計

P65の防水仕様により、雨や水しぶきが気になる屋外シーンでも使いやすい設計です。

高耐久ABS樹脂を採用し、キャンプや登山、夜間作業など、アウトドアでの使用にも配慮しています。

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115864/table/38_1_5a34bfecb7f3040e9aff95c46370b6ca.jpg?v=202606271151 ]