【予約開始】電子・紙合計105,000部超『付加価値のつくりかた』著者・田尻望の最新刊『生産性の高めかた』Amazonにて予約受付スタート！

株式会社 カクシン

Forbes JAPAN「世界の96賢人」への選出や、電子・紙合計105,000部超（※）のベストセラー『付加価値のつくりかた』で話題の株式会社カクシン代表取締役CEO・田尻望の最新刊『生産性の高めかた』が、6月27日（土）よりAmazonにて予約販売を開始いたしましたことをお知らせいたします。

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▼『生産性の高めかた』Amazon予約はこちらhttps://amzn.asia/d/08KGsojf（新刊URL ）◆ 最新刊『生産性の高めかた』について

日本の労働生産性は主要国の中で長らく最低水準にあり、多くの企業が「生産性向上」を掲げています。しかし、その多くは「残業削減」や「コストカット」といった表面的な対策に終始し、結果として現場の疲弊を招いています。本書は、キーエンス出身のコンサルタントである著者が「生産性とはコスト削減ではなく、付加価値の最大化である」と断言し、新しい生産性のあり方を提示する一冊です。「人件費はコストではない」「削減すべきはコストではなく時間」など、従来の生産性向上のアプローチを根本から覆し、経営者だけでなく現場のアルバイトまでが「共に生産性を育てる」具体的なメソッドを公開しています。現場ですぐに使える「51の問い」も収録されており、AI時代における人間にしかできない「共感・共創」の重要性を説く、すべての働く人に向けた実践の書です。

▼シリーズ１冊目『付加価値のつくりかた』はこちら→https://amzn.asia/d/01OV6atX（前著URL ）◆ 前著『付加価値のつくりかた』について

シリーズ１冊目である『付加価値のつくりかた』（かんき出版）は、電子ダウンロード数と紙の印刷数を合わせて105,000部超を記録。ヒットの出にくい現在のビジネス書市場において、大ヒット作となっています。「価値とは何か」「人は何に感動するのか」を体系的に解説した同書は、経営者から現場のビジネスパーソンまで幅広い層から支持を集め、「ビジネスの本質を変えた一冊」として今なお読み継がれています。その著者・田尻望が満を持して贈る最新刊が、本書『生産性の高めかた』です。

◆ 著者プロフィール

田尻望（たじり のぞむ）株式会社カクシン 代表取締役CEO京都市出身。大阪大学基礎工学部卒業後、株式会社キーエンスにてコンサルティングエンジニア、国内外の販売促進技術に従事。2017年の創業以来、企業の高収益・高賃金を同時に実現する独自メソッドを開発し、シン・マーケットイン(R)型経営実現のための付加価値戦略コンサルティングおよび人財育成事業を展開。「成果にコミットするコンサルティングファーム」を掲げ、多数のコンサルテーション実績を残している。大手企業コンサルティング実績として、売上2兆円超の企業や1兆円クラスの企業を複数、中堅IT企業を3年で年商45億円から75億円に成長させるなど、投資額以上の成果創出に定評がある。またエンジニアとコンサルタントの両面から、付加価値に繋がる生成AI活用の仕組みを伝えている。直近ではAIアバターを活用した営業トレーニングシステムを開発し、構造化された組織育成を実現するAI活用コンサルティングを提供開始。日経、プレジデント、NewsPicksやPIVOTなどメディアに出演、Forbes JAPANから世界の96賢人として選出。著書に105,000部超「付加価値のつくりかた」など。

◆ 株式会社カクシンについて

企業理念：「企業の『構造（仕組み）』にアプローチし、商品・サービスのもつ"付加価値"をカクシンすることで、最小の人の時間・資本で最大の付加価値の創出を支援する」

ビジョン：世界中の人々が"ありがとう"をもらいながら働き、生きることができる世界を創る企業が長期的な成長経営を続けていくための戦略及び組織コンサルティングを通じて、日本企業の競争力向上に貢献することを目指している会社です。



会社名： 株式会社カクシン

東京支社： 東京都港区麻布台一丁目1番2号麻布台ヒルズ レジデンスB S-Office 321

大阪支社： 大阪府大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館3階

代表者： 田尻 望

設立： 2017年

事業内容： 価値主義経営(R) 価値構築経営の構造(R)をベースとした経営コンサルティング、人財育成の仕組み構築

URL： https://kakushin.biz/(https://kakushin.biz/)

【お問い合わせ先】

株式会社カクシン 広報担当：高井裕佳子

Email：y-takai@kakushin.biz

電話：080-4459-2643

メディア関係者の皆様へ本件に関する取材、インタビューのご依頼は上記広報担当までお気軽にお問い合わせください 。（著者へのインタビュー、コンサルティング現場の取材、図解・メソッドの一部公開など対応可能です）