【ルイ・ヴィトン】j-hope、「スーツケース ホライゾン・アルミニウム」を愛用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンのアンバサダーであるj-hopeが、メゾンの2027春夏メンズ・コレクションに向かう際、「スーツケース ホライゾン・アルミニウム 55」を持っている様子をソウルの空港にてキャッチされました。

上質なアルミニウムにモノグラム・パターンをエンボス加工で施した、技術と美しさにおける真の革新が息づくスーツケース「ホライゾン・アルミニウム 55」。優れた耐久性により中身をしっかりと保護しながら、ビス(鋲)やヒンジが見えない洗練されたスタイルを実現。外付けのトロリーが内部スペースを最大限に確保し、幅広のキャリーハンドルと大きなホイールが卓越した操作性を叶えます。

製品名：スーツケース ホライゾン・アルミニウム 55

価格：720,500円

素材：アルミニウム

サイズ：W 38 x H 55 x D 21 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。