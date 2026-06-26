【キャンペーン】1年間無料で楽しめるiRacingアカウントを先着100名様にプレゼント！

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

国内で唯一JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会（レーシングゲームを使用したeスポーツ大会）「UNIZONE（ユニゾーン）」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構（東京都千代田区、代表理事：出井宏明、以下「JeMO」）は、いつもUNIZONEを応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちとして、先着100名様へ「iRacingアカウント1年間無料」で使えるプロモーションコード※をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。この機会にぜひiRacingを楽しんでみて下さい！

※iRacing初回登録のみ有効

キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/44_1_e98401c2cbb4ccd174ff1ee8ae7a0527.jpg?v=202606271051 ]

※応募規約はこちら(https://unizone-emotorsport.com/20260626)

UNIZONEについて

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。

これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト(https://unizone-emotorsport.com/)

UNIZONEオフィシャルX(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)

UNIZONEオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/unizone_emotorsport/)

UNIZONEオフィシャルYouTube(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/44_2_e8278f909458c69d89d0d384d10e61b4.jpg?v=202606271051 ]