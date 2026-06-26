Bufff、経済産業省「IP360」に採択　AI活用・カジュアルゲーム特化型プラットフォーム「JAMMM」を始動

株式会社Bufff

株式会社Bufff（本社：東京都港区、代表取締役CEO：成瀬兼人）は、このたび経済産業省が推進するコンテンツ産業成長投資支援事業「IP360 -Toward 20 Trillion Yen-」の「メニュー6．開発プラットフォーム構築支援」に採択されました。本採択を受け、AI活用・カジュアルゲーム特化型開発プラットフォーム「JAMMM（ジャム）」の構築を本格開始します。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/2026/saitaku/list.html

「IP360 -Toward 20 Trillion Yen-」は、日本発コンテンツの海外売上を2033年までに20兆円規模へ拡大することを目指し、ゲーム、アニメ、マンガ、音楽、実写など多角的にコンテンツ産業における戦略的な成長投資を支援する事業です。補助事業期間中（2027年2月末まで）に、Bufffは「JAMMM」を実運用可能な状態まで開発を進めます。

Bufffはこれまで、「ゲームで人を心を動かす」をミッションに、スマートフォンを中心としたカジュアルゲーム領域に特化。企業やIPホルダー向けのゲーム活用支援やUGCゲームプラットフォームの開発を進めてまいりました。

近年、生成AIの進化によってコンテンツ制作の敷居は下がりつつあります。一方で、汎用的なLLMでは依然としてゲーム制作における技術的なハードルは高く、個人クリエイターによる継続的な収益化も容易ではありません。また、ファンとの接点を広げるゲーム施策を行いたいIPホルダーにとっても、低コストかつ継続的に実施できる基盤が不足しています。

今回開発を進める「JAMMM」は、こうした課題の解決を目指し、「作る」「遊ぶ」「共有する」「収益化する」を一体化したプラットフォームとして設計しています。誰でも簡単に好きなテーマやコンテンツを題材にゲームを制作できるテンプレート機能に加え、クリエイター向けの分析・コンテンツ管理機能、ユーザー同士が交流できるコミュニティ機能などを実装予定です。

これらの体験を支える中核技術として、JAMMMではAIをプラットフォーム全体に組み込みます。

・制作支援AI：テンプレート提案やゲームルール生成を行い、非エンジニアでも短時間でゲーム制作が可能になります。

・UGC監修支援AI：投稿コンテンツの安全性確認やIP・ブランド毀損リスクの検知を支援し、運営負荷の軽減を実現します。

・分析・レコメンドAI：プレイデータやユーザー行動を分析し、ゲーム改善や収益化導線の最適化を支援します。

これによりJAMMMは、制作から公開、コミュニティ形成、運営改善までを一気通貫で支援するAIカジュアルゲームプラットフォームとして展開してまいります。



今後の展望

カジュアルゲームは言語依存度が低く、グローバル展開との親和性が高いことから、JAMMMは開発初期段階から海外展開を前提に設計しています。英語・繁体字中国語・韓国語への対応を見据えた多言語基盤や地域別運用機能を整備し、アジア圏を起点に英語圏への展開を進める予定です。

また、JAMMMを通じて、日本のIPを「観る」だけでなく、「遊ぶ」「作る」「共有する」体験へと拡張し、国内外のファンとの新たな接点創出を目指します。

Bufffは今後も「ゲームで人を心を動かす」をミッションに、誰もがゲームを創り、遊び、共有できる環境づくりを通じて、日本発コンテンツの新たな成長機会の創出に取り組んでまいります。

【株式会社Bufff 概要】

社名：株式会社Bufff

代表者：代表取締役/CEO 成瀬 兼人

設立：2023年7月3日

所在地：東京都港区高輪2丁目21番地2号 THE LINKPILLAR 1 SOUTH 9階

https://bufff.co.jp/

「ゲームで人を心を動かす」をミッションに掲げ、社会やビジネスへの還元を視野に入れた事業を行っています。主力サービスとして、「誰でも簡単にゲームを作成できるUGCプラットフォーム」と「パーソナライズドゲームの受注制作」を展開しています。私たちはゲームを新しい時代のコミュニケーションツールと位置付け、遊びたいユーザー、プロモーションしたい企業、創作表現したいクリエイター、ビジネス展開したいインディーズの開発者、それらすべてを巻き込んだ "ゲームコミュニケーションワールド" という経済圏を作ります。