【京都・お東さん広場】京都のど真ん中に「台湾夜市」が出現。台湾から約40店舗が集結する大型イベント「京都台湾祭2026」を7月20日より開催！

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を支援する一般社団法人国際ビジネス連結機構(所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介)は、コミュニティ・バンク京信の協力のもと、2026年7月20日(月・祝)～26日(日)の7日間、東本願寺前「お東さん広場」にて「京都台湾祭2026」を開催いたします。本イベントは、台湾から直接約40の企業・店舗を招致し、活気あふれる現地の「台湾夜市(ナイトマーケット)」を京都に再現する一大プロジェクトです。本場の食や文化を通じた新たな国際交流の場として、多種多様なコンテンツを展開いたします。

■ 開催の背景：京都の町おこしと融合する、かつてない本格「台湾夜市」

今回の京都台湾祭2026は、単なる「台湾風」のグルメフェスにとどまらず、台湾現地の企業・店舗約40社が直接京都へ赴き出店する、これまでにない規模の本格的な「台湾夜市」です。日台の架け橋として数々の越境ビジネスや国際イベントをプロデュースし、多種多様な機会を創出し続けてきた当機構のノウハウを結集。現地の熱気とリアルなカルチャーを、そのまま京都の中心地で再現いたします。 また、「お東さん広場」を舞台に、新たな地域活性化や町おこしに貢献することも重要なテーマです。京都の伝統的な街並みと台湾の活力が交差する、全く新しい国際交流と地域活性化の形を提案いたします。

■「京都台湾祭2026」の主な見どころ

見どころ１.：本場・台湾のディープな「夜市グルメ」が大集結！

飲食ブースでは、日本でも人気の王道グルメから、知る人ぞ知るディープなローカルフードまで、約40店舗の幅広いメニューをご用意。お支払いは会場限定の「専用コイン制」で、お祭りの非日常感を演出します。台湾ビールやタピオカを片手に、イートインスペース(噴水広場)でゆっくりと本場の味をお楽しみください。

＜提供予定メニュー例＞

本イベントでは、バリエーション豊かな台湾グルメをご提供いたします。

魯肉飯(ルーローハン)

牛肉麺

タピオカミルクティー

牡蠣オムレツ

※画像はイメージです

見どころ２.：子供も大人も夢中になる！「台湾式ゲームブース」

グルメだけでなく、台湾夜市に欠かせないエンターテイメントも充実しています。台湾式の「射的」や「輪投げ」など、どこか懐かしくも熱中してしまう本場のゲームブースが登場。美味しいご飯を食べた後は、ぜひ豪華景品を狙ってゲームに挑戦してみてください。

🎤 見どころ３.：日本×台湾の熱い「ステージパフォーマンス」

会場内の特設ステージでは、初日の開幕イベントから最終日の閉幕イベントまで、多彩なゲストが日替わりで登場し会場を盛り上げます。ステージを彩る出演アーティストやスペシャルゲストの詳細は、公式SNSにて順次発表を予定しております。ぜひご期待ください。

＜出演予定アーティスト＞

【開催概要】

イベント名： 京都台湾祭2026

日程： 2026年7月20日(月・祝)～26日(日) 計7日間

【平日】(7/21～24)：16:00～22:00

【土日祝】(7/20、25、26)：14:00～22:00（※最終日26日は21:00終了）

会場： お東さん広場（東本願寺前市民緑地）

〒600-8176 京都府京都市下京区烏丸通七条上る

入場料： 無料

会計方法： 会場内のチケット販売ブース(4ヶ所)にて「専用コイン」をご購入の上、

各店舗でご利用ください。

雨天時の対応： 雨天決行・荒天中止

（※中止の場合は当日朝に公式サイトおよび公式SNSにて発表いたします）

公式SNS（最新情報を発信中！）

X（旧Twitter）： https://x.com/kyototaiwanfes

Instagram： https://www.instagram.com/kyoto_taiwan_fes?igsh=YXNjdnpydnpseDM5

Facebook： https://www.facebook.com/profile.php?id=61590870935594

【主催・共催】

主催： 一般社団法人 国際ビジネス連結機構

共催： お東さん広場

協力： コミュニティ・バンク京信

後援： 京都市

■ 一般社団法人 国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する組織です。情報提供に留まらず、ライブコマースや現地体験型販売、海外企業とのマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が海外展開を実際に体験しながら挑戦できる場を提供しています。

【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など