7月『星と太陽のマーケット』出演者&DJ参加店舗 発表！！
星と太陽のマーケット 2026
2023年の初開催以来、回を重ねるごとにパワーアップし、テレビやSNSでも話題となる『東京ナイトマーケット』。今や"東京の夜フェス"として定着しつつある人気イベントから生まれた『星と太陽のマーケット』が今年も開催されます。
前回5月に開催された東京ナイトマーケットは、日本テレビ「シューイチ」、テレビ朝日「報道ステーション」、テレビ朝日「グッド！モーニング」など数多くのメディアで特集され、さらにInstagramやTikTokでは多くのインフルエンサーが発信。国内外から多くの来場者が訪れ、観光客はもちろん、ファンやリピーターも増え続けています。
2026年5月『東京ナイトマーケット』
今回のライブステージには、圧巻のインストゥルメンタルパフォーマンスで熱い支持を受ける→Pia-no-jaC←や、渋谷の"神泉系"を名乗るポップバンド フレンズなどが初出演。
さらに、東京ナイトマーケットでもおなじみの"熱狂打楽器集団" LA SEÑAS をはじめ、ソウルやラテンミュージックなど多彩なアーティストが集結し、国境を越えた音楽体験を届けます。
ライブステージの様子
2026年5月 "Hajime Kinoko"氏によるアートモニュメント
また、DJブースでは、東京ナイトマーケットでも好評の渋谷のクラブ店舗が各時間帯をプロデュース。イベント終了後にはDJ参加店舗でのアフターパーティーの開催も予定されています。
大道芸パフォーマンスでは、今回初の試みとしてスタチューパフォーマンスが登場。会場内で繰り広げられるパフォーマンスが、マーケットの世界観をさらに彩ります。
グルメも毎回大人気のステーキやピザに加え、初参加店舗も多数。洗練された都会的なグルメフードが30店舗以上ずらりと並びます。
熱い夏に食欲をそそるタコスやハンバーガー、冷たいスイーツも楽しめる予定です。
【 LIVE STAGE 】
[7/2(木)]
宇田川別館バンド／→Pia-no-jaC←／フレンズ
[7/3(金)]
会心ノ一撃／GREAT MONKEYS／CHEMICAL X／スパンコールグッドタイムズ／TOKYOてふてふ
[7/4(土)]
AKIARIM／棘-おどろ-／Qtwins／始発待ちアンダーグラウンド／Buddha TOKYO／まちだガールズ・クワイア／may in film／LUCY
[7/5(日)]
gai seki／De Domhnaigh／Banda Coribantes／ミートザホープス／LA SEÑAS
【 DJ BOOTH 】
[7/2(木)]
宇田川カフェ別館／Club Malcolm／Organbar
[7/3(金)]
YABO／club bar FAMILY／UTOPIA/DYSTOPIA
[7/4(土)]
Debris／UNDER DEER Lounge／Ruby Room／東京ナイトマーケット
[7/5(日)]
SWIPE／1985／7th FLOOR／道玄坂教会
DJブース
【 大道芸 】
[7/2(木)-5(日)]
ドラマチック・ガマン
[7/2(木)]
なにみてるの
[7/3(金)]
アートパフォーマー☆ファイター☆
[7/4(土)]
太平洋／タラン・ニバキンス
[7/5(日)]
komatan／結城敬介
【 協賛 】
プレミアムウォーター／ドリームビア
東京ナイトマーケットの魅力を凝縮しながらも、よりゆったりと楽しめる『星と太陽のマーケット』。音楽、食、カルチャーが交差する特別な夏のひとときをお楽しみください。
「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」
◼︎開催日程
2026年7月1日(水)～7月5日(日)
◼︎開催時間
平日 / 16:00～22:00
土日 / 14:00～22:00
◼︎場所：代々木公園ケヤキ並木
◼︎入場料：無料
＜主催＞
東京ナイトマーケット実行委員会
株式会社エル・ディー・アンド・ケイ
アースガーデン/有限会社en
＜企画制作＞
株式会社エル・ディー・アンド・ケイ
アースガーデン/有限会社en
＜後援＞
渋谷区
＜協力＞
一般財団法人渋谷区観光協会
この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等(夜間・早朝)における観光促進助成金」を活用して実施しています。
東京ナイトマーケット
★2026年10月21日(水)～10月25日(日)『東京ナイトマーケット』の開催も決定しております。
公式HP：https://tokyo-night-market.com/
Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightmarket/
X (旧twitter)：https://x.com/428nightmarket