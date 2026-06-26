7月『星と太陽のマーケット』出演者&DJ参加店舗 発表！！

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株式会社LD&K

星と太陽のマーケット 2026


　2023年の初開催以来、回を重ねるごとにパワーアップし、テレビやSNSでも話題となる『東京ナイトマーケット』。今や"東京の夜フェス"として定着しつつある人気イベントから生まれた『星と太陽のマーケット』が今年も開催されます。



　前回5月に開催された東京ナイトマーケットは、日本テレビ「シューイチ」、テレビ朝日「報道ステーション」、テレビ朝日「グッド！モーニング」など数多くのメディアで特集され、さらにInstagramやTikTokでは多くのインフルエンサーが発信。国内外から多くの来場者が訪れ、観光客はもちろん、ファンやリピーターも増え続けています。



2026年5月『東京ナイトマーケット』


　今回のライブステージには、圧巻のインストゥルメンタルパフォーマンスで熱い支持を受ける→Pia-no-jaC←や、渋谷の"神泉系"を名乗るポップバンド フレンズなどが初出演。


さらに、東京ナイトマーケットでもおなじみの"熱狂打楽器集団" LA SEÑAS をはじめ、ソウルやラテンミュージックなど多彩なアーティストが集結し、国境を越えた音楽体験を届けます。



ライブステージの様子

2026年5月 "Hajime Kinoko"氏によるアートモニュメント


　また、DJブースでは、東京ナイトマーケットでも好評の渋谷のクラブ店舗が各時間帯をプロデュース。イベント終了後にはDJ参加店舗でのアフターパーティーの開催も予定されています。


大道芸パフォーマンスでは、今回初の試みとしてスタチューパフォーマンスが登場。会場内で繰り広げられるパフォーマンスが、マーケットの世界観をさらに彩ります。



　グルメも毎回大人気のステーキやピザに加え、初参加店舗も多数。洗練された都会的なグルメフードが30店舗以上ずらりと並びます。


熱い夏に食欲をそそるタコスやハンバーガー、冷たいスイーツも楽しめる予定です。



【 LIVE STAGE 】


[7/2(木)]


宇田川別館バンド／→Pia-no-jaC←／フレンズ



[7/3(金)]


会心ノ一撃／GREAT MONKEYS／CHEMICAL X／スパンコールグッドタイムズ／TOKYOてふてふ



[7/4(土)]


AKIARIM／棘-おどろ-／Qtwins／始発待ちアンダーグラウンド／Buddha TOKYO／まちだガールズ・クワイア／may in film／LUCY



[7/5(日)]


gai seki／De Domhnaigh／Banda Coribantes／ミートザホープス／LA SEÑAS



【 DJ BOOTH 】


[7/2(木)]


宇田川カフェ別館／Club Malcolm／Organbar



[7/3(金)]


YABO／club bar FAMILY／UTOPIA/DYSTOPIA



[7/4(土)]


Debris／UNDER DEER Lounge／Ruby Room／東京ナイトマーケット



[7/5(日)]


SWIPE／1985／7th FLOOR／道玄坂教会




DJブース

【 大道芸 】

[7/2(木)-5(日)]


ドラマチック・ガマン



[7/2(木)]


なにみてるの



[7/3(金)]


アートパフォーマー☆ファイター☆



[7/4(土)]


太平洋／タラン・ニバキンス



[7/5(日)]


komatan／結城敬介



【 協賛 】

プレミアムウォーター／ドリームビア



　東京ナイトマーケットの魅力を凝縮しながらも、よりゆったりと楽しめる『星と太陽のマーケット』。音楽、食、カルチャーが交差する特別な夏のひとときをお楽しみください。



「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」

◼︎開催日程


2026年7月1日(水)～7月5日(日)


◼︎開催時間


平日 / 16:00～22:00


土日 / 14:00～22:00


◼︎場所：代々木公園ケヤキ並木


◼︎入場料：無料



＜主催＞


東京ナイトマーケット実行委員会


株式会社エル・ディー・アンド・ケイ


アースガーデン/有限会社en


＜企画制作＞


株式会社エル・ディー・アンド・ケイ


アースガーデン/有限会社en


＜後援＞


渋谷区


＜協力＞


一般財団法人渋谷区観光協会



この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等(夜間・早朝)における観光促進助成金」を活用して実施しています。




東京ナイトマーケット

★2026年10月21日(水)～10月25日(日)『東京ナイトマーケット』の開催も決定しております。



公式HP：https://tokyo-night-market.com/


Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightmarket/


X (旧twitter)：https://x.com/428nightmarket