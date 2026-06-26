7月『星と太陽のマーケット』出演者&DJ参加店舗 発表！！

株式会社LD&K星と太陽のマーケット 2026

2023年の初開催以来、回を重ねるごとにパワーアップし、テレビやSNSでも話題となる『東京ナイトマーケット』。今や"東京の夜フェス"として定着しつつある人気イベントから生まれた『星と太陽のマーケット』が今年も開催されます。

前回5月に開催された東京ナイトマーケットは、日本テレビ「シューイチ」、テレビ朝日「報道ステーション」、テレビ朝日「グッド！モーニング」など数多くのメディアで特集され、さらにInstagramやTikTokでは多くのインフルエンサーが発信。国内外から多くの来場者が訪れ、観光客はもちろん、ファンやリピーターも増え続けています。

2026年5月『東京ナイトマーケット』

今回のライブステージには、圧巻のインストゥルメンタルパフォーマンスで熱い支持を受ける→Pia-no-jaC←や、渋谷の"神泉系"を名乗るポップバンド フレンズなどが初出演。

さらに、東京ナイトマーケットでもおなじみの"熱狂打楽器集団" LA SEÑAS をはじめ、ソウルやラテンミュージックなど多彩なアーティストが集結し、国境を越えた音楽体験を届けます。

ライブステージの様子2026年5月 "Hajime Kinoko"氏によるアートモニュメント

また、DJブースでは、東京ナイトマーケットでも好評の渋谷のクラブ店舗が各時間帯をプロデュース。イベント終了後にはDJ参加店舗でのアフターパーティーの開催も予定されています。

大道芸パフォーマンスでは、今回初の試みとしてスタチューパフォーマンスが登場。会場内で繰り広げられるパフォーマンスが、マーケットの世界観をさらに彩ります。

グルメも毎回大人気のステーキやピザに加え、初参加店舗も多数。洗練された都会的なグルメフードが30店舗以上ずらりと並びます。

熱い夏に食欲をそそるタコスやハンバーガー、冷たいスイーツも楽しめる予定です。

【 LIVE STAGE 】

[7/2(木)]

宇田川別館バンド／→Pia-no-jaC←／フレンズ

[7/3(金)]

会心ノ一撃／GREAT MONKEYS／CHEMICAL X／スパンコールグッドタイムズ／TOKYOてふてふ

[7/4(土)]

AKIARIM／棘-おどろ-／Qtwins／始発待ちアンダーグラウンド／Buddha TOKYO／まちだガールズ・クワイア／may in film／LUCY

[7/5(日)]

gai seki／De Domhnaigh／Banda Coribantes／ミートザホープス／LA SEÑAS

【 DJ BOOTH 】

[7/2(木)]

宇田川カフェ別館／Club Malcolm／Organbar

[7/3(金)]

YABO／club bar FAMILY／UTOPIA/DYSTOPIA

[7/4(土)]

Debris／UNDER DEER Lounge／Ruby Room／東京ナイトマーケット

[7/5(日)]

SWIPE／1985／7th FLOOR／道玄坂教会

DJブース【 大道芸 】

[7/2(木)-5(日)]

ドラマチック・ガマン

[7/2(木)]

なにみてるの

[7/3(金)]

アートパフォーマー☆ファイター☆

[7/4(土)]

太平洋／タラン・ニバキンス

[7/5(日)]

komatan／結城敬介

【 協賛 】

プレミアムウォーター／ドリームビア

東京ナイトマーケットの魅力を凝縮しながらも、よりゆったりと楽しめる『星と太陽のマーケット』。音楽、食、カルチャーが交差する特別な夏のひとときをお楽しみください。

「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」

◼︎開催日程

2026年7月1日(水)～7月5日(日)

◼︎開催時間

平日 / 16:00～22:00

土日 / 14:00～22:00

◼︎場所：代々木公園ケヤキ並木

◼︎入場料：無料

＜主催＞

東京ナイトマーケット実行委員会

株式会社エル・ディー・アンド・ケイ

アースガーデン/有限会社en

＜企画制作＞

株式会社エル・ディー・アンド・ケイ

アースガーデン/有限会社en

＜後援＞

渋谷区

＜協力＞

一般財団法人渋谷区観光協会

この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等(夜間・早朝)における観光促進助成金」を活用して実施しています。

東京ナイトマーケット

★2026年10月21日(水)～10月25日(日)『東京ナイトマーケット』の開催も決定しております。

公式HP：https://tokyo-night-market.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyonightmarket/

X (旧twitter)：https://x.com/428nightmarket