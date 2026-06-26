今までにない観劇体験。劇場が、美術館になる。あやめ十八番が現代アート作家 高遠まきとコラボレーション。2026年10月 あやめ十八番 第十九回公演『三英花 煙夕空』＠吉祥寺シアター

あやめ十八番

【本リリースのポイント】

・演劇ユニット・あやめ十八番が、最新公演で国際的に活躍する現代アーティスト高遠まきとコ

ラボレーション

・開場中、観客が舞台上に上がり、高遠まきの現代アート作品を美術館のように間近で鑑賞でき

る、新感覚の観劇体験

・ロビー等には触れる・撮れる体験型アート作品も展示。観劇前後をフォトスポットとしても楽

しめる

・実力派の鯨井康介・陳内将がW主演。2人ともあやめ十八番作品初出演

・初演時には東京公演がチケット販売後すぐに完売した伝説の一作が、9年ぶりに再演

（2017年初演時のキービジュアル）

歌舞伎・能・浄瑠璃など日本の古典芸能を基盤に「擬古典」演劇を創作する演劇ユニット・あやめ十八番（代表：堀越涼）は、2026年10月14日（水）～18日（日）、吉祥寺シアターにて第十九回公演『三英花 煙夕空（けぶるゆうぞら）』を上演。本作は2017年に東京・大阪で上演し、劇団史上最高傑作とも言われた伝説的作品の9年ぶりの再演となる。

今回の再演における最大の革新は、日本・ヨーロッパを拠点に活躍する現代アーティスト・高遠まきとのコラボレーション。高遠の現代アート作品が舞台空間のいたるところを彩り、開場時間中は観客自身が舞台上に上がって作品を間近で鑑賞できる、美術館のような体験を提供。

ロビー等には触れる・撮れる体験型アート作品も展示し、フォトスポットとしても楽しめる仕掛けに。観客が舞台上の物語をただ受け取るだけでなく、会場そのものを主体的に体験できる、これまでの公演にはない試みとなる。

堀越涼の古典の様式美と現代の感覚を兼ね備えた戯曲・演出と、吉田能の情感溢れる多彩な音楽による生演奏と、高遠まきによる演劇界にはなかった新しい視点をもたらす舞台美術とのコラボレーションにより、演劇と現代美術の境界を超えた高い芸術性を目指す一作。

コメント

高遠まき作品高遠まき作品堀越涼（作・演出／あやめ十八番代表）コメント

高遠まきさんと出会ったのは、あやめ十八番のワークショップでした。プロダンサー兼現代アート作家という異色の経歴を持つ彼女に演技の経験はありませんでした。高遠さんは、たまたま観劇したあやめ十八番の作品が面白かった、という非常にシンプルな理由で演劇の世界に飛び込んできました。飛び込んでいく力とは、アーティストにとっての生命力です。エネルギー溢れる高遠さんと、何らかの形でコラボレーションが出来ないだろうか。これは、出会ってからずっと考えてきた事です。2024年末、番外公演『楽屋～流れ去るものはやがてなつかしき～』を経て、いよいよ今回、本公演でのコラボレーションが叶います。演劇と現代アート、二つの芸術が混じり合った末にどんな舞台ができあがるのか。実験と挑戦の日々が始まります。

高遠まき（現代アート作家）コメント

美術館では、作品とのあいだにいつも一定の距離がありますが、今回の公演ではその境界を、少しやわらかくほどいてみたいと考えました。舞台に上がって、近づいて、見て、感じてほしい。客席からただ眺めるのではなく、自らの身体で味わう観劇を、あやめ十八番のみなさんと一緒に準備しています。私がこれまで大切にしてきた、観る人と作品との距離が溶けていく瞬間が、物語の世界と重なり合うとき、どんな景色が生まれるのか。『三英花 煙夕空』が持つ「真贋」や「見えないもの」といったテーマとも、その体験はきっと響き合うはずです。夜の美術館に迷い込むような心持ちで、ぜひ会場に足を運んでいただけたらうれしいです。

クリエイタープロフィール

堀越涼 作・演出 ／ あやめ十八番代表

脚本家・演出家・俳優・演技講師。青山学院大学卒業後、ネオかぶき集団・花組芝居に俳優として入座し、加納幸和に師事。2012年、自身が作・演出を務めるユニット・あやめ十八番を旗揚げ。歌舞伎、能、浄瑠璃など様々な日本の古典芸能のエッセンスを作品に取り入れ、"擬古典"と称し、日本人特有の文化・風習・宗教観などを主題とした作品を創作している。近年は新作狂言の脚本提供等も行い、古典と現代劇の両方を得意とする。後進の教育にも力を入れ、劇場主催の学生向けワークショップで演技講師を多く務めるとともに、2021年より昭和音楽大学ミュージカルコースで演技メソッドの講師に就任。2026年からは、松尾スズキが校長を務めるコクーンアクターズスタジオで演技の常任講師に就任。

【近年の主な脚本・演出歴】

2024年 CCCreation『白蟻』＠KAAT大スタジオ（脚本・演出）／office8次元『春鶯伝』演出：寺十悟（脚本）／CCCreation『女中たち』＠銕仙会能楽研修所（演出）／花組芝居『花組ペルメル』演出：加納幸和（脚本）

2025年 CCCreation『近松心中物語』＠KAAT大スタジオ（演出）／あやめ十八番 音楽劇『金鶏 二番花』＠座・高円寺１（脚本・演出）／あやめ十八番 草創記『金鶏 一番花』＠東京芸術劇場（脚本・演出）

2026年 office8次元『人間失格』＠シアタートップス 演出：寺十悟（脚本）

【受賞歴】

2017年 佐藤佐吉賞 優秀演出家賞・最優秀作品賞／サンモールスタジオ選定賞 最優秀演出家賞

2022年 第34回池袋演劇祭 優秀賞

2025年 日本みどりのゆび舞台芸術賞 選考委員賞／第37回池袋演劇祭 舞台芸術振興会賞

2026年 北海道戯曲賞 優秀賞

吉田能 音楽監督・作曲家 ／ あやめ十八番

洗足音楽大学ピアノ科を卒業後、小劇場の世界に入る。当初は俳優として活動していたが、あやめ十八番で劇伴を始めたことから作曲家・演奏家としても活躍。近年は、G2、ウォーリー木下、藤田俊太郎、松尾スズキなど多数の有名演出家作品で音楽監督・作曲・演奏を務める実力派。雰囲気・ジャンルを問わず、作品や演出家の要望に合わせて観客の心の琴線に触れる楽曲づくりを得意とする。

【近年の主な音楽担当舞台】

2023年 PARCO劇場開場50周年記念シリーズ『ラビット・ホール』（演出：藤田俊太郎）、『マーク・トウェインと不思議な少年』（演出：G2）

2024年 CCCreation『白蟻』『女中たち』（演出：堀越涼）

2025年 『Take me out』（演出：藤田俊太郎）

2026年 『クワイエットルームへようこそ』（演出：松尾スズキ）

高遠まき 舞台美術コラボレーション（現代アート作家）

プロダンサーの経歴を持ち、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズで舞台芸術を学び、ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジで哲学を修め、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの情報体験デザイン修士を首席で卒業。哲学・民俗学的なアプローチから、テクノロジーとアイデンティティ・身体の関係性をテーマに、さまざまなメディアで作品を発表する。日本の伝統と西洋の感性、古典と先端技術を横断・融合させる作風を特徴とし、日本・ヨーロッパを拠点に活動。

あらすじ

骨董商・尼子鬼平は眼が見えぬ。故に、彼は惑わない。

贋作家たちの緻密な細工も、精巧な色遣いも、尼子は見ようとしなかった。

“真贋は釉薬の下に潜んでいる。” 若い尼子は既に、骨董の真理に迫っていた。

或る夜、尼子の師・織部雨左衛門が自室で殺害される。容疑をかけられたのは、雨左衛門の妻・やゑ。妻は、犯行を認めている。尼子は、やゑを見ようとしなかった。一人、釉薬の下に隠された真贋を見極めようとしている。

黄昏時、尼子は事件の目撃者たちを集め、話を聞くことにした。

証言台に上ったのは、日本刀、壺、幽霊絵。

因果応報の物語。

出演者

本作の主演は、鯨井康介・陳内将のW主演。実力派の二人が、ともに本作で初めてあやめ十八番作品に出演する。その他のキャストには、あやめ十八番作品に常連で出演してきたメンバーと、本作で初めて参加するキャストが共演し、花組芝居、劇団チョコレートケーキ、劇団かもめんたるなど各方面で活躍する実力派俳優陣が集結。【黄昏】【宵闇】の二組による上演で、全10ステージを展開する。

出演者一覧

【両組出演】

金子侑加（あやめ十八番）

中野亜美（あやめ十八番）

吉田能（あやめ十八番）

内田靖子

【黄昏】組

鯨井康介

岡本篤（劇団チョコレートケーキ）

井上裕朗

千綿勇平

野口詩央（劇団かもめんたる）

【宵闇】組

陳内将

原川浩明（花組芝居）

滝沢花野（理性的な変人たち）

金成均

成海亮

【演奏】

吉田能（あやめ十八番）

公演スケジュール

10月14日（水） 19:30【黄昏】

10月15日（木） 19:30【宵闇】

10月16日（金） 11:30【黄昏】● ／ 15:30【宵闇】 ● ／ 19:30【黄昏】 ★

10月17日（土） 11:30【宵闇】★ ／ 15:30【黄昏】 ／ 19:30【宵闇】

10月18日（日） 11:30【黄昏】 ／ 15:30【宵闇】

●：DVD収録撮影回 ★：舞台映像配信回

受付開始・当日券販売開始：開演45分前 ／ 開場：開演30分前

チケット情報

全席指定・税込

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185205/table/2_1_31905af2a5011d0704e6b3ef0dc92cc9.jpg?v=202606271051 ]

チケット販売スケジュール

各FC先行販売（抽選）

受付期間：7月8日（水）12:00～7月15日（水）23:59

抽選結果通知：7月21日（火）15:00

一般発売（先着）：2026年8月2日（日）10:00～

ご予約に関する情報

ご予約方法や最新の詳細情報については、公式サイト（https://ayame-no18.com/keburuyuzora/(https://ayame-no18.com/keburuyuzora/)）をご覧ください。"

あやめ十八番について

あやめ十八番劇団員

2012年、花組芝居の俳優・堀越涼が旗揚げした演劇ユニット。歌舞伎、能、浄瑠璃など様々な日本の古典芸能を基礎とし、古典のエッセンスを盗み現代劇の中に昇華することと、現代人の感覚で古典演劇を再構築することの、両面から創作活動を行っている。全ての作品で、日本人特有の感覚や美意識を作品作りのテーマとしている。また、歌舞伎の下座音楽や落語の囃子に影響を受け、劇中音楽が全て生演奏であることも特徴の一つ。

構成員：堀越涼（代表・作・演出・俳優）、大森茉利子（副代表・俳優）、金子侑加（俳優・制作）、吉田能（音楽監督）、中野亜美（俳優）の5名。

◆ 近年の主な上演実績（抜粋）

・ 2022年9月 第十四回公演「空蝉」＠東京芸術劇場シアターウエスト

・ 2023年8月 第十五回公演「六英花 朽葉」＠座・高円寺１

・ 2024年8月 第十六回公演「雑種 小夜の月」＠座・高円寺１

・ 2025年7月 第十七回公演 音楽劇「金鶏 二番花」＠座・高円寺１

・ 2025年9月 第十八回公演 草創記「金鶏 一番花」＠東京芸術劇場シアターイースト

◆ 主な受賞歴（抜粋）

・ 2017年 「雑種 花月夜」が王子小劇場主催・佐藤佐吉賞にて最優秀作品賞、優秀演出賞（堀越涼）、優秀主演女優賞（金子侑加）等を受賞

・ 2022年 第十四回公演「空蝉」が第34回池袋演劇祭にて優秀賞（第2位）・CM大会賞を受賞

・ 2024年 第十五回公演「六英花 朽葉」がCoRich舞台芸術アワード！2023にて第1位を受賞

・ 2025年 第十六回公演「雑種 小夜の月」が日本みどりのゆび舞台芸術賞 選考委員賞を受賞／第十八回公演 草創記「金鶏 一番花」が第37回池袋演劇祭にて舞台芸術振興会賞・CM大会賞・俳優賞（中野亜美）を受賞

・ 2026年 第十八回公演 草創記「金鶏 一番花」がCoRich舞台芸術アワード！2025にて第1位を受賞

お問い合わせ先

◆公演についてのお問い合わせ

あやめ十八番 制作部

ayame18.ticket@gmail.com