DOES、結成20周年記念ライブ 「DOES 20th Anniversary Live “ Thanksloving! ” in Zepp Shinjuku」開催決定！
株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田川浩巳）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」が提携するスリーピースロックバンド DOESが、2026年9月13日（日）にZepp Shinjukuにて、結成20周年を記念したワンマンライブ「DOES 20th Anniversary Live “ Thanksloving! ” in Zepp Shinjuku」を開催することが決定いたしました。
DOESは2006年のメジャーデビュー以来、数々のライブ活動や作品リリースを重ねながら、独自のロックサウンドを追求し続けてきました。TVアニメ『銀魂』のエンディングテーマ「修羅」、オープニングテーマ「曇天」、劇場版主題歌「バクチ・ダンサー」など、などの楽曲を通じて国内外の多くのリスナーから支持を集め、現在も精力的に活動を続けています。
今回開催が決定した「DOES 20th Anniversary Live “ Thanksloving! ” in Zepp Shinjuku」は、20年間支え続けてくれたファンへの感謝を込めたアニバーサリーライブです。2016年の10周年記念ライブ「Thanksgiving!」から10年。感謝の気持ちを大切に歩み続けてきたDOESが、その想いを受け継ぎながら、20周年を迎える今回は「Thanksloving!」として特別なライブを開催いたします。
これまでの歩みを振り返りながら、DOESならではの無骨でストレートなロックサウンドをお届けいたします。
本公演では、特典付き優先入場チケットおよび一般チケットを販売。最速先行受付は2026年6月29日（月）20:00より開始いたします。
■公演概要
公演名：DOES 20th Anniversary Live “ Thanksloving! ” in Zepp Shinjuku
日時：2026年9月13日（日）開場16:00／開演17:00
会場：Zepp Shinjuku
■チケット情報
特典付き優先入場チケット：13,000円（税込）
一般チケット：6,900円（税込）
※ドリンク代別途必要
※特典：Tシャツ／限定アクリルスタンド／優先入場
■最速先行チケット受付
受付期間：2026年6月29日（月）20:00 ～ 2026年7月15日（水）23:59
受付URL：https://l-tike.com/does/
※お一人様2枚まで
※受付開始日時より受付ページを閲覧いただけます。
■SNS先行チケット受付
受付期間：2026年7月22日（水）20:00 ～ 2026年8月2日（日）23:59
受付URL：https://l-tike.com/does/
※お一人様2枚まで
※受付開始日時より受付ページを閲覧いただけます。
＜DOES＞
2003年、氏原ワタル(Vo, Gt)、赤塚ヤスシ(Ba, Cho)、森田ケーサク(Dr, Cho)が集まり、福岡で結成。DOESとはDOE（雌鹿）の意。
2006年 Ki/oon Recordsより「明日は来るのか」をリリースしメジャーデビュー。
テレビ東京系アニメ「銀魂」のエンディングテーマとして起用された「修羅」、オープニングテーマとして起用された「曇天」をリリースし、ヒットを記録。
テレビ東京系アニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」オープニングテーマとなるシングル「紅蓮」を発売。
2016年3月にメジャーデビュー10周年の皮切りとして、2度目のTV版銀魂オープニングテーマとなるシングル「KNOW KNOW KNOW」をリリース。様々なアルバムリリースを経て、赤坂BLITZでのワンマンライブ「Thanksgiving!」で活動を休止するが2019年、3月2日に両国国技館での「銀魂銀祭り」の前夜祭に一夜限りの復活ライブ出演。
2020年、1月1日、DOES再始動開始。2026年にはアジアツアーや初のアメリカ大陸ツアーが決定するなど精力的に活動をしている。
DOES | Official Website https://www.doesdoesdoes.com/
公式Facebook https://www.facebook.com/doesdoes
公式X https://x.com/DOES_official
公式Instagram https://www.instagram.com/does__official/
公式YouTube http://www.youtube.com/@doesofficialyoutubechannel
公式 Spotify https://open.spotify.com/intl-ja/artist/2zwGPEFviyaICCDiAWxLjy
【DOES 初のアメリカ大陸ツアー”HELLO AMERICA” 開催決定！】
〈南米公演（South America）〉
7月17日(金)：ペルー・リマ
https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-does-en-lima-2026-76517
7月19日(日)：チリ・サンティアゴ
https://www.vladrproducciones.cl/producto/does
〈北米公演（North America）〉
7月23日(木)：カリフォルニア州 サンディエゴ
https://www.ticketweb.com/event/does-hello-america-music-box-tickets/14872643
7月25日(土)：カリフォルニア州 バークレー
https://www.prekindle.com/event/39727-does-berkeley
7月28日(火)：イリノイ州 シカゴ
https://www.axs.com/events/1428018/does-tickets
7月29日(水)：ニューヨーク州 ニューヨーク
https://kyd.to/Pxfg0Rde
7月31日(金)：テキサス州 ダラス
https://www.axs.com/events/1419451/does-tickets
※チケット好評販売中！
METEORA st. INFORMATION
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！もっと、ずっと、向こうへ。
公式サイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)