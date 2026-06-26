DOES、結成20周年記念ライブ 「DOES 20th Anniversary Live “ Thanksloving! ” in Zepp Shinjuku」開催決定！

ISARIBI株式会社

株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田川浩巳）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」が提携するスリーピースロックバンド DOESが、2026年9月13日（日）にZepp Shinjukuにて、結成20周年を記念したワンマンライブ「DOES 20th Anniversary Live “ Thanksloving! ” in Zepp Shinjuku」を開催することが決定いたしました。

DOESは2006年のメジャーデビュー以来、数々のライブ活動や作品リリースを重ねながら、独自のロックサウンドを追求し続けてきました。TVアニメ『銀魂』のエンディングテーマ「修羅」、オープニングテーマ「曇天」、劇場版主題歌「バクチ・ダンサー」など、などの楽曲を通じて国内外の多くのリスナーから支持を集め、現在も精力的に活動を続けています。

今回開催が決定した「DOES 20th Anniversary Live “ Thanksloving! ” in Zepp Shinjuku」は、20年間支え続けてくれたファンへの感謝を込めたアニバーサリーライブです。2016年の10周年記念ライブ「Thanksgiving!」から10年。感謝の気持ちを大切に歩み続けてきたDOESが、その想いを受け継ぎながら、20周年を迎える今回は「Thanksloving!」として特別なライブを開催いたします。

これまでの歩みを振り返りながら、DOESならではの無骨でストレートなロックサウンドをお届けいたします。



本公演では、特典付き優先入場チケットおよび一般チケットを販売。最速先行受付は2026年6月29日（月）20:00より開始いたします。

■公演概要

公演名：DOES 20th Anniversary Live “ Thanksloving! ” in Zepp Shinjuku

日時：2026年9月13日（日）開場16:00／開演17:00

会場：Zepp Shinjuku

■チケット情報

特典付き優先入場チケット：13,000円（税込）

一般チケット：6,900円（税込）

※ドリンク代別途必要

※特典：Tシャツ／限定アクリルスタンド／優先入場

■最速先行チケット受付

受付期間：2026年6月29日（月）20:00 ～ 2026年7月15日（水）23:59

受付URL：https://l-tike.com/does/

※お一人様2枚まで

※受付開始日時より受付ページを閲覧いただけます。

■SNS先行チケット受付

受付期間：2026年7月22日（水）20:00 ～ 2026年8月2日（日）23:59

受付URL：https://l-tike.com/does/

※お一人様2枚まで

※受付開始日時より受付ページを閲覧いただけます。

＜DOES＞

2003年、氏原ワタル(Vo, Gt)、赤塚ヤスシ(Ba, Cho)、森田ケーサク(Dr, Cho)が集まり、福岡で結成。DOESとはDOE（雌鹿）の意。

2006年 Ki/oon Recordsより「明日は来るのか」をリリースしメジャーデビュー。

テレビ東京系アニメ「銀魂」のエンディングテーマとして起用された「修羅」、オープニングテーマとして起用された「曇天」をリリースし、ヒットを記録。

テレビ東京系アニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」オープニングテーマとなるシングル「紅蓮」を発売。

2016年3月にメジャーデビュー10周年の皮切りとして、2度目のTV版銀魂オープニングテーマとなるシングル「KNOW KNOW KNOW」をリリース。様々なアルバムリリースを経て、赤坂BLITZでのワンマンライブ「Thanksgiving!」で活動を休止するが2019年、3月2日に両国国技館での「銀魂銀祭り」の前夜祭に一夜限りの復活ライブ出演。

2020年、1月1日、DOES再始動開始。2026年にはアジアツアーや初のアメリカ大陸ツアーが決定するなど精力的に活動をしている。

DOES | Official Website https://www.doesdoesdoes.com/

公式Facebook https://www.facebook.com/doesdoes

公式X https://x.com/DOES_official

公式Instagram https://www.instagram.com/does__official/

公式YouTube http://www.youtube.com/@doesofficialyoutubechannel

公式 Spotify https://open.spotify.com/intl-ja/artist/2zwGPEFviyaICCDiAWxLjy

【DOES 初のアメリカ大陸ツアー”HELLO AMERICA” 開催決定！】

〈南米公演（South America）〉

7月17日(金)：ペルー・リマ

https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-does-en-lima-2026-76517

7月19日(日)：チリ・サンティアゴ

https://www.vladrproducciones.cl/producto/does

〈北米公演（North America）〉

7月23日(木)：カリフォルニア州 サンディエゴ

https://www.ticketweb.com/event/does-hello-america-music-box-tickets/14872643

7月25日(土)：カリフォルニア州 バークレー

https://www.prekindle.com/event/39727-does-berkeley

7月28日(火)：イリノイ州 シカゴ

https://www.axs.com/events/1428018/does-tickets

7月29日(水)：ニューヨーク州 ニューヨーク

https://kyd.to/Pxfg0Rde

7月31日(金)：テキサス州 ダラス

https://www.axs.com/events/1419451/does-tickets

※チケット好評販売中！

METEORA st. INFORMATION

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！もっと、ずっと、向こうへ。

公式サイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)