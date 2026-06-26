稲村隼翔選手 完全移籍加入のお知らせ
東京フットボールクラブ株式会社
□ポジション：DF
「完全移籍で加入することになり、来シーズン以降もFC東京でプレーさせていただくことになりました。
セルティックFC(スコットランド)より期限付き移籍中の稲村隼翔選手が、FC東京に完全移籍加入することが決定いたしましたので、お知らせします。
稲村隼翔選手プロフィール
□ポジション：DF
□生年月日：2002年5月6日
□出身：東京都目黒区
□身長/体重：182cm/72kg
□経歴
2009-2014 月光原サッカークラブ(現：月光原町ユナイテッドフットボールクラブ)
└2013-2014 FC東京サッカースクール アドバンスクラス
2015-2017 FC東京U-15深川
└2017 高円宮杯第29回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 準優勝
2018-2020 前橋育英高校
2021-2024 東洋大学
2025.1-2025.7 アルビレックス新潟
2025.7- セルティックFC(スコットランド)
└2026.2 FC東京※期限付き移籍
出場記録(Jリーグ所属時のみ)
FC東京通算出場数：17試合 FC東京通算得点数：0点
稲村選手コメント
「完全移籍で加入することになり、来シーズン以降もFC東京でプレーさせていただくことになりました。
東京の歴史の一部になれるように覚悟をもって戦います。
この青赤のユニフォームを着られる喜びを感じながら積み上げていけば、必ず目標を達成できると信じています。
優勝しましょう」