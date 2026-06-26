稲村隼翔選手 完全移籍加入のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

セルティックFC(スコットランド)より期限付き移籍中の稲村隼翔選手が、FC東京に完全移籍加入することが決定いたしましたので、お知らせします。

稲村隼翔選手プロフィール

□ポジション：DF

□生年月日：2002年5月6日

□出身：東京都目黒区

□身長/体重：182cm/72kg

□経歴

2009-2014 月光原サッカークラブ(現：月光原町ユナイテッドフットボールクラブ)

└2013-2014 FC東京サッカースクール アドバンスクラス

2015-2017 FC東京U-15深川

└2017 高円宮杯第29回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 準優勝

2018-2020 前橋育英高校

2021-2024 東洋大学

2025.1-2025.7 アルビレックス新潟

2025.7- セルティックFC(スコットランド)

└2026.2 FC東京※期限付き移籍

出場記録(Jリーグ所属時のみ)

FC東京通算出場数：17試合 FC東京通算得点数：0点

稲村選手コメント

「完全移籍で加入することになり、来シーズン以降もFC東京でプレーさせていただくことになりました。

東京の歴史の一部になれるように覚悟をもって戦います。

この青赤のユニフォームを着られる喜びを感じながら積み上げていけば、必ず目標を達成できると信じています。

優勝しましょう」