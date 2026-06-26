ダウンタウン・浜田雅功のカラオケ番組！『浜田ウタ功』#2が「DOWNTOWN+」にて2026年7月22日（水）より配信開始ゲスト・前川清も絶賛！『逢わずに愛して』と『昔があるから』でデュエット披露！

吉本興業株式会社

ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」にて、

『浜田ウタ功』#2が2026年7月22日（水）より配信を開始します。

本企画は、浜田雅功が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ新番組です。

第2回のゲストには、歌手・前川清が登場。数々の番組で親交が深い前川を前に、浜田がカラオケで日頃から歌っている『逢わずに愛して』『昔があるから』の2曲を、自らの選曲でデュエットします。異色のデュエットが生み出す化学反応や、笑いあふれるトークなど、ここでしか見られない魅力的なシーンをお届けします。

収録では前回の緊張感とは一転、今回の浜田はリラックスムード。トークパートでは、前川独特のマイク位置に関する裏話や、「緊張する場面」、「本当に歌が上手いと思う歌手」など様々なテーマで大盛り上がりを見せます。そんな和気あいあいとした雰囲気の中、いざデュエットが始まると空気は一変。『逢わずに愛して』を熱唱し、前川が「浜ちゃんは声が通る。ちゃんと高い声が出ていてびっくりした」と称賛されました。さらに浜田の思い出に残る楽曲として、追加で『昔があるから』をリクエスト。2曲目も魂を込めて熱唱しました。デュエット後、浜田の歌声に合う曲として『雪列車』が提案されるなど、今後の展開を期待させる場面も。

ぜひ「DOWNTOWN+」でお楽しみください。

【浜田雅功 コメント】

前川さんとは普段から歌っていて一緒に歌いたかったので、もう感無量でございます！ただ、本番中に隣で歌詞を間違えるんですよ。自分の歌やのに、みんながキョトンとして「あれ、これ3番歌ってるな？」って。でも本人は何食わぬ顔をして気持ちよさそうに歌ってる。それも前川さんらしくて最高なんですけど。視聴者の方にはそのお茶目な瞬間をぜひ注目して見てほしいですね。今回は緊張もまったくなく、本当に楽しく歌えました。また機会があれば、ぜひご一緒させていただきたいです！

【前川清 コメント】

正直に申し上げると、オファーをいただいた時はスケジュール的に忙しく、「しんどいな」と思ったのも事実です（笑）。

でも浜ちゃんだからこそ、この人なら行きたいという気持ちで来させていただきました。驚いたのが浜ちゃんの歌声でした。隣で聴くとよく声が通って驚きました。普段から私の歌をカラオケで歌ってくれているということも聞いて、本当に嬉しかったです。

また声をかけていただける日を楽しみにしています。

【番組概要】

タイトル：『浜田ウタ功』 #2 『前川清と歌いたい曲』

配信日：2026年7月22日（水）

出演：浜田雅功 ゲスト／前川清

【サービス概要】

DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）

視聴方法：スマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコン

料金：月額1,100円、年額11,000円（いずれも税込、定額制） ※申し込みは公式ホームページから

公式ホームページ：https://downtownplus.com

公式YouTube：https://www.youtube.com/@down_town_plus

公式Instagram：https://www.instagram.com/snld_umotumop/

公式X：https://x.com/downtown_plus