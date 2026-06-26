CAREERING POP-UP at V.A.

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）は、コンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」にて、ジュエリーブランド「CAREERING（キャリアリング）」のポップアップストアを2026年7月4日 (土) ～2026年 7月12日 (日) まで期間限定で開催いたします。

ポップアップストアでは、「CAREERING」と藤原ヒロシ氏の共同製作ライン”HF”シリーズの新作やプロスノーボーダー・平野歩夢氏とのコラボレーションアイテムを発表いたします。

また、本ポップアップストアでしかオーダーをすることができない限定モデルも展開するほか、「CAREERING」の今季新作やメインコレクション「PLACEBO」なども取り扱い予定です。

【概要】

ポップアップ期間：2026年7月4日 (土) ～ 2026年7月12日 (日)

場所: V.A.（東京都渋谷区神宮前6-1-9） 営業時間：10:00-20:00

インスタグラム：＠va.tokyo（https://www.instagram.com/va.tokyo/）

＜平野歩夢＞

日本を代表するプロスノーボーダー。ハーフパイプで世界トップクラスの実力を誇り、オリンピックでは3大会連続でメダルを獲得。

単なる競技者にとどまらず、ストリート感覚を持ち合わせ、音楽やファッションともリンクした存在。スケートやサーフの文脈にも通じるライフスタイルを体現し、競技シーンとコアな横乗りカルチャーをつなぐ存在でもある。

＜CAREERING＞

ピアスブランドとして2016年に設立。

装身具の本質である『身に付けた時に感じられる力強さや安心感といった特別な心理効果』を意識し、常に身に付けられるミニマルデザインがベース。

メインコレクションの”PLACEBO”や藤原ヒロシ氏との共同製作”HF”など、金属がもつ素材そのものの美しさを最大限に活かした、クリーンでフレッシュなコレクションを展開している。

ブランド名には、馬車が通った轍のことをキャリアと呼ぶことから、常に進化しながら自分の轍をつくり続けるという想いが込められている。

インスタグラム：@careering.jp（https://www.instagram.com/careering.jp）

＜V.A.＞

東京・原宿のコンセプトストア。「V.A.」の名称は"Various Artists"を意味し、様々なモノやコトが交差する場所として、日本だけではなく世界中から多くの人々が訪れるようなディスティネーションストアを目指し、新たなカルチャーを発信する。

全体のディレクションを藤原ヒロシが手掛ける。