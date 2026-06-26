IWCシャフハウゼン、パイロット・ウォッチ90周年を記念し、東京・六本木で7日間限定のNSAエキシビション開催を発表

リシュモン ジャパン合同会社

2026年6月、IWCシャフハウゼンはパイロット・ウォッチ誕生から90年の時を祝し、東京・六本木で7日間の“The Next Space Age Exhibition(https://www.iwc.com/jp-ja/specials/next-space-age)“（NSAエキシビション）を開催することを発表します。

飛行の黎明期から現代の高速ジェット機に至るまで、IWCシャフハウゼンはパイロット・ウォッチの分野で確固たる地位を築いてきました。初期の飛行士たちが大空に挑む中、同社はパロットや航海士の過酷な要求に応えるため、高精度な計器時計を開発。その後、「ビッグ・パイロット・ウォッチ」は、コックピット計器に着想を得た特徴的な文字盤デザインを高級時計市場に定着させ、やがてIWCの象徴的な時計デザインの一つとなりました。

今年、「パイロット・ウォッチ」誕生から90周年を迎えた IWCは、飛行の黎明期から世界中の時計愛好家を魅了し、 航空史を築き上げてきた道のり、またInspiration4および Polaris Dawnの有人宇宙飛行ミッションに参加するなど宇宙での数々の経験を重ね、次なる大きな飛躍を目指すまでの輝かしい軌跡を辿る、没入感のある体験をご提供します。

“宇宙居住空間”開発企業 Vastの公式タイムキーパーを務めるIWCシャフハウゼンは、このパートナーシップにより、 地球上の機械式時計の耐久性と性能を向上させ、時計製造の限界を宇宙という過酷な環境に押し広げることを 目指しています。そして2026年のウォッチズ＆ワンダーズ にて、Vastと提携し、有人宇宙飛行の過酷な環境と厳しい要求に応えるためにゼロから設計・開発されたタイムピースを発表しました。 「パイロット・ウォッチ・ベンチュラ―・バーティカル・ ドライブ」(Ref. IW328601)は有人宇宙飛行と宇宙空間 での計時を目的としたツールウォッチです。特許出願中の 革新的な回転式ベゼルシステムにより、リューズ無しですべての機能を制御することが可能です。

またHaven-1宇宙飛行環境と乗組員の使用に必要とされるすべての試験基準を無事に満たし、Vastから宇宙飛行 のための公式認証を取得しました NSAエキシビションでは「パイロット・ウォッチ・ベン チュラ―・バーティカル・ドライブ」の展示にとどまらず、 IWCシャフハウゼンの誇るエンジニアリングDNAを体感できる没入型展示で宇宙の旅へと誘います。

「星の王子さま」の作者、アントワーヌ・ド・サン＝テグジ ュペリの子孫との20年にわたるコラボレーションを記念して発表した5つのパイロット・ウォッチ “プティ・プランス” アニバーサリーエディションや、永久カレンダーを再定義し5つの特許を持つパイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・IWC-ProSet(R)(Ref.IW339601, IW329601)、 セラミック粉末とスーパールミノバ（Super-LumiNova(R)）を混合し、時計全体が暗闇で輝く「ビッグ・パイロット・ ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・セラリューム(R)」 (Ref. IW505801)など、多彩なバリエーションの新作が会場に展示されます。

IWC SCHAFFHAUSEN

THE NEXT SPACE AGE EXHIBITION

2026年7月17日（金）～7月23日（木）

場所：ヒルズカフェ

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ ヒルサイド 2F

営業時間：11:00～20:00

*7月17日（金）のみ15:00 CLOSE

入場無料

エキシビション詳細はこちら(https://www.iwc.com/jp-ja/specials/next-space-age)

事前の来場予約はこちら(https://live.eventtia.com/ja/uri-9d39453c-0147-4)

IWCシャフハウゼン(https://www.iwc.com/jp-ja)

スイス北東部のシャフハウゼンに拠 点を置く、スイスの高級時計マニファクチュールです。ポルトギー ゼやパイロット・ウォッチなどのコレクションを擁するこのブランドは、エレガントな時計からスポーツ時計まで、あらゆる種類の時計を扱っています。1868年、米国の時計技師 でエンジニアでもあったフロレンタイン・アリオスト・ジョー ンズが設立したIWCは、人間ならではの職人技と創造性、その最良の部分と最先端の技術および工程とを組み合わせ た、時計製造に対する独自のエンジニアリングで知られています。 150年以上にわたる歴史の中で、IWCは精巧かつ丈夫で使い 勝手のよいプロ仕様の計器時計や、複雑機構（とりわけクロノグラフとカレンダー機能）を組み込んだ時計をつくり、高い

名声を得てきました。チタンやセラミックの採用の先駆 者であるIWCは、現在、カラーセラミック、セラタニウム、チタンアルミナイドなどの先進的な素材を用いた、高度なエンジニアリングと専門知識を駆使したケースも製造も行っています。 IWC. Engineered.