鳴門の絶景と地元グルメを満喫！サイクリングイベント「ツール・ド・naruto2026」11月15日開催

一般社団法人 徳島新聞社

徳島新聞社は、鳴門の美しい景観と地元ならではの食を堪能するファンライドイベント「ツール・ド・naruto2026」を2026年11月15日（日）に開催します。6月27日より、スポーツエントリーにて参加申込の受付を開始します。

■「ツール・ド・naruto2026」３つの魅力

本イベントは着順やタイムを競うレースではありません。鳴門の自然や文化を五感で楽しみながら走るファンライド形式です。

１．地元の味覚が集合！充実のエイドステーション

コース内にある休憩スポット（エイドステーション）では、鳴門の地元グルメやスイーツを提供し

ます。走行の合間に、鳴門ならではの食の魅力を堪能いただけます。

２．レベルにあわせて選べる3つのコース

初心者やご家族向けの「ショート」、中距離を楽しむ「ミドル」、そして走りごたえ十分な「ロン

グ」の3つのコースを用意。ご自身の体力や経験にあわせて参加可能です。

３．カミカゼウキョウこと片山右京氏と共に走る特別な体験

元F１ドライバーで登山家、現在はプロサイクリングチーム「TEAM UKYO」を率いる片山右京氏

がゲスト参加。参加者の皆様とともに鳴門の潮風を感じながら走行します。

■開催概要

イベント名：ツール・ド・naruto2026

開催日時：2026年11月15日（日）7時～16時

メイン会場：鳴門ウチノ海総合公園（徳島県鳴門市鳴門町高島字北679）

コース構成：ロング・ミドル・ショート（全3コース）

特別ゲスト：片山右京氏（TEAM UKYO代表）

主催：徳島新聞社

協力：鳴門市、徳島県自転車競技連盟、カタヤマプランニング

後援：徳島県

■お申込み

以下のスポーツエントリーのURLまたはORコードよりアクセスしてください。

https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/105950

■本件に関するお問い合わせ先

徳島新聞社事業部 ☎：088-655-7331

mail：tokushin-evento@topics.or.jp

■公式ホームページ

https://tourdenaruto.com/