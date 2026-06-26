【愛知県春日井市】「機能美とデザインが融合した、ホテルライクな家」と「ぬくもりを大切にした和モダンスタイル」を横並びで比較！移動時間ゼロで体感できる2棟隣接モデルハウスがオープン

アーキテックス株式会社コミコミ価格で叶える高性能な家「KANAL HOME」と、設計士と作るこだわりの家「dramacy」。2棟並んでオープン

アーキテックス株式会社（本社：愛知県岡崎市）は、家づくりにおけるお客様の「複数箇所を回って比較検討する負担」を解消するため、愛知県春日井市花長町にて、コンセプトの異なる2つの自社住宅ブランド「KANAL HOME（カナルホーム）」と「dramacy（ドラマシー）」のモデルハウスを隣接して建築いたしました。移動時間ゼロで全く異なる2つの暮らしを同時に比較・体感できる、新しいスタイルのモデルハウスとして一般公開を開始しております。

1. この記事で分かること

2. 現代の住まいづくりを取り巻く社会背景

- 共働き・子育て世帯が抱える現代の住まいの課題- 「KANAL HOME」と「dramacy」が提案する新しい暮らしの形- 家事ラク動線やデザイン性がもたらす、具体的な暮らしのメリット- ネットでは分からない、現地での「2棟比較見学」だからこそ得られる体験- 春日井市花長町モデルハウスの特設イベントの開催概要・予約方法

近年、共働き世帯の増加に伴い、限られた時間の中でいかに家事負担を減らし、家族との時間を確保するかが住まいづくりの大きなテーマとなっています。また、光熱費の高騰により高断熱・省エネ性能への関心が高まる一方で、住宅価格の上昇も続いており、「住まいづくりにおいて後悔をしたくない」「しっかりと比較検討して納得のいく選択をしたい」というニーズがより一層強まっています。

住宅検討者のニーズ

3. ニーズに応える、2つの暮らし提案

- 日々の家事負担を減らし、効率的な動線を確保したい- 十分な収納を設け、生活感を抑えた空間を維持したい- 自分らしいデザインと、実際の使いやすさを両立させたい- 専門家（設計士など）に直接相談しながら、じっくり検討したい

このような背景を踏まえ、春日井市花長町のモデルハウスでは、コンセプトの異なる2つのブランドを通じて、現代の課題を解決する暮らしを提案します。

KANAL HOME│機能美とデザインが融合した、ホテルライクな家dramacy│ぬくもりを大切にした和モダンスタイルKANAL HOME：家事負担を軽減し、上質に暮らす

家事負担を減らしたい共働き・子育て世帯に向けたご提案です。ダークグレーと木目を組み合わせたボックス型の外観が特徴で、室内はモルタル調の床と白い壁によるホテルライクな空間が広がります。 帰宅後すぐに手洗いができる玄関近くの独立洗面や、片付けをスムーズにするファミリークローゼットなど、生活感を抑えながらも家事ラクを叶える動線設計を体感いただけます。

dramacy：設計士と対話し、自分らしさを形にする

デザイン住宅を志向される方や、暮らしと意匠性の両立を重視される方に向けたご提案です。事前予約制により、設計士に直接相談しながらじっくりと見学できる環境を整えました。「自分らしい住まいを具体化したい」「デザインと機能性のバランスをプロと話し合いながら決めたい」というご要望にお応えします。

【建築特徴と暮らしの価値】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/87110/table/9_1_2ac801ead9a1b8d8fafa3250c010643b.jpg?v=202606271051 ]

4. なぜ「今」行くべきなのか？ 2棟同時見学のメリット

本モデルハウスの最大の特徴は、隣接する2棟を同時に比較見学できる点です。「家事効率を極めたホテルライクな住まい」と「設計士と創るデザイン重視の住まい」を実際に歩いて比べることで、ご自身やご家族が本当に優先したい価値観が明確になります。 図面だけでは想像しにくい「毎日の家事のしやすさ」や「空間の居心地」を比較し、設計士や専門スタッフにその場で疑問をぶつけることができるのは、現地見学ならではの体験です。

【KANAL HOMEとdramacyの2棟比較表】

5. 快適な暮らしを支える住宅性能について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/87110/table/9_2_bb80b37032a0e638c8f849e045000894.jpg?v=202606271051 ]KANAL HOME│リアルなサイズ感で実現した、圧倒的開放感の「広々リビング」dramacy│日中の安定した光が常にLDKに入る設計KANAL HOME│真っ白な空間をグレーのタイルが引き締める、ホテルライクな玄関dramacy│玄関廻りには広々とした土間収納

長く快適に暮らすためには、目に見えるデザインや間取りだけでなく、住宅の基本性能も重要です。本モデルハウスでは、以下の性能指標を基準に快適な住環境を目指しています。

断熱性能（UA値）

UA値（外皮平均熱貫流率）は、住まいの断熱性を示す数値です。数値が小さいほど熱が逃げにくく、光熱費の抑制や室内の温度差軽減に繋がります。

気密性能（C値）

C値（相当隙間面積）は、家の隙間の広さを示す数値です。気密性が高い（数値が小さい）ほど、計画的な換気が可能になり、快適な空気環境を保ちやすくなります。

耐震等級

建物の地震に対する耐久性を示す基準で、具体的には等級1から等級3までの3つの等級が存在します。

断熱等級

「建物からの熱の逃げやすさ」と「建物への日射熱の入りやすさ」の2つの点から建物の断熱性能を見る指標です。

6. あなたに合うのはどっち？2棟同時見学会開催

＜オープン記念 特設イベント情報＞

「色々な家を見たいけれど、何件も回る時間がない…」 そんな忙しい共働き・子育て世帯の皆様にぴったりの見学会を開催。ご家族皆様の「理想の暮らし」を見つけに、ぜひお越しください！

開催日程： 7月4日（土）、7月5日（日）、7月11日（土）、7月12日（日）

開催時間： 10:00～17:00

会場： 春日井市花長町モデルハウス（愛知県春日井市花長町1丁目19-4）

駐車場： 敷地内駐車場完備（お車でお気軽にご来場ください）

建物面積： KANAL HOME 102.09平方メートル （30.88坪） / dramacy 99.36平方メートル （30.5坪）

＊＊＊＊ イベント特設サイト ＊＊＊＊ :https://architex.jp/homes/lp/kasugai_hanaosa_khdr/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626じっくりと比較・ご相談いただくため、事前予約をお願いしております。

7. よくあるご質問（FAQ）

Q. 2棟同時に見学することは可能ですか？

A. はい、可能です。特徴の異なる2つのブランドを比較いただくことで、ご自身の理想の住まいがより具体的にイメージしやすくなります。1棟のみのご見学も承っております。

Q. 子育てや家事のしやすい工夫は見学できますか？

A. はい、大歓迎です。家事ラク動線やファミリークローゼットなど、子育て世帯に嬉しい工夫を実際の広さでご体感いただけます。

Q. まだ家づくりの具体的な計画が決まっていませんが、見学できますか？

A. もちろん可能です。今後の住まいづくりの参考として、空間の雰囲気や動線設計をぜひご体感ください。dramacyでは設計士への直接相談も可能です。

8. 会社概要

会社名：アーキテックス株式会社

本社所在地：愛知県岡崎市柱西二丁目13番地6

事業内容：住宅リフォーム・リノベーション、新築住宅、不動産関連事業 他

TEL：0120-531-521【受付】10：00～17：00（火・水定休）

住まいに関わるサービスを展開するアーキテックス株式会社（愛知県岡崎市）