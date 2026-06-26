【マーケティング&AI】シリーズ最終回！５つのフレームワークを組み合わせて自社戦略を描こう！7/16（木）無料セミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略　第6回」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月16日（木）、マーケティングや戦略思考に苦手意識のあるクリエイターや個人事業主の方を対象に、無料のオンラインセミナー「クリエイターのための実践マーケティング戦略―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門―第6回：実践！5つのフレームワークを組み合わせて自社戦略を描こう(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175768/?rls)」を開催します。



製品やサービスを顧客に提供するための活動全般を指すマーケティング。例えば、顧客のニーズや市場の動向を調査し開発に役立てることや広告や販売促進活動を通じてサービスの認知度を高めることなど、顧客の欲求を満たすために企業が行うあらゆる活動の総称と言えます。多くの要素が関わり、刻々と市場も変化するため、マーケティングについてお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。そんなお悩みを持つ方に向けて、本セミナーシリーズでは、フレームワークと生成AIを活かしたマーケティング手法をご紹介します。全6回を通し、実践的なマーケティング思考の習得をめざします。



最終回となる今回は、これまで学んできたフレームワークを“つなげて使う”実践編です。これまで扱ってきた「SWOT／5フォース／3C／STP／4P」を「どの順番で使えばよいのか？」という視点で実践していきます。

進め方はとてもシンプルです。「1.自社を知る（SWOT・3C）→2.環境を知る（5フォース）→3.誰に何を届けるか決める（STP）→4.具体的な方法に落とす（4P）」この流れに沿って、これまでのワークを振り返りながら、自分なりの「これからの戦略メモ」を完成させます。個別に学んできた知識を一つの流れにまとめ、自分の事業に当てはめた戦略として整理することをめざします。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



※セミナー内で生成AIを使ったワークを予定しています。ChatGPT、Gemini、Copilotなど、いずれかのアカウントをお持ちの方はご準備をお願いします。



＜セミナーの内容＞

・シリーズ全体の振り返り

・5つのフレームワークのつながりと使う順序

・個人ワーク１.：これまでの分析シートを見返す

・統合ワーク（ステップ形式）

- SWOT→3Cで自社の立ち位置を確認

- 5フォース→STPで方向性を決定

- 4Pで具体的アクションを整理

・チャット共有：他の受講者の戦略から学ぶ

・生成AIをこれから使い続けるコツ

・シリーズ総括：小さな一歩の踏み出し方



＜こんな方にオススメ！＞

・フレームワークを学んだが、どう組み合わせればいいか分からない方

・自社の方向性を一度整理し、言語化したい方

・学んだ内容を“実際の行動”につなげたい方

・生成AIを日常的に活用できるようになりたい方

・大きな戦略ではなく、まず一歩を踏み出したい方

クリエイターのための実践マーケティング戦略 ―基礎から学ぶフレームワーク活用と生成AI入門―第6回：実践！5つのフレームワークを組み合わせて自社戦略を描こう

■日時

2026年7月16日（木） 19：00～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

大竹寛征（おおたけ・ひろゆき）氏

中小企業診断士/事業承継士

・IT販社にて中小企業向け提案営業、業種特化業務システムの開発企画・販路開拓業務を実施、プロジェクト統括責任者として全国拡販を推進（18年）。システム開発会社営業（5年）。携帯会社にて経営企画、新規事業開発、営業企画、内部監査業務に従事（12年）。

・2017年4月 中小企業診断士登録 OOTAKE経営コンサルティングオフィス開業

・2019年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 理事

・2020年4月 埼玉県商工会連合会 経営支援部 事業承継相談担当（嘱託）

・2021年4月 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター エリアコーディネータ（業務委託）

・2021年6月（一社）事業承継協会埼玉支部 副支部長

▼保有資格

中小企業診断士（経済産業大臣登録）

経営革新等支援機関（経済産業省認定）

M＆A支援機関（中小企業庁認定）

事業承継士（一社 事業承継協会認定）

事業承継支援マスター（一社 埼玉県中小企業診断協会認定）



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175768/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175768/?rls)

※締切：2026年7月16日（木） 20：30



＜その他関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「クリエイターのための実践マーケティング戦略」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼動画編集入門講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150228/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)