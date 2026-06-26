【本日公開】Makuake「もうすぐ開始」ページ公開！寝ホン累計30万本(※1)のfinalによる『夜イヤホン / ZE500 NYUMIN』

株式会社final

オーディオブランドfinalを運営する株式会社final（代表取締役：細尾 満、本社：神奈川県川崎市）は、就寝前のひとときのオーディオ体験に特化して設計した完全ワイヤレスイヤホン「ZE500 NYUMIN（ゼットイー500 ニュウミン）」のMakuake「もうすぐ開始」ページを、2026年6月26日（金）に公開いたしました。

応援購入プロジェクトは2026年7月7日（火）10:00より開始予定、開始から24時間限定の25%OFF超早割リターンや、2台ペア応援リターン等もご用意します。開始通知の最速お届けと、超早割枠の確保のため、ぜひ事前に (1)final公式LINEへのご登録、または (2)Makuake「もうすぐ開始」ページでの「通知を受け取る」設定をお願いいたします。

ZE500 NYUMINは、ついつい行なってしまう『夜のスマホ習慣』を否定する製品ではなく、その時間の音響体験を再設計するという新しいアプローチで、現代人の就寝前のひとときに寄り添う『夜イヤホン』という新カテゴリの製品です。

【プロジェクトハイライト】

◆ Makuake「もうすぐ開始」ページが本日2026年6月26日（金）公開

◆ 応援購入プロジェクト開始：2026年7月7日（火）10:00

◆ 開始24時間限定の最大25%OFF超早割リターン（数量限定・先着順）

◆ 開始通知の受信方法：(1)final公式LINE登録 (2)Makuake「もうすぐ開始」ページで「通知を受け取る」

◆ 寝ホン累計30万本(※1)の実績と、ASMR専用イヤホンの開発企業による集大成

◆ 自社従来モデル「COTSUBU for ASMR」比 体積約35%削減(※2)、片側約3g(※3)の超極小設計

■ Makuake「もうすぐ開始」ページ公開のお知らせ

本日2026年6月26日（金）、応援購入サービス「Makuake」にて、ZE500 NYUMINの「もうすぐ開始」ページが公開されました。「もうすぐ開始」ページは、Makuakeにて応援購入プロジェクトが開始される前の事前案内ページで、「通知を受け取る」ボタンを押していただくことで、プロジェクト開始のタイミングをいち早く受け取ることができます。

◆ Makuake「もうすぐ開始」ページ

URL: https://www.makuake.com/project/final_ze500_nyumin/

■ プロジェクト概要

◆ プロジェクト名: 寝返りも横寝もできる。おやすみ環境を整える、極小設計 夜イヤホン｜final

◆ 開始日時: 2026年7月7日（火）10:00

◆ 販売プラットフォーム: アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」(https://www.makuake.com/)

◆ 先行販売価格: Makuake先行 開始24時間限定 最大25%OFF 超早割（数量限定・先着順）他

◆ 一般販売予定価格: 11,800円（税込）

◆ 発送予定: 2026年9月末、10月末までに順次発送予定

◆ 一般販売: Makuakeプロジェクト終了後を予定

■『夜イヤホン』という新カテゴリ

イヤホンの大半は、音楽鑑賞を前提とした音響設計を中心に開発されています。そのため、就寝前の極小音量帯での『人の声』の聴き取り、横向きでの長時間装着、夜中の再接続といった、『夜のひととき』ならではのシーンには、改善の余地が残されてきました。

ZE500 NYUMINは、就寝前のひとときに特化した音響機器として、これらの課題に向き合って開発しました。

「夜のスマホ習慣を、否定するのではなく、整える」── これが、寝ホン累計30万本(※1)の蓄積から私たちfinalが導き出した、新しい提案軸です。

■ 製品の主な特徴 ── 6つの『夜のためのオーディオ設計』

01｜【超極小設計】 存在を忘れる装着感

片側約3g(※3)、自社従来モデル「COTSUBU for ASMR」比 体積約35%削減(※2)。横向きで枕に当たっても異物感を抑える構造を採用。

02｜【音量ステップ革命】 スマホ標準より細かな音量調整

専用アプリでボリュームのステップを最適化することで、スマートフォン標準の音量段階よりも細かい音量調整が可能(※4)。

03｜【小音量音響設計】 極小音量でも『声』がはっきり届く

極小音量帯での『人の声』の聴き取りシーンに合わせて、音量カーブそのものを再設計。音量を絞っても声や低音の質感が痩せにくく、就寝前に動画やPodcast・ラジオなどを心地よく聴き続けられる設計。

04｜【声のざらつき低減モード】 配信音源を、夜のために最適化

配信音源に含まれる圧縮起因のざらつきを抑え、ささやき声や息遣いの細やかなニュアンスはそのままに、長時間のリスニングでも聴き疲れしにくい設計。

05｜【通気ポート】 final独自の構造による気圧調整

イヤホンとイヤーピースの間に空気の通り道を設けることで、鼓膜にかかる圧力を通気ポートから外に逃がす設計。横向きで寝たときも耳への負担を抑える、自然な装着感。

06｜【専用アプリ】 夜のシーンに最適化した機能群

接続維持型スリープタイマー（30/60/90/120分）、タップ操作音・ガイダンス音声OFFモード、波音／雨音／焚き火など8種類の夜用サウンドを内蔵。世界中にファンを持つASMRアーティスト「SoriBaguni ASMR」氏のオリジナル録音音源を、本製品専用としてご提供いただきました。

■ 関連リンク

Makuake「もうすぐ開始」ページ：https://www.makuake.com/project/final_ze500_nyumin/

final公式LINE：https://lin.ee/UUDeAZz

ZE500 NYUMIN ティザーサイト：https://final-inc.com/pages/lp-nyumin1

final公式サイト：https://final-inc.com/

final公式X（旧Twitter）：https://x.com/final_audio

■ 注釈・エビデンス

※1：寝ホン累計30万本 ASMR・寝ホン向けにチューニングを施した自社ワイヤレスイヤホンの累計販売実績に基づきます（2025年12月時点、当社調べ）。

※2：体積約35%削減 自社従来モデル「COTSUBU for ASMR」との体積比較値。両モデルの仕様書記載値に基づきます。

※3：片側約3g 自社仕様書記載値です。

※4：音量ステップが細かい 自社従来モデルおよびスマートフォン標準の音量段階との比較。他社製品との比較ではありません。

■ 製品の位置づけに関する明示（重要）

本製品は医療機器ではありません。本リリース内の表現は、就寝前のリラックスや夜の聴く環境づくりを想定したものであり、睡眠の改善、入眠の促進、その他の医療的・治療的な効果効能を保証するものではありません。感じ方には個人差があります。睡眠障害等の症状がある場合は、医療機関にご相談ください。

株式会社final

finalは神奈川県川崎市に本社を置く日本のイヤホン、ヘッドホン専門ブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから手の届きやすいエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。



公式HP：https://final-inc.com/

X：https://x.com/final_audio

Instagram：https://www.instagram.com/final_audio/

YouTube：https://www.youtube.com/@final_LIVE