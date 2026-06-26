2026/27シーズン ザスパ群馬 新体制発表会 開催のお知らせ

株式会社ザスパ

「2026/27シーズン ザスパ群馬 新体制発表会」の詳細が決定いたしましたので、お知らせいたします。

当日は、新加入選手の紹介をはじめ、全選手によるトークショーや、2026/27シーズンユニフォームのお披露目などを予定しております。

新シーズンのスタートを飾る特別なイベントとなりますので、ぜひ会場へお越しください。たくさんのご来場を心よりお待ちしております。※当日の会場は椅子のみとなります

■2026/27シーズン ザスパ群馬 新体制発表会



＜開催概要＞

【開催日】

2026年7月5日（日）

【会場】

カインズ本庄早稲田本部 1階カインズホール

【住所】

埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1

⇒Map(https://www.google.com/maps/place/%E3%80%92367-0030+%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E6%9C%AC%E5%BA%84%E5%B8%82%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E3%81%AE%E6%9D%9C%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91/@36.2188604,139.1773441,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x601ec2e41a20e4a5:0xdc3aaa709239952d!8m2!3d36.2188604!4d139.1773441!16s%2Fg%2F11clm8gr50?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyMy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ebf2f877-7d50-4241-8e05-4c5bfd745924)

【アクセス】

公共交通機関をご利用の場合 上越・北陸新幹線「本庄早稲田駅」南口より徒歩5分

お車をご利用の場合 従業員用駐車場をご利用ください。

【会場定員】

約600名（座席数）

※定員を超えた場合、立ち見でのご案内、またはご入場いただけない場合がございます

＜新体制発表＞

【内容】

代表取締役社長細貝萌挨拶

トップチーム活動方針等

サポーターカンファレンス

【登壇者】

代表取締役社長 細貝萌

強化部長 佐藤正美

管理部長 高山英二 他

【開場】

14:00

【開催時間】

15:00～15:45

※時間は目安です。予告なく変更となる場合がございます

※これまで実施しておりましたカンファレンス終了後の一時退場はございません

※メディア・サポーターの皆様からの質疑応答をお受けいたしますが、時間の都合によりメディア優先とさせていただきます

＜新加入選手発表＞

【内容】

2026/27シーズン新加入選手発表

トークショー

新ユニフォームのお披露目など

【登壇者】

トップチーム全選手・コーチングスタッフ

【開催時間】

16:00～18:00

新加入選手発表、選手トークショー、ユニフォームお披露目など

18:05

終了予定

＜会場について＞

【会場図】

※図面左手の駐車場側の出入口からご入場いただけます。本庄早稲田駅側の正面出入口は施錠されておりご入場いただけません

【入場待機列】

駐車場側出入口(屋外)にお並びください。

【座席】

全席自由席です。

※メディア専用席はご利用いただけません

【横断幕の掲出】

横断幕の掲出はございません。

＜動画のライブ配信について＞

配信予定はございません。

＜飲食について＞

飲食可能エリア以外での飲食は禁止

【物販】（お支払いは現金のみ）

●「よろこびをしるす。」出店

清水慶記クラブアンバサダーによる「よろこびをしるす。」を販売いたします。

【販売場所】

カインズホール前

【販売時間】

14:00～