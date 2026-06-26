【リニューアルオープン】「いな穂の宿 和ひかり」浴室・洗面台を全面リニューアル。より快適で心安らぐ宿泊空間へ。

株式会社ＧＲＯＥＮＥＲ上質なナチュラルモダン空間へと生まれ変わった浴室。ゆったりとした湯船と落ち着いたデザインが、日常を忘れる贅沢なひとときを演出します。

宿泊施設運営・運営代行の事業ブランド永遠都コンフォルト(株式会社ＧＲＯＥＮＥＲ)が運営する宿泊施設「いな穂の宿 和ひかり(https://wahikari.com/)」（千葉県横芝光町）は、このたび浴室および洗面スペースを全面リニューアルし、2026年6月27日にリニューアルオープンいたします。

当施設は「ふるさとのぬくもり、和に癒される」をコンセプトに、多くのご家族やグループ旅行のお客様にご利用いただいております。

今回のリニューアルでは、お客様からのご意見やご要望をもとに、水回り設備を一新。滞在中の快適性をさらに高め、より上質な宿泊体験をご提供できる空間へと生まれ変わりました。

心からくつろげる、上質なバスルームへ

ご家族様にも快適な広々空間

これまで以上にリラックスしてお過ごしいただけるよう、浴室を全面リフォームしました。

新しい浴室は、木目調の落ち着いたデザインと間接照明を採用し、まるでホテルのような高級感のある空間を演出。ゆったりと足を伸ばして入浴できる浴槽で、一日の疲れを癒していただけます。

さらに、お子様連れのファミリーやご年配のお客様にも安心してご利用いただけるよう、安全性や使いやすさにも配慮した設計となっています。

身支度をより快適に。洗面スペースも一新。

メイクにも便利なLED三面鏡身支度が快適な幅広タイプの洗面台

洗面台には、収納力と機能性を兼ね備えた最新設備を導入。

LED照明付き三面鏡を採用し、朝の身支度や夜のスキンケアも快適に行えるようになりました。

シンプルで清潔感のあるデザインは、宿全体の落ち着いた雰囲気とも調和し、より快適な滞在時間をサポートします。

「また来たい」と思っていただける宿を目指して

いな穂の宿 和ひかり-夜のライトアップ

いな穂の宿 和ひかりでは、お客様により快適な時間をお過ごしいただけるよう、設備の改善やサービス向上を継続的に行っています。

今回のリニューアルはその取り組みの一環であり、今後も地域の魅力を感じながら、安心してゆったりとお過ごしいただける宿づくりを進めてまいります。

キャンペーンを開催

リニューアルオープンに際し、いな穂の宿 和ひかりでは期間限定でご宿泊いただいたお客様を対象とした２大キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン１.

いな穂の宿和ひかりから車約11分。対象期間にご宿泊で蓮沼ウォーターガーデンのチケットをプレゼント

宿泊対象期間：7/4～9/23※休園日を除く

特典：蓮沼ウォーターガーデン入園券プレゼント

キャンペーン２.

対象期間に「いな穂の宿 和ひかり」へご宿泊で花火セットプレゼント

キャンペーン期間：2026年7月1日（水）～ 8月31日（月）

対象組数：先着30組様（限定数に達し次第終了）

【同時開催】

永遠都コンフォルトの運営施設

8Room(https://www.8room-chiba.com/)（千葉県八街市）でも花火セットプレゼントキャンペーンを同時開催。

同時開催8Roomに宿泊で花火セットプレゼント千葉県八街市のヴィラ風宿-8Room

施設名：8Room

所在地：千葉県八街市八街に91-13

定員14名

https://www.8room-chiba.com/

施設概要いな穂の宿 和ひかり-外観玄関和室夜のライトアップ風景無料のBBQ貸出サービス

施設名

いな穂の宿 和ひかり

所在地

千葉県山武郡横芝光町鳥喰新田250-2

定員

10名

特徴

一棟貸切 ファミリー・グループ利用に最適 広々とした室内空間 キッチン完備 駐車場あり リニューアルした浴室・洗面設備

【公式ホームページ】

https://wahikari.com/