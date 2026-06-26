『ドールズフロントライン2：エクシリウム』7月4日開催『サマーフロントin秋葉原』の特設ページを公開

株式会社サンボーンジャパン

＜ドールズフロントライン2：エクシリウム ニュースリリース＞

2026年6月26日配信

スマホ/PC向け人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』は、秋葉原で開催されるオフラインイベント『サマーフロントin秋葉原』の特設ページを公開したことをお知らせいたします。

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』公式X(旧Twitter)

@EXILIUMJP (https://x.com/EXILIUMJP )

■『サマーフロントin秋葉原』の特設サイトを公開

7月4日(土)に秋葉原にて開催する『サマーフロントin秋葉原』の特設ページを公開しました。

会場では、特別配信のステージに加え、限定グッズの販売、フォトブース、フィギュアの展示などドルフロ2にたっぷり浸れるイベントとなっております。

来場プレゼントや各種ノベルティもありますので、お気軽にご来場ください。

※入場無料

▼開催概要

『サマーフロントin秋葉原』

期間：2026年7月4日(土)

会場：ベルサール秋葉原 1F

特設ページ：https://sunbornjapan.co.jp/event/summer-front/

■人形達の好感度を上げて抽選に応募！デジタルスタンプラリー

7月27日(土)よりイベントに先駆けて秋葉原でデジタルスタンプラリーが開催。

秋葉原エリアにある対象の5店舗で提示されるQRコードを読み込むと、各人形たちとのシナリオが楽しめます。

そして好感度を貯めると、抽選日にスタンディパネルやA4アクリルパネルが当たる抽選会に参加できます。

また、貯めた好感度によって抽選確率がかわりますので、いっぱい好感度を貯めて抽選に挑みましょう。

スタンプラリー開催期間：6月27日(土)～7月4日(土)

スタンプラリー抽選日：7月4日(土)16:40～

▼抽選券で当たる賞品一覧

Ａ賞 3層アクリルパネル A4

B賞 フォトブース設置スタンディ（展示されているスタンディをそのままプレゼント！）

C賞 SNS風クリアカード（5種類からランダム）

※注意事項※

スタンプラリーへの参加は無料です。

抽選は「秋葉原ベルサール」の会場のみで行うことができます。

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』について

「ドルフロ２」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。

ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。

ドールズフロントライン2：エクシリウム 公式サイト https://gf2.haoplay.com/jp/

公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/@EXILIUMJP

App Store

https://apps.apple.com/app/id6499011827

Google Play ストア

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium

権利表記：

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協力：株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)