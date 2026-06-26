「blt graph.vol.115」セブンネットショッピング限定版の表紙は、AKB48・大盛真歩！ グループ卒業&芸能界引退を迎える6月30日（火）発売、正真正銘の人生ラストグラビアに。

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、写真集クオリティーのグラビア＆インタビュー新型マガジン「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」を6月30日（火）に発売。セブンネットショッピングでご予約いただけます。

「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」撮影／細居幸次郎

6月30日（火）発売の「blt graph.vol.115」に、AKB48の大盛真歩が登場する。また、セブンネットショッピング限定版の表紙を飾ることも決定、この度その表紙が解禁された。本誌の発売日がまさに彼女のグループ卒業の日であり、この日をもって芸能界を引退する。

「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」撮影／細居幸次郎

アイドルとして、約8年間にわたってファンを魅了し続けてきた大盛。その集大成となる今回のラストグラビアでは、水着衣装で見せる変わらない愛らしさと、ドレス衣装で映し出す凛とした美しさを披露した。卒業を目前にドレスを纏った彼女の姿に寂しさを感じつつも、この先に続く第二の人生を祝福したくなる、そんな写真の数々を収録している。アイドル・大盛真歩の“ラストシーン”を、一枚一枚丁寧に収めた永久保存版グラビアに乞うご期待。

「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」撮影／細居幸次郎

また、こちらの限定版を購入すると、大盛真歩限定ポストカードを3種からランダムで1枚手に入れられる。

「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」撮影／細居幸次郎

セブンネットショッピング限定版、発売決定！

大盛真歩（AKB48）が表紙を飾る「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」の発売が決定しました！

商品名：blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版

表紙：大盛真歩（AKB48）

価格：1,500円（本体1,364円）（税10%）

※「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」には別冊付録が付きません。ご了承ください。

【特典内容】

大盛真歩（AKB48） ポストカード3種よりランダムで1枚

「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」購入特典ポストカード「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」購入特典ポストカード「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」購入特典ポストカード

https://7net.omni7.jp/detail/1107717845

＜注意事項＞

※6月26日現在

※通常版の表紙人物は山崎天（櫻坂46）となります。

※表紙・裏表紙絵柄および別冊付録の有無以外は通常版と同じ内容となります。

※限定版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

【商品概要】

「blt graph.vol.115 セブンネットショッピング限定版」

●発売日：2026年6月30日（火） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●価格：1,500円

●表紙：大盛真歩（AKB48）

●発行：東京ニュース通信社

※表紙・裏表紙以外は、＜blt graph.vol.115＞と同じ内容となります。

※別冊付録の特大ポスター2種は付きません。

セブンネットショッピングにてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

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