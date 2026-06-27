エーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）が手がける24時間フィットネスジム「エコフィット24」は、2026年7月13日（月）、愛知県安城市井杭山町に「エコフィット24 三河安城店」をグランドオープンいたします。 三河安城店は、JR「三河安城駅」から徒歩9分、東刈谷方面からもアクセスしやすい立地にオープンする店舗です。今回のオープンにより、エコフィット24の店舗数は全国61店舗となります。 エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）で24時間365日利用できるフィットネスジムとして、全国で店舗展開を進めてきました。累計会員数は4万人を突破しており、低価格で通いやすい24時間ジムとして、日常の中で運動を続けやすい環境を提供しています。 三河安城店においても、地域にお住まいの方や近隣で働く方が、通勤前後や休日など、それぞれの生活リズムに合わせてトレーニングを取り入れられる環境づくりを進めてまいります。

オープン前に館内を確認できる「事前見学会」を開催

グランドオープンに先立ち、2026年7月10日（金）から7月12日（日）までの3日間、ECOFIT24 三河安城店にて事前見学会を開催いたします。 事前見学会では、館内の雰囲気や設置マシン、トレーニングエリアの広さ、24時間ジムとしての利用環境などを、実際にご確認いただけます。 予約不要でご来店いただけますので、入会をご検討中の方はもちろん、「まずはどんなジムか見てみたい」という方も、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 また、ECOFIT24 三河安城店では、先着300名様限定の事前入会キャンペーンを実施しています。 期間中のご入会で、初期費用が最大約9,000円お得になる特典をご用意しています。 ※キャンペーンは定員に達し次第、予告なく終了となる場合があります。

【事前見学会 概要】 開催期間：2026年7月10日（金）～7月12日（日） 開催時間：10:00～20:00 予約：不要

ECOFIT24 三河安城店の特徴

三河安城駅から徒歩9分。生活圏に組み込みやすい立地

ECOFIT24 三河安城店は、JR「三河安城駅」から徒歩9分の場所にオープンします。 三河安城駅周辺にお住まいの方や通勤・通学で駅を利用される方はもちろん、東刈谷方面からも通いやすい立地です。 24時間営業のため、出勤前の朝活、仕事帰りのトレーニング、休日の運動習慣づくりなど、ライフスタイルに合わせて自由に利用できます。 決まった時間に通う必要がないため、忙しい方でも自分のペースで継続しやすい点が特徴です。

月額2,980円。継続しやすさを重視した料金設定

ECOFIT24は、月額2,980円（税込3,278円）で24時間365日利用できるフィットネスジムです。 フィットネスジムを継続するうえで、料金の負担は大きなポイントのひとつです。 ECOFIT24では、通いやすい価格設定により、運動を始めたい方や、無理なく健康習慣を続けたい方をサポートしています。 高額な費用をかけずに、本格的なマシンを使ったトレーニングを始められるため、ジム初心者の方にも利用しやすい環境です。

マシン総数35台以上。目的に合わせてトレーニングできる店内環境

ECOFIT24 三河安城店では、有酸素運動から筋力トレーニングまで対応できる35台以上のマシンを備えています。 運動不足の解消や体力づくり、ボディメイクなど、一人ひとりの目的に合わせて利用しやすいトレーニング環境を整えています。 また、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を活用することで、マシンの使い方動画を確認しながらトレーニングを進められます。 初めてジムを利用する方や、使い慣れていないマシンがある方でも、スマートフォン上で使い方を確認できるため、安心して運動を始めやすい点も特徴です。

ECOFIT24 三河安城店 店舗情報

店舗名：ECOFIT24 三河安城店 所在地：〒446-0074 愛知県安城市井杭山町高見5番地11 アクセス：三河安城駅から徒歩9分／東刈谷からも好アクセス 営業時間：24時間営業 事前見学会：2026年7月10日（金）～7月12日（日）10:00～20:00 グランドオープン：2026年7月13日（月）10:00～ 店舗ページ：https://www.ecofit24.com/shop/mikawa_anjo/

ECOFIT24とは

ECOFIT24は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間フィットネスジムです。 「運動を始めたいけれど、ジムの費用は抑えたい」「仕事や学校の予定に合わせて、好きな時間に通いたい」といったニーズに応えるため、低価格で利用しやすい24時間ジムとして展開しています。 24時間365日営業しているため、朝・昼・夜を問わず、自分の生活リズムに合わせてトレーニングを行うことができます。 また、ECOFIT24の会員は、全国の店舗を追加料金なしで相互利用できます。 自宅近くの店舗だけでなく、職場や外出先の近くにある店舗も利用できるため、生活圏の変化に合わせて運動習慣を続けやすい点も特徴です。 【店舗一覧】https://www.ecofit24.com/shop/

会員専用アプリ「TRESUL」で、ジム通いをもっと続けやすく

ECOFIT24では、会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」を導入しています。 TRESULでは、QRコードによる入退館、店舗の混雑状況の確認、マシンの使い方動画の閲覧、トレーニング記録の管理などをスマートフォン上で行うことができます。 来店前に混雑状況を確認できるため、混み合う時間を避けて利用しやすく、限られた時間でも効率的にトレーニングしやすくなります。 また、トレーニング記録や食事管理にも対応しており、ジムでの運動だけでなく、日々の健康管理や習慣づくりにも活用できます。ジム初心者の方から、継続的にトレーニングを行いたい方まで、運動を続けやすい環境をアプリ面からもサポートしています。 【TRESULについて】https://www.tresul.jp/

全国61店舗へ拡大。ECOFIT24ではフランチャイズオーナーを募集しています

ECOFIT24では、全国でフランチャイズオーナーを募集しています。 今回の三河安城店オープンにより、ECOFIT24は全国61店舗へと拡大します。 月額2,980円の通いやすい価格設定、24時間営業、無人運営を前提とした店舗モデルにより、地域に根ざしたフィットネスジム経営を目指せる点が特徴です。 空きテナントや所有物件の活用を検討している事業者様、新規事業としてフィットネス業界への参入を考えている法人様、複数店舗展開を見据えているオーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。 物件選定、店舗設計、開業準備、運営サポートまで、本部が一貫して支援いたします。 【お問い合わせ先】 エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

会社概要（エーイーシー株式会社）

会社名：エーイーシー株式会社 所在地：〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵二丁目11番24号 グラフィスビル2階 TEL：050-3642-6041 E-mail：info@aec-co.net 公式サイト：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

ECOFIT24（エコフィット24）：https://www.ecofit24.com/ ECOFIT24 FC（フランチャイズ）：https://fc.ecofit24.com/ TRESUL（トレスル）：https://www.tresul.jp/ エコレコフィットネス（業務用マシン）：https://www.ecoleco-fitness.com/ ECOGOLF（インドアゴルフ）：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf PROVERBELL（プロバーベル）：https://prover-japan.com/