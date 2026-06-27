株式会社LLR主催、劇団5454企画・制作、2026年本公演『誰々』が2026年7月31日 (金) ～ 2026年8月11日 (火・祝)にすみだパークシアター倉（東京都墨田区横川1-1-10）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページ

http://confetti-web.com/@/dare-dare

https://5454.tokyo/

『誰々』は「役割」という身近なテーマを劇団5454ならではの視点から捉えるSFミステリーです。関わる相手や立場によって無意識に変化する「役割」に、5454の持ち味である心理学・社会学の観点からフォーカスし、ミステリアスに紐解きます。 出演者は、主演の榊木並をはじめとする劇団員全員に加え、実力ある客演陣が集結。5454作品3作目の出演で物語のキーを握る 声優の阿澄佳奈、多数の応募者からオーディションを勝ち抜いた 北久保実佑（カムカムミニキーナ）、主演・榊の弟役として物語の根幹を担う 榊原美鳳、前作『ねもはも』で圧倒的な存在感を見せた 佐野剛など、実力派の面々が名を連ね、1年半ぶりの本公演に相応しい濃密な会話劇を繰り広げます。 また、本作をより多くの方に届けるため、劇団独自の多様な割引制度を用意。初日を含む3公演が1,000円引きとなる＜OPEN割＞、平日夜に劇場へ向かう方を後押しする＜残業しないで観劇割＞、2026年の他公演の半券提示で最大1,000円をキャッシュバックする＜観劇バトン割＞など、観劇を身近な体験にするための新しい取り組みを行っています。 さらに、8月3日のアフタートークには、作・演出の春陽漁介の師であり、現代演劇界を牽引するイキウメ主宰・前川知大氏の登壇が決定。師弟対談を通して、本作のテーマをより深く掘り下げる貴重な機会となります。

＜主演・榊木並コメント＞

劇団5454にとって1年ぶりの新作、そして1年半ぶりの本公演です。「役割」という身近なテーマから着想し、創作を行っている今作。私たちは日々、関わる相手や場所に応じて、異なる立場や役割を引き受けながら生きています。『誰々』ではそんな当たり前の日常を5454ならではの視点からご覧いただき、「役割」に対する新たな発見を持ち帰っていただけたら幸いです。

団体概要

「5454」と書いて「ランドリー」。『青空の下になびいている真っ白いTシャツのように、日々当たり前に見えている風景をリフレッシュさせたい。日常の汚れた気分を“ゴシゴシ(5454)と洗い流したい”』というのが劇団名の由来。作風は人間の心理的な部分から作られるヒューマンコメディー。全ての作品にオリジナル楽曲を起用。舞台美術は抽象的でシンプルな作品が多く、照明の演出による映画さながらの展開スピードが強み。 劇団公式WEBサイト：https://5454.tokyo/ 『誰々』公演サイト：https://5454.tokyo/stage/dare-dare 劇団公式X：https://x.com/5454laundry

公演概要

■公演名：劇団5454 2026年本公演『誰々』 ■日程： 2026年7月31日(金)～8月11日(火祝) ■会場： すみだパークシアター倉（東京都墨田区横川1-1-10） ■出演者 榊木並 森島縁 窪田道聡 及川詩乃 高品雄基 岸田百波 （以上、劇団5454） 阿澄佳奈 伊澤実輝 北久保実佑（カムカムミニキーナ） 榊原美鳳 佐瀬恭代 佐野剛 真辺幸星 ■スタッフ 作・演出：春陽漁介（劇団5454） 音楽：Shinichiro Ozawa 舞台監督：谷澤拓巳 牛山温人 舞台美術デザイン：角浜有香 照明：安永瞬（Glowworks.inc） 音響：游也（stray sound） スチール撮影・舞台撮影：滝沢たきお 配信撮影：TWO-FACE 宣伝美術・デザイナー：横山真理乃（劇団5454） プロジェクトマネージャー：堀萌々子（劇団5454） 票券：株式会社style office／森島縁（劇団5454）／岸田百波（劇団5454） 制作：堀萌々子（劇団5454）／横山真理乃（劇団5454） 主催：株式会社LLR 企画・制作：劇団5454 制作サポート：猪俣和奏 協力：株式会社ローソンエンタテインメント ロングランプランニング株式会社 株式会社style office 舞夢プロ 81プロデュース クリオネ カムカムミニキーナ MeiMei ■チケット料金：A席：6,000円 ／ B席：5,000円／配信チケット：3,500円 ■割引： OPEN割：1,000円OFF（初日より3公演が対象）／ U22割：3,000円 残業しないで観劇割：対象の平日夜公演が500円OFF 観劇バトン割： 2026年の他公演の半券持参でキャッシュバック（最大1,000円） ※詳細は公演サイトをご確認ください ■ライブ配信： 8月8日(土) 17:30回（アフタートーク付） ■アフタートーク：劇作家・演出家・イキウメ主宰の前川知大氏をゲストに迎える回（8/3月）など計5回実施予定。 ■公演スケジュール 7月 31日（金） 19:30♠️ 8月 1日（土） 13:00♠️ / 17:30♠️ 2日（日） 13:00★ 3日（月） 15:00★ 4日（火） 14:00★ / 19:30♣️ 5日（水） 休演日 6日（木） 19:30♣️ 7日（金） 14:00 / 19:30♣️ 8日（土） 13:00 / 17:30♦️★ 9日（日） 13:00 10日（月） 15:00★ 11日（火祝） 13:00 ♠️…「OPEN割」対象公演 ♣️…「残業しないで観劇割」対象公演 ♦️…ライブ配信あり（本編4カメ配信）※アーカイブ視聴可能。 ★…アフタートーク ・8月2日(日)13:00回｜阿澄佳奈／北久保実佑／高品雄基（司会：春陽漁介） ・8月3日(月)15:00回｜GUEST：劇作家・演出家・イキウメ主宰 前川知大さん×春陽漁介 ・8月4日(火)14:00回｜佐瀬恭代／真辺幸星／榊木並／森島縁（司会：春陽漁介） ・8月8日(土)17:30回｜劇団5454全員 ・8月10日(月)15:00回｜伊澤実輝／榊原美鳳／佐野剛／岸田百波（司会：春陽漁介）