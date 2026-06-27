クウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎、以下「当社」）は、地元の若者が流出し、市内事業者の6割以上が人手不足に悩む富良野市の現状に対し、当社が展開する北海道特化型採用代行（RPO）サービス「リクルーティブ（Recruitive）」を通じて、採用活動の効率化とコスト削減を実現。求人広告への過度な投資を抑え、浮いた原資を待遇改善などの「企業力向上」へと投資させる、新しい地方創生型の採用DXソリューションをご提案します。

https://recruitive.hokkaido.jp/

※本リリースのデータは、富良野市公式発表「人材確保対策に係る労働実態等調査の実施結果について」（https://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/151807.html）内の 「ふらの市内事業者の労働実態調査集計結果」 「ふらので働く方への労働実態調査集計結果」 「将来のしごとに関するアンケート調査集計結果」を参照・引用しています。

富良野市の労働実態調査からみる地方採用市場の課題と深刻な「意識のギャップ」

高校生の7割超が市外へ流出、Uターン希望はわずか1.7%の厳しい現実

「将来のしごとに関するアンケート調査集計結果」より引用 世界的な観光地として過熱する宿泊・観光需要の裏で、富良野市の労働市場は深刻なパラドックスに直面しています。富良野市沿線の高校生を対象とした調査では、卒業後に地域外へ転出を予定・希望している学生が71%に達しています。 さらに、転出予定者のうち「将来、就職のために富良野に戻ってきたい」と回答した学生はわずか1.7%という極めて厳しい実態が明らかになりました。戻りたくない理由のトップは「希望する就職先・業界が地元にない」であり、現役の市内労働者による職場の他人へのおすすめ度も10段階評価で平均4.95と低迷しています。

慢性的な人手不足に悩む事業者と、従来型アナログ手法への依存限界

「ふらの市内事業者の労働実態調査集計結果」より引用 一方で、市内事業者の61.2%が「時期的、もしくは慢性的に人材が不足している」と回答しており、特に観光や農業の繁忙期である7月～12月にその傾向が顕著です。 しかし、事業者の多くは「採用活動に費用をかけていない（かける余裕がない）（43件）」 「採用活動に時間をかけていない（時間をかける余裕がない）（38件）」という限界を抱えており、依然として「ハローワークへの求人（114件）」や「自社HP掲載（59件）」といった従来型・アナログな手法に大きく依存しています。 この「若者の意識」と「事業者の採用手法」の深刻なギャップを埋めることが、地域経済の持続可能性における最優先課題となっています。

求人広告費を削減し「企業力」へ還元する北海道特化型RPO「リクルーティブ」の革新

若者が重視する「労働条件」の改善へ、採用コストの構造改革を提案

「将来のしごとに関するアンケート調査集計結果」より引用 同調査において、高校生が就職先を選ぶ基準として「勤務地」よりも 「仕事内容（やりがい）（338件）」 「給与・ボーナス（280件）」 「休暇の充実（プライベートの確保）（247件）」 を圧倒的に重視していることが分かっています。つまり、地方企業が若者に選ばれるためには、求人広告に高額な費用を垂れ流し続けるよりも、採用コストを徹底的に抑え、浮いた原資を「基本給のベースアップ」や「福利厚生の充実」といった『企業としての本質的な力（企業力）』を高める原資に回す必要があります。

5年間で1,300人超が離職、定着率向上に向けたサブスク型採用代行の導入

「ふらの市内事業者の労働実態調査集計結果」より引用 過去5年間でふらの地域の事業者は「採用（1,946人）」を達成しているものの、同時に「離職（1,394人）」も多く発生しており、定着が進んでいません。当社はこの課題に対し、コストを固定化しつつ採用力を最大化する北海道特化型採用代行「リクルーティブ」を投入し、地方中小企業が本質的な労働環境改善にリソースを集中できる環境を構築しました。

「富良野には人がいない」と諦める前に。クウカンがレガシーな採用戦略をスタイリッシュに壊す理由

多額の広告費を社員の笑顔に変える、最も現代的な社外人事部としてのプライド

「富良野にはもう人がいない」と諦める前に、求人広告の出し方とその予算の使い道をもう一度見直してみませんか。多額の広告費を削減し、明日から働く社員の笑顔（待遇）のためにそのお金を使う。クウカンの「リクルーティブ」は、地方の企業が「本当に強くなる」ための、最も賢く、最も現代的な社外人事部です

SNS時代における採用ブラッシュアップと、ハローワーク脱却のススメ

高校生の多くがInstagram・TikTokなどのSNSを情報収集の参考にする時代に、いつまでもハローワークの書類の書き方に頭を悩ませている場合ではありません。私たちは、レガシーな採用戦略をデジタルシフトによってスタイリッシュにアップデートします。採用を効率化し、浮いたリソースで『選ばれる企業力』を育てる。これこそが、クウカンが提案する地方創生の本質です。

新たな採用代行サービス「リクルーティブ」の4つの軸

1. サブスクリプション型の明確・固定化された金額設計： 従来の成果報酬型のように、採用人数に応じて莫大な追加費用が発生するリスクを排除しました。 2. 少額からでも依頼可能なプラン： 専任の人事部を置く予算のない小規模事業者でも、必要なボリュームに絞ってプロの採用実務をアウトソーシング可能です。 3. SNSを駆使した「現代の採用戦略」： 公式調査でも高校生の多くがInstagram、Twitter、TikTok等のSNSを情報収集の参考としています。若者のタイムラインに直接届く採用ブランディングを仕掛けます。 4. 採用活動を通じた企業のDX促進： 求人票のデータ管理や応募者対応の自動化など、採用プロセスのデジタル化を並走サポートし、企業全体のデジタルシフトを促進します。採用代行＋動画制作「リクルーティブ」公式サイト： https://recruitive.hokkaido.jp/ ー採用代行支援：https://recruitive.hokkaido.jp/rpo/ ー採用広報支援：https://recruitive.hokkaido.jp/pr/ ーWantedly運用代行：https://recruitive.hokkaido.jp/wantedly/ ー動画・サイト制作：https://recruitive.hokkaido.jp/creative/ サービス紹介プレスリリース：https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/5086/

クウカン株式会社の会社概要

当社は、北海道を拠点に不動産売買、Web制作、宿泊施設開発などをシームレスに手がけるクリエイティブカンパニーです。「空間を創り、価値を循環させる」をミッションに掲げ、Webマーケティングとローカルネットワークを融合させた独自のソリューションを提供しています。 最近では、採用代行（RPO）サービス「リクルーティブ」を展開。地方都市の深刻な人手不足や採用ミスマッチという社会課題に対し、テクノロジーとハンズオンの実行力で解決策を提供しています。

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc. ● 設立：2022年11月29日 ● 資本金：1,000,000円 ● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto ● 所在地（富良野オフィス）：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ● 所在地（札幌オフィス）：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1 ● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業：JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業：事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産事業：不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Web事業：Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供 ○ 採用支援事業： 採用代行、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト・採用動画制作、採用DX支援

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/ ● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/ ● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/ ● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/ ● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/ ● リクルーティブ：https://recruitive.hokkaido.jp/

関連ニュース

● 北海道の人手不足を動画×運用で打破！伴走型採用支援『リクルーティブ』本格始動 https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/5574/ ● クウカン株式会社、北海道の中小企業向け採用支援ブランド「Recruitive（リクルーティブ）」のサービスサイトを公開 https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/5086/ ● 北海道を支える企業を、ITで支える存在へ。クウカン株式会社がホームページ制作事業をスタート！ https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/2142/

本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当 メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp