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待ちのSEOから攻めのSNSへ──“いい記事”を書いても届かない時代の集客設計図
2026年7月2日（木）12：00〜12：45【SNSマネージャーオープンセミナー｜定例セッションvol.22】検索される前から選ばれるSEO×SNS発信設計入門
■概要
GoogleのAI Overviews（検索結果のAI要約）やアルゴリズム変更により、良質な記事を書いても検索流入は伸びにくくなりました。一方で、ユーザーの情報収集行動も変わっています。気になる企業や人物をXでリアルタイムに調べ、Instagramで雰囲気や実績を確認してから問い合わせる。こうした流れはBtoB・専門サービス・医療の分野にも広がっています。
Googleが2022年に導入したE-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）の評価基準も、実際に経験した人の1次情報を重視する方向へ変わりました。SNSでの発信には追い風です。
本セミナーでは、「待ちのSEO」から「攻めのSNS」への転換を、初心者から経営層まで向けに解説します。SEOとSNSの根本的な違い（ストック型とフロー型）を整理し、XとInstagramそれぞれで何をすれば成果につながるかをお伝えします。
ゼロからコンテンツを作るのではなく、既存のブログや事例をSNS向けに再活用する「リパーパシング（使い回し）」も紹介します。リソースが限られていても明日から動かせる運用設計を持ち帰っていただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/137648/137648_web_1.png
■登壇者
井水朋子（いみず・ともこ）
株式会社エスファクトリー 代表取締役
小川卓主宰・提案型ウェブアナリスト 7期修了
チーフSNSマネージャー
上級ウェブ解析士
大手家電量販店でパソコンの販売をすることで、顧客の購買スイッチが押される瞬間に魅力を感じて、マーケティングの世界へ。2006年からウェブサイトやソーシャルメディアを活用した企業の新規顧客開拓をサポートしてきた。
2011年に株式会社エスファクトリーを創業し、顧客に寄り添ったウェブマーケティングを実践する。企業のウェブサイトやSNS運用などで情報設計・分析・コンサルティングを行う。ウェブサイトリニューアルやコンテンツマーケティング、SNSを用いたコミュニケーションを通じて、新規顧客獲得や既存顧客とのエンゲージメント育成をサポートする。
モデレーター
兼岡 佳菜子（かねおか かなこ）
上級SNSマネージャー／ウェブ解析士
新卒で配属された部署をきっかけにウェブの世界へ踏み込む。
「もっと深く関わりたい」という思いからウェブデザインを学び、ウェブ通販専門企業へ転職。
2024年からはマーケティングに活動範囲を広げ、フリーランスとして経験を積んだのち、2025年に正社員として復帰。
現在はウェブを含めた総合戦略を強みとする企業で、顧客対応・ディレクション業務を担当する。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者は、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブをご覧いただけます。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
■SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年4月30日現在の有資格者は1092人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
SNSマネージャー養成講座開催日程
https://membership.waca.or.jp/course/sns-beginner/
コンテンツマーケティングに取り組んできたのに、検索のAIモードやアルゴリズムの変化でアクセスが減って困っている方へ。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年7月2日（木）、企業のウェブサイト運営担当者・経営者向けオンラインセミナー「検索される前から選ばれるSEO×SNS発信設計入門」を開催します。「ブログを書いても検索上位に表示されない」などの課題を感じている方におすすめの内容です。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197826
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197826
■概要
GoogleのAI Overviews（検索結果のAI要約）やアルゴリズム変更により、良質な記事を書いても検索流入は伸びにくくなりました。一方で、ユーザーの情報収集行動も変わっています。気になる企業や人物をXでリアルタイムに調べ、Instagramで雰囲気や実績を確認してから問い合わせる。こうした流れはBtoB・専門サービス・医療の分野にも広がっています。
Googleが2022年に導入したE-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）の評価基準も、実際に経験した人の1次情報を重視する方向へ変わりました。SNSでの発信には追い風です。
本セミナーでは、「待ちのSEO」から「攻めのSNS」への転換を、初心者から経営層まで向けに解説します。SEOとSNSの根本的な違い（ストック型とフロー型）を整理し、XとInstagramそれぞれで何をすれば成果につながるかをお伝えします。
ゼロからコンテンツを作るのではなく、既存のブログや事例をSNS向けに再活用する「リパーパシング（使い回し）」も紹介します。リソースが限られていても明日から動かせる運用設計を持ち帰っていただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/137648/137648_web_1.png
■登壇者
井水朋子（いみず・ともこ）
株式会社エスファクトリー 代表取締役
小川卓主宰・提案型ウェブアナリスト 7期修了
チーフSNSマネージャー
上級ウェブ解析士
大手家電量販店でパソコンの販売をすることで、顧客の購買スイッチが押される瞬間に魅力を感じて、マーケティングの世界へ。2006年からウェブサイトやソーシャルメディアを活用した企業の新規顧客開拓をサポートしてきた。
2011年に株式会社エスファクトリーを創業し、顧客に寄り添ったウェブマーケティングを実践する。企業のウェブサイトやSNS運用などで情報設計・分析・コンサルティングを行う。ウェブサイトリニューアルやコンテンツマーケティング、SNSを用いたコミュニケーションを通じて、新規顧客獲得や既存顧客とのエンゲージメント育成をサポートする。
モデレーター
兼岡 佳菜子（かねおか かなこ）
上級SNSマネージャー／ウェブ解析士
新卒で配属された部署をきっかけにウェブの世界へ踏み込む。
「もっと深く関わりたい」という思いからウェブデザインを学び、ウェブ通販専門企業へ転職。
2024年からはマーケティングに活動範囲を広げ、フリーランスとして経験を積んだのち、2025年に正社員として復帰。
現在はウェブを含めた総合戦略を強みとする企業で、顧客対応・ディレクション業務を担当する。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者は、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブをご覧いただけます。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
■SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年4月30日現在の有資格者は1092人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
SNSマネージャー養成講座開催日程
https://membership.waca.or.jp/course/sns-beginner/