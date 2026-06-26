タッカンマリ食べ放題の「晴レ時々タッカンマリ食堂」から暑い夏に食べたい！冷た～い冷麺ランチがスタート！6月30日より。

株式会社ポトマック

神戸元町・旧居留地と大阪梅田・中崎町で人気の“タッカンマリ食べ放題”のお店「晴レ時々タッカンマリ食堂」は、暑い夏にこそ食べたい冷た～い冷麺をはじめとした新たなランチメニューを展開いたします。なお、神戸店は6月30日（火）、梅田店は7月1日（水）より新メニューでのご提供を開始いたします。

면 요리 점심～韓麺ランチ～／비빔밥 런치～ピビンパランチ～

しゃりしゃり柚子氷の韓国冷麺

白菜キムチ/韓国茶 付き

1,100円（税込）

濃厚豆乳冷麺コングクス黒胡麻風味

白菜キムチ/韓国茶 付き

1,320（税込）

野菜たっぷりビビン麺

白菜キムチ/韓国茶 付き

1,320円（税込）

特選チゲうどん

白菜キムチ/韓国茶 付き

1,430円（税込）

※神戸店限定

ピビンパランチ

選べるピビンパ

・タッカンマリ食堂のピビンパ 1,320円（税込）

・キムチピビンパ 1,430円（税込）

・プルコギピビンパ 1,540円（税込）

・明太チーズピビンパ 1485円（税込）※神戸店限定

ソルロンタン/温玉/韓国茶 付き

夏でも食べたい！タッカンマリ食べ放題はお昼からできます

韓国ソウルの東大門が発祥と言われる、丸ごとやぶつ切りにした鶏肉と各種野菜でつくられる鍋料理のタッカンマリ。鶏をまるごと使うことで引き出される旨味がたっぷりと詰まっています。

「晴レ時々タッカンマリ食堂」ではそんなタッカンマリをなんと食べ放題でお楽しみいただけます！

鶏肉はもちろん、じゃがいもやトッポギなの豊富な具材も取り揃えており、〆にはカルグクス（韓国風うどん）に雑炊までついており、旨味の詰まったスープを最後まで味わいつくします。

タッカンマリは選べる2種をご用意白鍋

御坊・葱・生姜など野菜をベースにしたあっさりとしたスープに、国産鶏の旨味がどんどん染み込んでいく自慢のタッカンマリ。

赤鍋

自家製のタテギとキムチを入れた旨辛鍋。

真っ赤に染まった鍋から立ち上る香りが食欲をそそる、当店オリジナルのお鍋。

おひとり様＋300円

＞＞神戸店 ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/32278)

＞＞梅田店 ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/34514)

晴レ時々タッカンマリ食堂

韓国料理・国産丸鶏タッカンマリ専門店。

おなかいっぱい食べたい日。こころ晴レ晴レ楽しみたい時。国産丸鶏の旨味たっぷり、食べ放題のタッカンマリを囲むひととき。

こだわりの極上スープが自慢の国産丸鶏タッカンマリ食べ放題のコースは、自家製のタデギ（辛子味噌）や韓国おかず、〆のカルグクスと雑炊など楽しみ方は様々。

お鍋と会話を楽しむ、素敵な時間をお過ごしください。

■神戸店

ご予約：https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/32278(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/32278)

Instagram：https://www.instagram.com/dakhanmari.kobe/

TEL：078-515-6266

神戸市中央区明石町18-2 大協ビル2階（カフェ「ニューラフレア」2階）

MAP：https://maps.app.goo.gl/2nPr1psRaKsWyLUP7

営業時間：

平日 11:00～15:00（LO14:00）17:00~22:00（LO21:00）

土日祝 11:00~22:00（LO21:00）

※ランチメニューのご利用は11:00～15:00

■梅田店

ご予約：https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/34514(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001305/34514)

Instagram：https://www.instagram.com/dakhanmari.umeda/

TEL：06-4708-5768

大阪市北区中崎西2-4-29

■営業時間：

平日 11:00～15:00（LO14:00）／17:00～23:00（LO22:00）

土日祝 11:00～23:00（LO22:00）

※ランチメニューのご利用は11:00～15:00