AMICIS、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』から限定コレクションとして、ゲーミングデバイス・アパレルが登場

株式会社Brave group

株式会社Smarprise（所在地：東京都港区、代表取締役：五十嵐 健、以下「Smarprise」）が運営する公式グッズ・公式ライセンス商品専門ショップ「colleize」は、TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の限定コレクションとして、ゲーミングデバイスとアパレルを2026年6月26日(金)～7月31日(金)の期間限定で受注販売いたします。

特設サイト :https://amicis.jp/pages/works/re-zero

■世界観に溶け込む、ゲーミングキーボードとガラスマウスパッド

エミリア、ラム＆レムをモチーフに、ゲーミングキーボードが登場

ゲーミングキーボードは、エミリアモデルとラム＆レムモデルの2種類を展開します。

各モデルのキーキャップにはキャラクターモチーフをあしらい、デスクに置くだけで『Re:ゼロから始める異世界生活』の世界観を感じられるデザインに仕上げました。

Re:ゼロから始める異世界生活 | AMICIS ゲーミングキーボード 80HE 日本語配列 エミリアEdition

エミリアモデルは、ラベンダーを基調とした透明感のあるデザイン。優しさと芯の強さをあわせ持つエミリアの印象を、柔らかな光と淡いグラデーションで表現しました。

価格 : 33,000円（税込）

キー配列：日本語配列（JIS）、ホットスワップ対応

本体寸法：幅約359mm×奥行き約141mm×高さ46mm

重量本体：約1.95kg

Re:ゼロから始める異世界生活 | AMICIS ゲーミングキーボード 80HE 日本語配列 ラム＆レムEdition

ラム＆レムモデルは、ラムのピンク、レムのブルーを取り入れたツートーン構成。ふたりの静かな強さと、互いに寄り添う関係性を、色彩のバランスで表現しています。

価格 :33,000円（税込）

キー配列：日本語配列（JIS）、ホットスワップ対応

本体寸法：幅約359mm×奥行き約141mm×高さ46mm

重量本体：約1.95kg

エミリアとレムの印象的なシーンを手元に。表面が心地よいガラスマウスパッド

AMICISオリジナルのゲーミングマウスパッドは、キャラクターの印象的なシーンをデザインしたアイテムです。実用性のあるデバイスでありながら、デスクを彩るインテリアとしても楽しめる、作品の空気を閉じ込めたアイテムです。

Re:ゼロから始める異世界生活 | AMICIS ガラスマウスパッド エミリアEdition

エミリアモデルでは、静かな夜の中に浮かぶような幻想的なシーンを表現。

価格 : 13,200円（税込）

本体寸法：幅350mm×300mm×1.0mm

総厚み2.0mm（ガラス部1.0mm＋裏面シリコンラバー1mm）

Re:ゼロから始める異世界生活 | AMICIS ガラスマウスパッド レムEdition

レムモデルでは、あたたかな光を感じる柔らかな表情を切り取りました。

価格 : 13,200円（税込）

本体寸法：幅350mm×300mm×1.0mm

総厚み2.0mm（ガラス部1.0mm＋裏面シリコンラバー1mm）

※ガラス製のマウスソールとの併用はお控えください。

ゲーミングキーボードとガラスマウスパッド同時購入特典

AMICISのECサイトでゲーミングキーボードとガラスマウスパッドをご予約いただいた方に、キーテスターホルダーを1点プレゼントします。キーテスターホルダーは3種あり、ご購入いただいたキーボードに準じたキャラクターの特典をお渡しいたします。

特典条件：

・予約期間中の数量限定特典となります。

・単品での購入、および単品の複数購入（ゲーミングキーボード2点のみ等）は対象外となります。

・同一決済に限り適用されます。

・複数キャラクターのキーボードが同一決済に含まれた場合は該当キャラクターの中からランダムで同梱されます。

・ラム＆レムEditionのキーボードを購入された場合は、ラムとレムのいずれかが同梱されます。

例1）キーボード（エミリア）＋ガラスマウスパッド（レム）＝ 特典：エミリア

例2）キーボード（ラム＆レム）＋ガラスマウスパッド（エミリア）＝ 特典：ラム or レム（ランダム）

■異世界を纏う、アパレルアイテム

『Re:ゼロから始める異世界生活』の世界観を、ファッションとして取り入れられるアパレルアイテムを展開します。

エミリアとエキドナのもつ象徴的なワンシーンをグラフィックとして再構築し、日常の中で物語を感じられるデザインに仕上げました。また、綿100%の高品質生地を使用し、重厚感のあるしっかりとした生地ながらも、肌触りは柔らかく快適です。

作品を「身にまとう」という新しい体験を通して、いつもの日常に物語の余韻を添えるコレクションです。

Re:ゼロから始める異世界生活 | AMICIS

エミリアロングTシャツ 白／黒 S～XL



S：身丈 73cm、身幅 55.5cm、肩幅 51cm、袖丈 56cm

M：身丈 74cm、身幅 58cm、肩幅 52cm、袖丈 56.5cm

L：身丈 75cm、身幅 60.5cm、肩幅 53cm、袖丈 57cm

XL：身丈 76cm、身幅 64cm、肩幅 55cm、袖丈 58cm

価格：8,800円（税込）

Re:ゼロから始める異世界生活 | AMICIS

エキドナTシャツ 白／黒 S～XL

S：身丈 73cm、身幅 55.5cm、肩幅 51cm、袖丈 19cm

M：身丈 74cm、身幅 58cm、肩幅 52cm、袖丈 19.5cm

L：身丈 75cm、身幅 60.5cm、肩幅 53cm、袖丈 20cm

XL：身丈 76cm、身幅 64cm、肩幅 55cm、袖丈 21cm

価格：8,800円（税込）

アパレル初回予約特典

AMICISのECサイトでアパレルコレクションをご予約いただいた方に、缶バッジを1点プレゼントします。ご購入いただいた製品に準じたキャラクターの特典をお渡しいたします。

特典条件：

・予約期間中の数量限定特典となります。

・同デザインのTシャツを複数ご購入いただいた場合は、デザインに対応した缶バッジが数量分付属いたします。

■『Re:ゼロから始める異世界生活』とは

MF文庫J（KADOKAWA）より刊行中、長月達平による小説『Re:ゼロから始める異世界生活』。イラストは大塚真一郎が手掛けている。突如異世界へ召喚された少年・ナツキ・スバルが、死ぬことで時間を巻き戻す能力“死に戻り”を駆使し、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく姿が描かれる。

絶望と希望が幾度も交錯する重厚なストーリー、予測不能な展開、そしてエミリア、ラム、レム、ベアトリスら個性豊かなキャラクターたちのドラマが多くの支持を集め、シリーズは全世界累計部数1,600万部を突破（電子含む）。2016年のTVアニメ放送開始以降、続編やOVAなど幅広い展開を続ける人気異世界ファンタジーとなっている。TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonは《喪失編》が各配信サイトにて好評配信中。《奪還編》は2026年8月12日よりTOKYO MX、AT-Xほかにて放送開始予定。

・TVアニメ公式HP：https://re-zero-anime.jp/tv/

・TVアニメ公式X：https://x.com/Rezero_official

・TVアニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@rezero_anime_official

・TVアニメ公式YouTube：https://www.youtube.com/@Rezero_official

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

■「colleize」について

「colleize」は、人気アニメ・キャラクターを中心に幅広い商品を取りそろえる公式グッズ・公式ライセンス商品の専門ショップです。 限定商品から大ヒット作、定番商品まで、合計35万点以上の商品を取り扱い、会員数は53万人以上のユーザーを抱えています。（※2026年5月現在）

・HP：https://colleize.com/

・X：https://x.com/colleize/

■「AMICIS」について

ひとりでは出来ない。でもそれでいい。

AMICISは、IP・クリエイター・活動者・メーカー・工場がそれぞれの力を結集してこれまでにない革新的なプロダクトを生み出し、皆様へ新しい発見と感動を届けることをミッションに掲げ、“仲間と共に” 新しい価値を創造するブランドです。

・HP：https://amicis.jp/

・X：https://x.com/amicis_official/

・お問い合わせ：https://amicis.jp/pages/contact/

■会社概要

株式会社Smarprise

・設立：2015年4月

・資本金：1.95億円（資本準備金含む）

・代表取締役：五十嵐 健

・取締役：武田 豊、山崎 優

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）

・URL：https://smarprise.co.jp/

株式会社Game & Co.

・設立：2022年12月1日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：久保 敦俊、武田 豊

・所在地：東京都港区

・事業内容：IP Platform（MD事業・TCG事業）/Incubation（esports事業・esports教育事業）

・公式サイト：https://gameandco.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company