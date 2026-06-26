国際フェスティバルで受賞多数のザッケス・テアトロが人形劇×影絵×ダンスで描く「シンデレラ」日本初上演　お得なペア券販売中

ロングランプランニング株式会社

プーク人形劇場、一般社団法人全国専門人形劇団協議会主催、『CINDERELLA -シンデレラ-』が2026年8月3日 (月) ～ 2026年8月5日 (水)にこくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ（東京都 渋谷区 代々木 2-12-10）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケット購入はこちら :http://confetti-web.com/@/zero_cinderella

公式サイトはこちら

https://theatre.puk.jp/cinderella/(https://theatre.puk.jp/cinderella/)



2007年にイタリア・フィレンツェで結成された、演劇とダンスのカンパニー、ザッケス・テアトロ。

国際フェスで多数の受賞を誇るザッケス・テアトロによる「シンデレラ」がついに日本で上演されます。



物語の登場人物に命を吹き込む人形たち。

視覚的でインパクトあふれる身体表現。

俳優の人形操作はダンスでもありダンスは灰の下に隠されている「何か」を発掘するための謎めいた古代の儀式を連想させます。

煙と煤でいっぱいの大きな暖炉が鎮座するリアルな舞台。

石炭だらけの灰色の空間には不可思議なチェネリーネ(※)が住みシンデレラの物語が語られます。

（※チェネリーネ‥カラスやネズミの姿で現れる魔女。）



人目を避けるように、灰の下で静かに生きてきたシンデレラ。

理不尽な仕打ちに耐えながらも、心の奥には小さな炎が灯っています。

やがて彼女は少しずつ勇気を身につけ、自分の力で前へ進むことを選びます。

ザッケス・テアトロの「シンデレラ」は単なる王子様探しの物語ではありません

シンデレラは、自身の内にある心の強さに気付き真の自分を手に入れるのです。



オブジェクトシアター、ダンス、影絵、音楽、そして人形劇が融合した衝撃的なほどに美しい舞台。

ユーモアと幻想、少し不思議でグロテスクな存在たちが行き交う、視覚的にも魅力あふれる舞台が展開されます。

はじめて出会う「シンデレラ」にご期待ください。

Zaches Teratro ザッケス・テアトロ(イタリア・フィレンツェ)とは

2007年にイタリア・フィレンツェで結成された、演劇とダンスのカンパニー。

コンテンポラリーダンス、人形劇、仮面、声の表現、オリジナル音楽など、さまざまな表現を組み合わせ

イメージ・音・身体の動きを大切にした舞台作品を創作。現代社会をそのまま描くのではなく、おとぎ話や象徴的な世界を通して、私たちが「いま」をどう生きているのかを問いかける。世代を問わず楽しめる作品群は、世界各地のフェスティバルで上演され、高い評価を得ている。2023年には、芸術表現の独創性と実験性が認められ、イタリアのHYSTRIO 2023 National Prize（ヒストリオ賞）を受賞。



公式サイト https://zachesteatro.com/contatti/

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《受賞歴》

2022年

・EOLO AWARDS 2022 （イタリア）

ベスト・ノベルティ賞（最優秀新作賞）

・第35回 ヴァリセ国際演劇祭 VALISE 2022 （ポーランド・ロムジャ）

最優秀俳優賞

・第29回 国際青少年演劇祭 2022 （セルビア・スボティツァ）

最優秀作品賞／最優秀演出賞／最優秀演技賞

2023年

・HYSTRIO 2023 National Prize （イタリア）

ヒストリオ国内作品賞

・第56回 国際人形劇フェスティバル 2023 （クロアチア・ザグレブ）

最優秀オーディエンス賞（児童審査員賞）／専門家審査員賞（最優秀照明賞）

2024年

・第3回 In-Put Theatre Festival 2024 （クロアチア・カルロヴァツ）

最優秀舞台美術賞／最優秀衣装デザイン賞／最優秀人形美術賞／最優秀コンセプトデザイン賞

・国際人形劇フェスティバル「Golden Sparkle」2024 （セルビア・クラグイェヴァツ）

最優秀俳優賞

公演概要

『CINDERELLA -シンデレラ-』

公演期間：2026年8月3日 (月) ～ 2026年8月5日 (水)

会場：こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ（東京都 渋谷区 代々木 2-12-10）

■出演者

ザッケス・テアトロ（イタリア）

ジャンルカ・ガブリエーレGianluca Gabriele

アマリア・ルオッコAmalia Ruocco、

エンリカ・ザンペッティEnrica Zampetti



■スタッフ

演出・ドラマトゥルギー・振付：ルアナ・グラメーニャ Luana Gramegna

セット・照明・衣装・人形：フランチェスコ・ジヴォーネ Francesco Givone

音楽・音響：ステファノ・チアルディ Stefano Ciardi

主催：プーク人形劇場、一般社団法人全国専門人形劇団協議会

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）、独立行政法人日本芸術文化振興会、アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】（「Puppet Arts Festival in Tokyo」参加プログラム）

後援：NPO法人日本ウニマ、南新宿町会、南新宿商店会、西新宿一丁目町会、西新宿一丁目商店街振興組合



■公演スケジュール

2026年

8月3日(月) 19:00-

8月4日(火) 15:30- / 19:00-

8月5日(水) 12:00- / 15:30 -

※開場は30分前

※上演時間は約55分



■チケット料金（全席自由・税込）

一般：3,800円

25歳以下：3,000円

18歳以下：2,500円

ペア券：7,000円（ふたりで）



【枚数限定】1,000円割引！

一般：3,800円→ カンフェティ一般席 2,800円！

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/events/15431

【お得なパスポートチケットも！】

同時期開催の『プーク人形劇場55周年記念 A-hoj! 2026 国際人形劇フェスティバル』の有料公演とあわせて6作品の中から、4作品を自由に選べるお得なパスポートチケットも発売中。

発売期間：5/18(月)～7/20(月・祝)

一般前売り（税込）：12,000円 25歳以下：10,000円 18歳以下：8,000円

詳しくはこちら＞ https://a-hoj.puk.jp

企画製作：プーク人形劇場

ヨーロッパの芸術運動に触発された若者たちが集い、1929 年に立ち上げた人形劇団。

プークの名前の由来は、世界共通語のエスペラント語で「人形クラブ」を意味する「La Pupa Klubo」の頭文字から、「PUK」( プーク) としました。

世界中が同じ言語で語り合い、わかり合うことが平和に繋がるという、平和への願いを込めた劇団名です。

プーク人形劇場は、日本で最初の現代人形劇専門劇場として1971年に誕生。今年は55周年の記念の年です。誕生以来、プークの人形劇はもちろん、国内外の選りすぐりの人形劇を紹介し続けています。

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com