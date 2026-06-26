競走馬グッズブランド『UMAbred』のテーマパーク（？）『UMAbred PARK』POPUPが再演決定！7/4~7/20大宮マルイにて開催！更に”レーステーマ”アイテムの新商品も登場！！

■イベント概要

株式会社ジェンコ新宿イベントのリバイバルとなります。

実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は7/4（土）～7/20（月・祝）の日程で大宮マルイにてPOPUPを実施いたします。

架空のテーマパーク『UMAbred PARK』を舞台に、パークで楽しむUMAbredたちが可愛いイラストになって登場します。

会場では描き下ろしイラストを用いたグッズはもちろん、『UMAbred PARK』の施設を一部再現した設置物や、スタンプラリーなどの催しも準備中！

これまでのUMAbred POPUPとは一味違う、「来て、見て、楽しめる」イベントになっております。

また「UMAbred PARK」関連グッズだけではなく、従来のPOPUPと同様の「レース」をテーマにした新規描き下ろしグッズが初登場！！

今回初めて「UMAbred」に仲間入りした名馬たちのグッズもお見逃しなく。

また本イベントもnetkeibaショップ様との共催となります。

普段はお手に取ってご覧いただけないnetkeibaECショップ専売アイテムを実際にご覧になってご購入いただける貴重な機会となります。

来場者限定のノベルティや本催事初登場の商品もございますので、是非足をお運びください！！

■UMAbredPARKとは？

本催事では架空のテーマパーク「UMAbred PARK」を舞台とし、鷹月ナトによる完全新規描き下ろしイラストを用いたグッズを販売いたします。

第1回となるワールド「ドリームオブファンファーレ」では2024年のUMAbredPOPUPでKVを飾った5頭と、新たな仲間たち5頭の計10頭が大集合！

UMAbredPARKの開幕をみんなでお祝いしましょう！

■本イベントにて新登場するUMAbred

■UMAbred PARKオリジナルキャラクター

PARKに集いし10頭のUMAたち

『UMAbred PARK』イベントには、本POPUPのために鷹月ナトが描き下したオリジナルキャラクター「園長（えんちょー）」が登場いたします。

パークを運営するためにあくせく働く可愛い園長の姿もお楽しみに。

そして、PARKでは園長のグッズも販売するみたいですよ...?

こちらもお楽しみに。

■「UMAbred PARK」の地図

UMAbred PARKはまだまだ解禁されていないエリアがたーくさんあります。

2026年を通して次々と登場するエリアをお見逃しなく！！

■スタンプラリー

本イベントではスタンプラリーを実施いたします。

先着にてスタンプシートを配布。会場内のスタンプを押していただけます。

スタンプはワールドのロゴになっています。

スタンプを全て集めると...何かいいことがあるかも...しれません。

■本イベントにて初登場するUMAbred

今回の大宮マルイPOPUPより、従来の「レーステーマ」でのグッズが新登場いたします。

今回のラインナップへの登場をもって初登場となるUMAbredたちもおりますので、そちらをご紹介いたします。

名古屋POPUPで先行登場したソダシを加えて、全8頭が新登場いたします。

どの馬も負けず劣らずの希代の人気馬・名馬となります。続々と増えるUMAbredの仲間たち。この機会にお見逃しなく！！

■本イベントでの販売商品一覧（UMAbred）

アクリルスタンド＆キーホルダーPOPUPEDITION2026が新登場！その他にも多数の新グッズが大宮にて初お披露目となります。

カプセルトイ商品（6種類）は全てレジでの販売となります。

■netkeibaショップ

netkeibaショップでは、限定商品やノベルティのプレゼントなど豪華ラインナップで皆さまをお迎えいたします！

7月といえば七夕！

七夕にちなんでゼッケン7番でレースを勝利した競走馬をラインナップにした「短冊風キーホルダー」をPOPUP限定で販売いたします！

また、今回のPOPUPでは対象商品をご購入いただいた方に、「netkeiba限定オリジナルシールステッカー」をプレゼント！

対象商品ご購入者様限定のノベルティとなります。

POPUP限定の配布となっておりますので、この機会にぜひご来店ください。

さらに、ウオッカやドウデュースの流星をモチーフにしたデザインのTシャツや、ECショップでも人気の「流星トラックジャケット」もラインナップ！

他にもたくさんの競走馬のTシャツやタオルなど夏シーズンにぴったりなアイテムが勢ぞろい！

ぜひ会場でお楽しみください。

▼注目の商品はこちら

このほかにも、netkeibaショップで人気のランダムグッズなど、多数の人気商品を展開予定です。

ぜひ会場にてお楽しみください！

また、エポスカード会員様限定のお買上げ特典も実施予定です！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【エポスカード会員様限定ご購入特典】

期間中、当イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げで、エポスカードをご利用、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、1会計につき1枚「特製UMAbred×netkeibaシール(全11種)」をランダムで1枚プレゼントいたします。

※エポスカードはご本人様以外ご利用いただけません。

※エポスカード提示の場合は現金払いに限ります。

※いかなる場合もお会計の合算・分割は出来かねます。

※特典のお渡しは、1会計1枚とさせていただきます。税込3,000円毎ではございません。

※特典のお渡しは、購入した当日のレシートのみ有効とさせていただきます。

※景品はなくなり次第終了となります。

※景品の内容は予告なく変更になる場合がございます。

【エポスカード新規ご入会特典】

期間中、当イベントスペースにてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様は「特製UMAbred×netkeibaシール(全11種)」コンプリートセットをプレゼントいたします。

UMAbred×netkeibaコラボデザイン採用！とんでもない可愛さです。

※特典は当イベント期間中に、当イベントショップをご利用・ご入会された方が対象です。 WEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。

※特典は新規ご入会の方に限ります。

※お申込みには、別途審査がございます。場合によってはお申込みいただけない事がございますので予めご了承ください。

※お申し込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【ご入場方法について】

開店後、直接7Fイベントスペースへお越しください。

※混雑状況によって入場制限や入場整理券の配布を実施する場合もございます。

あらかじめご了承ください。

■内容詳細

開催期間：2026年7月4日(土)～7月20日(月・祝)

開催場所：大宮マルイ 7F カレンダリウム3

開催時間：10:30～19:00

※施設の営業時間とは異なります。

※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

【その他ご案内】

▼UMAbred公式：https://umabred.jp/

▼UMAbred PARK公式サイト：https://park.umabred.jp/

▼UMAbred公式X：https://x.com/umabred

▼鷹月ナト公式X：https://x.com/getuyoubi5

▼UMA公式X：https://x.com/UMAmochi2020

▼netkeibaショップ公式：https://shop.netkeiba.com/

▼netkeibaショップ公式X：https://x.com/netkeibashop

▼netkeiba公式：https://www.netkeiba.com/

▼netkeiba公式X：https://x.com/netkeiba

【お並び情報・完売情報・その他お知らせ】

▼大宮マルイ

新宿マルイアニメイベント公式X

@marui_shinjuku

▼マルイノアニメ公式X

@marui_anime

※すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「UMAbred」著作権表記

(C)UMAbred

■鷹月ナト著作権表記

(C)鷹月ナト