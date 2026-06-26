「完・宇宙兄弟展」小山宙哉先生描き下ろしキービジュアル解禁！&限定グッズ・来場者特典デザイン公開！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）が主催する「完・宇宙兄弟展」（2026年7月31日（金）から西武渋谷店A館7階にて開催）において、『宇宙兄弟』の作者である小山宙哉先生の描き下ろしキービジュアルを解禁しました。2026年7月22日（水）には最終巻46巻の発売も控えており、「完・宇宙兄弟展」では最終巻を読み終えた方も、そうでない方も楽しんでいただけるよう企画展の準備を進めております。

(C)小山宙哉／講談社

今回公開されたキービジュアルでは、

本展のキービジュアルには、『宇宙兄弟』の主人公・南波六太と南波日々人を起用。

2025年、物語の中で日々人が月面に立つという、『宇宙兄弟』にとって大きな節目の年を迎える中、本展のテーマである「終わりは、始まりだ。」を象徴するビジュアルとして小山宙哉先生によって描き下ろしで制作されました。

宇宙服に身を包み、未来を見据える六太と日々人の姿を中心に、作品がこれまで描いてきた“夢を追い続けることの尊さ”と、“その先に続く新たな始まり”を表現しています。

連載開始から現在に至るまで、多くの読者と共に歩んできた『宇宙兄弟』の軌跡を振り返りながら、その先の未来へと想いをつなぐ、本展を象徴するビジュアルとなっています。

【小山宙哉先生からのメッセージ】

「完・宇宙兄弟展」ということで、

『宇宙兄弟』の最初の象徴的な第1巻の表紙をオマージュし、

同じ構図で成長した2人をお揃いの宇宙服姿で描いてみました。

素晴らしいチームが作り上げてくれた展示と聞いています。ぜひ楽しんでください。

■限定グッズ付きチケットのグッズデザインを解禁

限定グッズ付きチケットのグッズは以下3種となります。本展の内容と連動したここでしか手に入らないデザインとアイテムになっております。

(C)小山宙哉／講談社

※実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※限定グッズ付きチケットは数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

■来場者特典「曜日別ステッカー（7種）」のデザインを解禁

来場特典として、チケット購入者の方へ原画を使用したステッカーをプレゼントします。本展の内容と連動したデザインを予定しております。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※来場者特典の曜日別ステッカーは数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

今後、本展で展示される生原画、設定資料、ここでしか体験できない企画展示、オリジナルグッズなど、続々情報を公開してまいります。是非、公式Xをフォローいただき、続報をお待ちください。

■開催概要

■チケット販売情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130377/table/286_1_d99f83a10f9c4636e7ba070d6e776d00.jpg?v=202606270951 ]

イープラスにてチケット販売中となります。

https://eplus.jp/uchukyodai-ex/

入場料金（税込）

■平日

限定グッズ付きチケット：前売券 3,700円 / 当日券 3,900円

通常チケット：前売券 1,900円 / 当日券 2,100円

高校生以下：前売券 1,700円 / 当日券 1,900円

■土日祝

限定グッズ付きチケット：前売券 3,900円 / 当日券 4,100円

通常チケット：前売券 2,100円 / 当日券 2,300円

高校生以下：前売券 1,900円 / 当日券 2,100円

※未就学児は無料です。

※限定グッズ付きチケットと来場者特典ステッカーは数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

＜チケットのお申し込みについて＞- チケットのお申し込みには、イープラスの会員登録（無料）が必要です。- チケットのお申し込みはスマートフォン（Webサイト・アプリ）からのみとなります。- チケットの受取り・入場にはイープラスのスマートフォン限定電子チケット「スマチケ」を使用いたします。動作機種・推奨環境をご確認の上、お申し込みください。- スマートフォンをお持ちでない方、動作機種・推奨環境に該当しない方は、お申し込みできません。動作機種・推奨環境はお申し込みページよりご確認をお願いいたします。- スマチケのご利用にはイープラスアプリ（無料）のインストールが必要です。なお、チケットの受取り・入場にはアプリが必要です。スマチケについてはこちら：https://eplus.jp/sf/guide/spticket- その他、チケット詳細に関しては、イープラスチケット販売ページにてご確認ください。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/