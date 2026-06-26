神保町New Galleryにて、YOASOBI『THE BOOK』シリーズ完結を飾る特別記念展、“THE BOOK OF SCENES”が開催決定。

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

この度、New Gallery(東京・神保町)では、コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる、 “小説を音楽にするユニット”YOASOBIの4th EP『THE BOOK for,』リリースを記念して、YOASOBI THE BOOK 1-3 and THE BOOK for の世界をめぐる展覧会“THE BOOK OF SCENES”を開催いたします。

YOASOBIの楽曲は、いずれも原作となる物語から生まれてきました。その物語は歌詞となり、音となり、そしてミュージックビデオのなかで、いくつもの場面（シーン）として描かれてきました。本展は、これまでのミュージックビデオの一場面一場面に焦点をあて、楽曲が物語と結ばれた瞬間を、空間のなかへと展開していきます。

会場には、『THE BOOK』から『THE BOOK 3』、そして最新作『THE BOOK for,』に至るまでの色が層をなし、それぞれの作品の世界観をまとった空間が連なります。来場者は、シリーズを貫く色の層のあいだを歩きながら、これまでYOASOBIが描いてきた数々の場面のなかへと入り込んでいきます。

過去4作品の“THE BOOK”シリーズに綴じ込まれてきた物語から生まれた歌が、映像のなかでどのような情景を結んできたのか。切り出された場面の集積をたどることで、これまでの軌跡に浸り、その世界の奥行きへと没入していく。この特別な体験を、ぜひ会場でお楽しみください。会場内では本展覧会限定のアートプリントやオリジナルグッズも多数販売予定です。

なお、7月24日（金）および7月25日（土）は、YOASOBI公式ファンクラブYOA’S会員限定の、先行入場期間(抽選)といたします。本日より先行応募(抽選)を実施いたしますので、そちらもあわせてチェックしてください。

YOASOBIが紡ぐ物語の世界観に包まれる特別な空間をご高覧ください。

■開催概要

アーティスト名：YOASOBI

展示会名：

THE BOOK OF SCENES

THE BOOK 1-3 and THE BOOK for,

会期：2026年7月24日（金）～9月13日（日）

※7月24日（金）、7月25日（土）のみYOASOBI公式ファンクラブYOA’S先行(抽選)

※月曜休廊

開廊時間：12:00～20:00

料金：無料

会場：New Gallery｜東京都千代田区神保町1-28-1mirio神保町1階

URL：https://newgallery-tokyo.com/yoasobi_thebookofscenes/

主催：New Gallery / Echoes

《YOASOBI ファンクラブYOA'S先行》

FC先行受付期間(抽選)：2026年6月26日(金)19:00～7月5日(日)23:59

受付URL：https://yoasobi-fc.com/fc_thebookofscenes/

※お申込みは有料会員様限定で、1会員様1回まで可能です。

※同行者は1名まで可能です。

※申込者が13歳未満の場合、18歳以上の大人1名の同伴が必須です。

※同行者はファンクラブ会員以外の方でも可能です。

※お申込みは第六希望まで選択いただけます。

■“THE BOOK”シリーズとは

YOASOBIが2021年1月から“読むCD”としてシリーズ展開しているEP作品。「小説を音楽にする」をコンセプトに掲げ、数量限定・完全生産限定盤では、楽曲に加えて収録曲の歌詞や原作小説、ミュージックビデオの世界観を収めたページがボリューミーに綴じられている。過去に『THE BOOK 』『THE BOOK 2』『THE BOOK 3』をリリースしており、4作目となる本作『THE BOOK for,』で”THE BOOK”シリーズの完結が発表されている。

■リリース情報

YOASOBI 4th EP『THE BOOK for,』

発売日：2026年6月26日(金)

形態：完全生産限定盤

仕様：CD + 特製インデックス ＋ ドームツアーチケット先行抽選受付シリアルナンバー

価格：\6,600- (税込)

品番：XSCL-136~137

購入URL: https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG

Streaming/Download URL：https://orcd.co/thebookfor

■アーティストプロフィール

YOASOBI

“小説を音楽にするユニット”YOASOBI。2019年11月に公開したデビュー曲「夜に駆ける」は、ストリーミング累計再生回数が史上初となる12億回を突破。2023年4月リリースのTVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌「アイドル」は、Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で21週連続の総合首位を獲得し、歴代連続首位記録を更新。さらに、米ビルボード・グローバル・チャート“Global Excl. U.S.”やApple Music「トップ100：グローバル」でも首位を獲得し、日本人アーティスト史上初となる記録を次々と打ち立て、ストリーミング累計再生回数は史上最速で10億回突破を記録。世界最大級のフェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」をはじめ、「Lollapalooza」「Primavera Sound」「OSHEAGA」など多数の国際的フェスへの出演に加え、北米・ヨーロッパ・アジアでのワンマン公演も成功させる。2026年6月には4作目となるEP『THE BOOK for,』をリリースし、10月からは日本人アーティスト最大規模となる国内・アジアドーム＆スタジアムツアーを開催するなど、国内外のあらゆる場面で際立った活躍を見せている。

Official Site：https://www.yoasobi-music.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/YOASOBI_staff

Instagram：https://www.instagram.com/yoasobi_staff_/

YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/Ayase0404

TikTok：https://www.tiktok.com/@yoasobi_ayase_ikura

■New Gallery概要

2024年3月、東京・神保町にて開廊。

アートに存在しうる新しさとは何かを問い、模索し、提案をする実践空間。

〈文 脈〉〈視 座〉〈可能性〉〈物 語〉〈哲 学〉〈ねじれ〉〈科 学〉〈エラー〉〈歴 史〉

多元的な問いかけをあらゆる表現活動を対象に行い、アーティストと共にプログラムを形成していく。





名称：New Gallery

住所：東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

開館時間：12:00-20:00 ※月曜休廊 ※展示・企画により変更がございますのでご注意ください。

New Gallery Official Website：https://newgallery-tokyo.com/

New Gallery Official X：https://twitter.com/newgallerytokyo

New Gallery Official Instagram：https://www.instagram.com/newgallerytokyo

問い合わせ：info@newgallery-tokyo.com