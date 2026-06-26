日本直販、サガン鳥栖 2026/2027シーズン練習着スポンサーに就任

日本直販株式会社

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）は、これまでの総合通販から「エンタメ、グローバル、DX」を軸にした“総合サービス（WEB3.0）”企業へ進化する取り組みの一環として、株式会社サガン・ドリームスが運営するプロサッカークラブ「サガン鳥栖」の2026/2027シーズン トップチーム練習着スポンサーに就任いたしました。

本協賛により、2026/2027シーズンの練習時および公式戦のウォーミングアップ時に着用するトップチーム練習着の胸部上部に、日本直販のロゴが掲出されます。

日本直販は、昨年実施した冠マッチ「日本直販 SPECIAL DAY!!」を通じて、スポーツ、エンタメ、DXを掛け合わせた観戦体験の創出に取り組んでまいりました。今回の練習着スポンサー就任を通じて、サガン鳥栖の挑戦をより継続的に支援するとともに、地域社会の活性化とスポーツ文化の発展に貢献してまいります。

■ 協賛の背景

日本直販は、1977年にスタートした老舗通販ブランドとして、テレビ・ラジオ・新聞・カタログ・ECなどを通じて、全国のお客様との接点を築いてまいりました。近年は、従来の総合通販の枠を超え、「エンタメ、グローバル、DX」を軸にした総合サービス企業への進化を進めています。

スポーツは、地域に根差しながら多くの人々をつなぐ、最も力強いエンターテインメントの一つです。日本直販は、昨年の「日本直販 SPECIAL DAY!!」に続き、サガン鳥栖とのパートナーシップをさらに深めることで、地域・ファン・クラブをつなぐ新たな価値創出に取り組んでまいります。

今回の練習着スポンサー就任は、単なるロゴ掲出にとどまらず、サガン鳥栖の選手の皆様の日々の挑戦を支え、サポーターの皆様とともにクラブを応援していくための継続的な取り組みです。

■ 協賛概要

- スポンサー名：日本直販株式会社- 協賛内容：サガン鳥栖トップチーム練習着スポンサー（胸部・上）- 掲出内容：2026/2027シーズンの練習時および公式戦ウォーミングアップ時に着用する練習着への日本直販ロゴ掲出- 対象：サガン鳥栖トップチーム- 期間：2026/2027シーズン

■ コメント

日本直販株式会社 代表取締役社長 水谷彰孝

このたび、サガン鳥栖の2026/2027シーズン練習着スポンサーを務めさせていただくこととなりました。

当社はこれまで、全国のお客様とのつながりを大切にしながら事業を展開してまいりました。スポーツには、人々を笑顔にし、地域に活力をもたらす大きな力があると考えております。

サガン鳥栖は、地域に根差したクラブとして、多くの方々に夢や感動を届け続けており、その挑戦する姿勢と地域との強い結びつきに深く共感しています。今回、サガン鳥栖のパートナーとして、選手の皆様の日々の挑戦を支援できることを大変光栄に感じております。

日本直販は、今後もサガン鳥栖とのパートナーシップを通じて、地域社会の活性化とスポーツ文化の発展に貢献するとともに、多くの皆様に喜んでいただける取り組みを推進してまいります。

■ 今後の展望

日本直販が目指す、スポーツを通じた地域・体験価値の創出

サガン鳥栖との取り組みを通じて、スポーツ観戦を「見る」だけでなく、参加し、楽しみ、記憶に残る体験へと広げる施策に取り組んできました。

今後も、サガン鳥栖とのパートナーシップを大切にしながら、エンタメ、グローバル、DXを掛け合わせた新たな体験価値の創出に挑戦してまいります。

＜会社概要＞

■ 日本直販株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者：代表取締役社長 水谷 彰孝

設立：1977年10月（日本直販ブランド開始）

事業内容：総合サービス（通販／コンテンツ企画／広告・販促支援 ほか）

URL：https://corporate.666-666.jp