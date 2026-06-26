2026年12月6日(日)『Oaiko FES 2026 winter』開催決定!!!渋谷CLUB QUATTRO含む複数会場を舞台に令和の時代を象徴するオルタナティブロックの祭典。

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、時代に「適応する」をコンセプトに、ポストコロナ以降のインディーオルタナティブシーンを牽引するレーベルOaikoとの共催により、フェス型イベント「Oaiko FES 2026 winter」を2026年12月6日（日）、当社が運営する渋谷CLUB QUATTROを含む複数会場にて開催することを発表します。

本公演は、2026年6月7日（日）に初開催された「Oaiko FES 2026」につづく第2回開催となります。初開催では、新たなシーンの熱量を体感できるイベントとして大きな反響を呼びました。

その成功を受けて開催される「Oaiko FES 2026 winter」では、会場規模を拡大し、渋谷CLUB QUATTROを中心とした複数会場で実施。現在のオルタナティブシーンを象徴するアーティストたちが集結し、この時代ならではの音楽体験を創出します。

Oaikoはこれまで、ライブハウスを中心に広がるオルタナティブミュージックの魅力を発信し続けてきました。「Oaiko FES」は単なる音楽フェスではなく、新たなシーンを生み出す場として開催されます。

カルチャーの発信地・渋谷を舞台に、令和の時代を象徴するオルタナティブロックの祭典として、今年冬も新たな物語が幕を開きます。

チケットはチケットぴあにてお得な最速早割先行を枚数限定で受付中です。出演アーティストや会場詳細など、今後の追加発表にも注目してください。

公演詳細

■タイトル■

Oaiko FES 2026 winter

■アーティスト(出演者) ■

後日発表

■日程■

2026年12月6日(日)

■会場■

東京・渋谷CLUB QUATTRO 含む複数会場

■OPEN/START■

13:00 / 14:00

■チケット情報■

＜＜最速早割先行(抽選制)＞＞

受付URL：https://w.pia.jp/t/oaiko-fes-winter/

受付期間：2026年6月26日(金) 19:00 ～ 2026年7月8日(水) 23:59

枚数制限：お一人様 4枚まで

※「電子チケット(MOALA)」のみ

□早割1 \6,000円（税込）

※整理番号あり、OPEN時優先入場 ※最速早割先行のみ ※スタンディング ※ドリンク代別 ※中学生以上はチケット要

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。 ※出演者は都合により変更・キャンセルとなる場合がございます。変更に伴う払い戻し受付はございませんので予めご了承ください。

■INFO■

HOT STUFF PROMOTION：050-5211-6077

Oaiko FES 2026 winter Official Website：https://oaikofes.jp/

■Credit■

主催：Oaiko , 株式会社パルコ

About OaikoOaiko（読み：オアイコ）

時代に「適応する」シーンを見出し、音楽を通じて感動を届ける。

Oaikoは2023年から始まった、時代に“適応する”シーンを創造していくレーベルです。

コロナ禍の制約の中で生まれた「噛み締めるような音楽体験」をコロナ禍後も新しい形として残したいと思い、2022年9月にライブイベントとしてスタートしました。

2023年からは、単なるイベント企画にとどまらず、コロナ禍を経た新しい時代に適応するシーンを作りたいと考えるようになり、レーベルとしての活動を本格的に始め、現在に至ります。

「その感激と記録」「ひとひら」「hardnuts」「yeti let you notice」「tiny yawn」「urema」「TIDAL CLUB」といったオルタナティブロックの音楽を中心にリリースしています。

2026年6月には初のフェスイベント「Oaiko FES 2026」を渋谷5会場で開催し、本来はアンダーグラウンドに位置づけられるオルタナティブな音楽を、私たちは新しい形で世の中に届けることができると感じています。

だからこそ、今この時代に新たなフェスイベントを企画する意義があると考えています。

＜Oaiko 各種SNS＞

X：https://x.com/Oaiko_info

Instagram：https://www.instagram.com/oaiko_info/

HP：https://oaiko.official.ec/

YouTube：https://www.youtube.com/@Oaiko-YouTube

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About CLUB QUATTRO

クラブクアトロは1988年6月28日、東京・渋谷に初めてオープンしました。

ちなみにクアトロ＝QUATTROとは、イタリア語で数字の「4」のこと。

渋谷パルコのPART1、PART2、PART3に続く4館目のビル＝クアトロの最上階に位置するライブハウスとして、渋谷クラブクアトロが誕生したのです。以後、1989年6月に名古屋、1991年5月に大阪・心斎橋、2001年12月に広島にオープンし、東名阪広・4大都市で運営する唯一のライブハウスとなりました。（心斎橋クラブクアトロは2011年9月30日に閉店。2012年4月に梅田クラブクアトロとして再オープンしました。）

当初よりクラブクアトロは一貫して良質なライブ・ミュージックを、ジャンルや国内外にこだわらずお届けし続け、「いい音楽」「いいライブ」をクラブスタイルで楽しむことを日本の音楽シーンに定着させたと言っていいでしょう。

また、国内外を問わず新人アーティストの登竜門としても名高く、クアトロがいち早く紹介して、後により大きなステージにステップアップしていったアーティストも数多くいます。

例えば、J-POPでは、フリッパーズ・ギターやピチカート・ファイヴ、オリジナル・ラヴをはじめとする”渋谷系”と呼ばれたアーティストから、エレファントカシマシ、ミッシェルガン・エレファント、東京スカパラダイスオーケストラ、真心ブラザーズ、ハイ・スタンダード、くるり、クレイジーケンバンド・・・・どのアーティストもクアトロをホームグラウンドとして成長してきました。そして現在でもクアトロは多くの国内バンド/アーティストが一つの目標にするランドマーク的な存在なのです。

海外アーティストでは、シャーデーやホール&オーツ、レニー・クラヴィッツ、アラニス・モリセットなどビッグ・ネームのクラブ・ギグから、ニルヴァーナ、オアシス、プライマル・スクリーム、ビヨーク、スマッシング・パンプキンズ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ソニック・ユース、ビースティ・ボーイズ、ノラ・ジョーンズなどなど現在では信じられないアーティスト達のライブをいち早く日本に紹介したのもクアトロでした。

今後もクアトロは様々な形で都市生活者に対し音楽を核としたライフスタイルを提案し続けていきます。

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