ベルテックス静岡所属のプロバスケットボール選手・柏倉哲平がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【柏倉哲平オフィシャルメンバーシップ】をオープン

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THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、柏倉哲平の公式ファンコミュニティ『柏倉哲平オフィシャルメンバーシップ』を6月13日にオープンしました。




「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。

◆ 柏倉哲平プロフィール


生年月日：1995年1月20日


出身地：山形県


ポジション：PG（ポイントガード）

＜経歴＞


山形南高等学校


青山学院大学


2016-17：アースフレンズ東京Z（特別指定選手）


2017-20：アースフレンズ東京Z


2020-21：新潟アルビレックスBB


2021-24：滋賀レイクス（旧：滋賀レイクスターズ）


2024-25：川崎ブレイブサンダース


2025-：ベルテックス静岡

山形県出身。山形南高等学校から青山学院大学へ進学し、在学中にアースフレンズ東京Zの特別指定選手としてB.LEAGUEデビュー。卒業後は同クラブとプロ契約を結び、本格的なプロキャリアをスタートさせた。


その後、新潟アルビレックスBB、滋賀レイクス、川崎ブレイブサンダースを経て、2025年よりベルテックス静岡へ加入。高いゲームコントロール能力と状況判断に優れたポイントガードとして、数々のクラブで司令塔を務めてきた。また、滋賀レイクスではキャプテンとしてチームをけん引し、プレーだけでなくリーダーシップでも厚い信頼を集めた。


コートでは冷静なゲームメイクと勝負どころでの粘り強いプレーを持ち味とし、多くのファンを魅了している。さらなる飛躍を目指し、新天地・ベルテックス静岡でも挑戦を続けている。

◆ コミュニティ概要


▼スタンダードプラン（月額\1,000）


まずは気軽に参加したい方におすすめのプランです。


- タイムライン投稿（近況・試合の裏話など）


- 生配信／ラジオ配信（アーカイブなし）


- スクラッチくじ（ここだけの景品が当たるチャンス）


- デジタル会員証


- デジタルバースデーカード（お誕生日に僕からメッセージ）


- 限定グッズ購入権利

▼プレミアムプラン（3,000円／月）


より深く交流したい方、特別な体験をしたい方におすすめです。


スタンダードプランのすべてに加え、


- オフ会参加権（直接会って交流できるイベント ※オフシーズンの開催を予定）


- 月1オンラインミーティング（ZOOM）


- 全配信アーカイブ視聴


- グループチャット（ファン同士や僕との交流）


- デジタルファンレターボックス（僕と1on1トーク）


- プレミアム限定グッズ購入権利


皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ ダウンロード


アプリ名 ： Fanicon


対応端末 ： iPhone／Android版


提供場所 ： App Store／Google Play


URL ：https://fanicon.net/fancommunities/7247

■ Fanicon（ファニコン）について


Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。


「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。


公式ページ：https://service.fanicon.net/


公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について


THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要


社名：THECOO株式会社


代表者　：代表取締役CEO　平良　真人


所在地　：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階


設立　　：2014年1月20日


URL　　：https://thecoo.co.jp