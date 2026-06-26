『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「ダイヤモンドとゴールド～輝きの裏に隠された闇～」全14話を6月26日(金)より「タテドラ」で配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「ダイヤモンドとゴールド～輝きの裏に隠された闇～」(全14話)を2026年6月26日(金)19:00より配信開始いたします。

本番組は、Mr.都市伝説 関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。アプリ内での関連動画総視聴回数は400万回を突破し、2026年2月10日(火)には書籍も発売するなど、配信開始当初から根強い人気を誇ります。

今回のテーマは「ダイヤモンドとゴールド～輝きの裏に隠された闇～」。ゴールドのスペシャリストである池水雄一さんと、ダイヤモンドにまつわる歴史について詳しい玉木俊明さんをゲストに招いてトークを展開します。ダイヤモンド市場の変遷や業界を牛耳るビジネス構造、日本の法律の隙をついた金密輸の実態、さらには混沌とする世界情勢からみるダイヤモンドとゴールドの今後の市場規模などに鋭く切り込んでいます。

公式サイト: https://tated.tv/toshidensetsu/

■新作テーマは「ダイヤモンドとゴールド～輝きの裏に隠された闇～」

【配信開始日時】

2026年6月26日(金)19:00

【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

【エピソード数】

全14話

＜主な内容＞

・大英帝国とユダヤ資本が築いたダイヤモンドビジネスの歴史と闇

・ダイヤモンド市場の大転換！ロシアの存在とインド「ジャイナ教徒」の台頭

・消費税10％の隙をつく「金密輸」の最新手口

・米国債を売って「ゴールド」を買い漁る中央銀行の思惑

・ニクソンショックがもたらした通貨の価値暴落

【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫

・裏都市伝説ブローカー

こがちゃんちゃん、すみぽん

・ゲスト

池水雄一

大学卒業後、住友商事に入社。その後、クレディ・スイス銀行を経て三井物産で貴金属チームリーダーを務め、商社外資銀行を経て2019年から日本貴金属マーケット協会代表理事に就任。約40年間、貴金属ディーラーとして活躍するゴールドのスペシャリスト。

玉木俊明

京都産業大学経済学部教授、専門は近代ヨーロッパなどの世界経済史。著書『ダイヤモンド 欲望の世界史』は、ユダヤ人がダイヤモンドと共に歩んできた歴史や、戦争とダイヤモンドの関係など、ダイヤモンドに絡む欲望の歴史をたどる貴重な書籍となっている。

■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」

都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？

いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。

さあ、一緒に世界を変えましょう！

本番組は、特定の企業、団体、または個人を誹謗中傷する意図は一切ございません。一部の文献や専門家の意見をもとに構成したエンターテインメント・トーク番組であり、内容の正確性や再現性を完全に保証するものではありません。

【公式サイト・SNSアカウント】

公式サイト : https://www.tated.tv/toshidensetsu/

公式X : https://x.com/ura_toshiden

公式Instagram : https://www.instagram.com/zowazowa.lab/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@zowazowalab

公式YouTube : https://www.youtube.com/@uratoshidensetsu

【2026年に配信開始したテーマ・各回ゲスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1939_1_5a59bab7be56e49bbe1dd4b1e30d272d.jpg?v=202606270951 ]

※ゲスト名は五十音順

【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。

人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。