「面倒な事が大嫌い！」すべての頑張る現代人に贈る、究極のご機嫌賛歌！「GOKIGEN DANCE」 6月27日0時より配信開始

ISARIBI株式会社

遊び心あふれるサウンドと圧倒的なライブパフォーマンスでオーディエンスを魅了してきた二人目のジャイアンは、2026年6月27日0時よりREAL AKIBA RECORDZから最新シングル「GOKIGEN DANCE」の世界配信を開始します。

本作は、7月にリリースされるニューアルバム『THIS IS PARTY FUNK』に先駆けて届けられる超強力先行シングルであり、日々を生きる中で誰もが直面する「めんどくさい日常」や「理不尽な世の中」を二人目のジャイアン流の極上ファンクサウンドで丸ごと肯定するダンスナンバーとして制作されています。

圧倒的なグルーヴと緻密に計算されたコーラスワークに乗せて日々の憂鬱をハッピーに投げ捨てる“鬱ポイ”パートを搭載し、ライブで定番となることが確実視される「全員でご機嫌になれる」仕掛けが満載の一曲に仕上がっています。自分自身の機嫌を取り戻し、明日を笑顔で迎えるためのエネルギーをチャージできる本作は、「鬱ポイッ 鬱ポイッ」という掛け声とともに心の重りを軽やかに放り投げる体験をリスナーに提供します。

振付にはMETEORA st.のゲッツを迎え、楽曲のファンクネスと“ご機嫌感”を最大限に引き出すダンスが完成しており、ミュージックビデオはYocoの盟友であるSho Miyoshi（ZIBOT, LLC）が監督を務め、Yocoの実家および長野のライブハウスINDIA live the SKYでロケ撮影を行うことで、二人目のジャイアンのルーツと現在地が交差する映像作品となっています。

「GOKIGEN DANCE」は6月27日にREAL AKIBA RECORDZより全国リリースされ、同日22時には二人目のジャイアン公式YouTubeチャンネルにてミュージックビデオが公開されます。

日常の憂鬱を軽やかに吹き飛ばす「GOKIGEN DANCE」とともに、二人目のジャイアンが届ける新たなエネルギーをぜひ体感してください。

■ リリース情報

楽曲名： GOKIGEN DANCE

配信開始： 2026年6月27日（土）0:00～

レーベル： REAL AKIBA RECORDZ

アルバム情報： 7月リリース『THIS IS PARTY FUNK』より先行配信シングル

配信URL： https://linkco.re/bFH5ZyQG

■ ミュージックビデオ公開

2026年6月27日（土）22:00 二人目のジャイアン Official YouTube Channel にて全国公開。

https://www.youtube.com/hutarimenog

二人目のジャイアン

「聴くものの心を揺らす」 男性8人組 PARTY FUNK BAND。

最高の遊び心が、圧倒的な音楽へと昇華されるステージ。 突き抜けたエンターテインメント性と磨き上げられた演奏力は、観る者の理屈を吹き飛ばし、思わず笑顔にし、心底ワクワクさせ、気づけば『涙が出るほど熱く』させる。

唯一無二のライブパフォーマンスと、ジャンルを飛び越える洗練された楽曲を武器に、ライブハウスから大型フェス、さらには海外公演まで幅広く活動を展開。「俺たちがジャイアンなら、皆は心の友だ」という信念のもと、全国に熱狂的なファン（心の友）を増やし続けている。

近年では、アニソン×FUNKの新境地を開拓。提供楽曲によるダンス関連動画の総再生数は1000万回を突破し、音楽とダンスが融合した新たなシーンの先駆者としての地位を確立。その高い音楽性は教育現場からも支持され、全国数々の高校で芸術鑑賞会に出演。「音楽を通した教育」という、バンドの枠を超えた社会的役割も担っている。

主軸メンバーとして結成した「REAL AKIBA BAND」にて2024年10月には日本武道館公演を、2025年10月4日には東京体育館を成功に導く。

自らのアイデンティティを 「PARTY FUNK」 と掲げ、全国ツアーや渋谷duo MUSIC EXCHANGE等でのワンマンライブを次々と成功させている。

PARTY FUNKの旗の元へ集まれ。心の友よ!!

公式サイト： https://kokoronotomoyo.net/

公式ファンクラブ：https://partyfunk.bitfan.id/

YouTube： https://www.youtube.com/@hutarimenog

X： https://x.com/hutarimenog

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