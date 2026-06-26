代々木アニメーション学院が指原莉乃プロデュースアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の新メンバー追加オーディションを開催！

株式会社代々木アニメーション学院

株式会社代々木アニメーション学院（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤 太郎）は、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の新メンバー追加オーディションを開催することをお知らせいたします。

≠ME新メンバーオーディション開催決定！

本日2026年6月26日(金)より、指原莉乃プロデュースアイドルグループ≠MEの新メンバー追加オーディションを開催いたします。

オーディションの応募期間は、2026年7月26日(日)23:59までとなります。

これからの≠MEを共に発展させていく皆様の素晴らしい才能をお待ちしております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Qx-Xt4ZeP8w ]

オーディション概要

＜応募資格＞- 満12歳～満24歳の女性※2026年6月26日時点の年齢／2001年6月27日～2014年6月26日生まれの方が対象- 国籍不問。ただし日本語で日常的なコミュニケーションが取れる方- 芸能経験不問- 個人での応募に限ります。※グループ・ユニット単位での応募は不可- 現在、芸能事務所やモデル事務所へ所属・他契約していない方- 応募者が未成年の場合、親権者の同意を得られる方- 審査過程において、テレビ・WEB・その他媒体に出演が可能な方- 合格した場合、東京都内を拠点とし、代々木アニメーション学院と専属契約が出来る方、また速やかに東京に移住できる方■ スケジュール

応募期間：2026年6月26日(金)19:00 ～ 2026年7月26日(日)23:59まで

■ 応募方法

本オーディションでは、以下のオーディション特設サイトや応募フォームの注意事項等を必ずご確認の上、応募をしてください。

■オーディション特設サイト：https://not-equal-me.jp/feature/specialsite_memberaudition

新たな情報に関しては、≠MEオフィシャルX、本オーディション特設サイト等にて随時更新いたします。

■≠ME公式 HP：https://not-equal-me.jp

■≠ME公式 X：https://x.com/Notequal_ME

■≠ME公式 Instagram：https://www.instagram.com/notequal_me.official/

■≠ME公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@notequal_me

■≠ME公式 YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@notequalme6632

■≠ME 新メンバーオーディション特設サイト：https://not-equal-me.jp/feature/specialsite_memberaudition

≠ME について

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。≠MEという名前には、「今までとは違う自分をみんなに経験してほしい」という想いが詰まっている。

2021年4月7日、キングレコードよりデビューミニアルバム『超特急 ≠ME行き』でメジャーデビュー。

これまでに11作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ3入りを果たしている。2025年12月10日に通算11枚目となるシングル『排他的ファイター』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに1位を獲得。

5月4日～7月18日には、神奈川県・横浜アリーナを含む全5会場を巡る≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」を開催。6月24日には12th両A面シングル『愛くださいませ/ここでファーストキッス』を発売。

■≠ME公式 HP：https://not-equal-me.jp

■≠ME 公式 X：https://x.com/Notequal_ME

■≠ME公式 Instagram：https://www.instagram.com/notequal_me.official/

■≠ME公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@notequal_me

■≠ME公式 YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@notequalme6632

株式会社代々木アニメーション学院について

代々木アニメーション学院は、1978年設立のアニメ・エンターテインメント分野に特化した専門校です。声優、アニメ、イラスト、マンガ、VTuber、ライブ制作など、多彩な分野で業界を目指す学生の学びを支えています。

全国9校舎での全日課程をはじめ、夜間課程、通信課程、週1コース、高等部、大学部など、多様な学び方を展開。芸能プロダクション運営（所属タレント：＝LOVE、≠ME、≒JOY）や施設運営も行い、業界の最新トレンドや現場のノウハウを教育へ還元しています。

■公式ホームページ： https://www.yoani.co.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社代々木アニメーション学院

所在地：東京都千代田区神田三崎町1-3-9 MCビル5階

代表者：代表取締役社長 伊藤太郎

設立：1978年6月

事業内容：教育事業、エンターテインメント事業、施設運営事業

コーポレートサイト：https://corporate.yoani.co.jp/