Qzil.laが制作を担当する、劇場アニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』 劇場予告とイントロダクション・ストーリーを公開！

Qzil.la株式会社

株式会社フロム・ソフトウェアが手掛ける『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』は、戦国末期の忍びの戦いを描いたアクション・アドベンチャーゲームです。その『SEKIRO』を原作としたアニメ『SEKIRO: NO DEFEAT』が2026年9月4日(金)から全国劇場にて3週間限定で上映されます。

この度、劇場予告とイントロダクション・ストーリーを公開いたしました。

狼と九郎の孤独な旅の目的、その先に待ち受けるものとは―――「共に。生きて、死ぬために」

また、前売券(ムビチケカード)を6月26日(金)より劇場および通販で販売いたします。

限定特典として、キービジュアルを用いた3層クリアファイルをご用意しております。ぜひお買い求めください。

本作は、全編手描きによる2Dアニメーションで、アヌシー国際アニメーション映画祭2026「ミッドナイト・スペシャル部門」、ファンタジア国際映画祭「Animation Plus 部門」に出品決定。

Qzil.la株式会社（読み「クジラ」、本社：東京都千代田区、代表取締役：福留俊、以下「Qzil.la」）が制作を担当し、製作とプロデュースを株式会社KADOKAWAとアーチ株式会社がそれぞれ担当しています。レーティングは[PG12]となります。

※上映劇場一覧は下記よりご確認いただけます

https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=sekiroanime

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q0zQNh0wSb0 ]

イントロダクション公開

【全世界で評価されたアクションゲームついにアニメーション映画化！】

全世界で多くの賞を総なめにした和風アクションゲーム『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』(株式会社フロム・ソフトウェア)を原作とする全編手描きによるフル2Dアニメーション映画『SEKIRO: NO DEFEAT』がついに公開！

本作で長編初監督を務めるのは、WEB系アニメーターとして日本の作画アニメーションシーンをリードしてきた沓名健一。脚本に佐藤卓哉（『あさがおと加瀬さん。』('18)）、キャラクターデザインに岸田隆宏（『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』('24)）とベテランが脇を固める。

キャストは、原作に引き続き狼役を浪川大輔、九郎役を佐藤みゆ希、葦名弦一郎役を津田健次郎が務める。

本作の音楽を担当するのは、国内外で活躍し近年様々なメディアに活躍の場を広げる蓮沼執太（『花緑青が明ける日に』('26)）。また主題曲には、本作の持つ美しさと孤高をさらに際立たせる坂本龍一の「Blu」(『The Best of 'Playing the Orchestra 2014’』)が起用された。

気鋭のスタッフが世界に向けて放つ、切なく、美しい物語。日本のアニメーション映画に新たな輝きが誕生する――

ストーリー公開

時は戦国。雪深い峠を越えた先に、「葦名」という国がある。

狼は、葦名の戦場で拾われ、忍の技を仕込まれた熟達の忍びである。狼が仕える少年・九郎は、「竜胤(りゅういん)」と呼ばれる特別な血を引く一族の末裔。二人は寄る辺なき孤独な主従であった。

九郎の竜胤の血は、人を不死に変える力を持つ。それを狙う葦名の侍から逃れる狼と九郎だったが、そのさなか竜胤が不死の見返りに人々に「竜咳（りゅうがい）」という致死の病をもたらしていることを知る。

竜咳を治める方法を探す九郎は、自らの命を代償にそれがなせることを知り、苦悩の末に竜胤断ちを決意する。一方、九郎が隠していた覚悟を知った狼は、独り九郎の運命を変えるべく苦難に満ちた戦いへ――

メインスタッフ追加公開

【STAFF】

原作：SEKIRO： SHADOWS DIE TWICE（株式会社フロム・ソフトウェア）

監督：沓名健一

脚本：佐藤卓哉

キャラクターデザイン：岸田隆宏

副監督：福井俊介

総作画監督：茂木海渡

アクション作画監督：向田隆

美術監督：金子雄司

色彩設計：佐々木梓

撮影監督：野澤圭輔

編集：村上義典

リキッドアート：ハラタアツシ

カラーグレーディング：福本達也

音楽：蓮沼執太

主題曲：坂本龍一「Blu」(『The Best of ‘Playing the Orchestra 2014’』より)

音響監督：名倉靖

音響効果：川田清貴

プリプロダクションポストプロダクションプロデュース：スタジオベタ

プロデュース：ARCH

アニメーション制作：Qzil.la

配給：ANIMEC

6/26（金）よりムビチケ販売開始

6月26日（金）より、映画をお得に観られる前売券(ムビチケカード)が発売されます。

限定特典として、キービジュアルを用いた3層クリアファイルをご用意いたしました。

■ムビチケカード（劇場&通販）

【発売】6月26 日(金) 劇場 OPEN時より発売予定

※劇場窓口でお買い求めいただけます

6月26 日(金) 10:00 メイジャー通販より発売予定

【価格】 一般 1,600 円（税込）

【特典】 3層クリアファイル（A4）

販売(メイジャー)：https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M48944003676

販売（ムービーウォーカー）：https://store.moviewalker.jp/search?keyword=name:sekiro

6/26（金）より各劇場にて宣材展開開始

▲ ムビチケカード券面▲ 特典3層クリアファイル

6月26日（金）より、各劇場にてポスターおよびチラシを展開いたします。

ぜひご覧ください。

『SEKIRO: NO DEFEAT』作品概要

■タイトル

【日本国内】 SEKIRO: NO DEFEAT

【海外】Sekiro: No Defeat

■STAFF

原作：SEKIRO： SHADOWS DIE TWICE（株式会社フロム・ソフトウェア）

監督：沓名健一

脚本：佐藤卓哉

キャラクターデザイン：岸田隆宏

副監督：福井俊介

総作画監督：茂木海渡

アクション作画監督：向田隆

美術監督：金子雄司

色彩設計：佐々木梓

撮影監督：野澤圭輔

編集：村上義典

リキッドアート：ハラタアツシ

カラーグレーディング：福本達也

音楽：蓮沼執太

主題曲：坂本龍一「Blu」(『The Best of ‘Playing the Orchestra 2014’』より)

音響監督：名倉靖

音響効果：川田清貴

プリプロダクションポストプロダクションプロデュース：スタジオベタ

プロデュース：ARCH

アニメーション制作：Qzil.la

配給：ANIMEC

■CAST

狼：浪川大輔

九郎：佐藤みゆ希

葦名弦一郎：津田健次郎

仏師：浦山迅

エマ：伊藤静

半兵衛：高瀬右光

梟：土師孝也

葦名一心：金尾哲夫

■公式サイト

【アニメ】http://sekiro-anime.jp/

【原作】http://sekiro.jp/

■公式X

@sekiro_nd_anime

■公式Instagram

@sekirond_official_studiobetta

■アニメコピーライト

【通常表記】

(C)2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners.

(C)KADOKAWA/Sekiro: No Defeat PARTNERS

【短縮表記１.】

(C)2019 FromSoftware, Inc. All rights reserved. ACTIVISION is a trademark of Activision Publishing, Inc.

(C)KADOKAWA/Sekiro: No Defeat PARTNERS

【短縮表記２.】

(C)FS. Published by Activision.

(C)KA/SNDP

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※「:」の後ろは半角スペースを空けてください。

※短縮表記１.と２.を組み合わせての記載は可能です。