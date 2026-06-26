ロマン・スタネック選手が駐日チェコ共和国大使を表敬訪問

株式会社日本レースプロモーション

ナビクル Buzz MK RACINGよりSUPER FORMULAに参戦しているチェコ人プロレーシングドライバー、 ロマン・スタネック選手が6月26日(金)に駐日チェコ共和国大使館(東京都 港区)を訪れ、マルチン・クルチャル特命全権大使への表敬訪問を行いました。

＜クルチャル大使との懇談中のスタネック選手＞

台風の影響を受けた蒸し暑い気候の中で行われた懇談は、日本の夏を経験したことがないスタネック選手にクルチャル大使がその蒸し暑さを語るところから始まりました。

＜スタネック選手のお話に聞き入るクルチャル大使＞

クルチャル大使はモータースポーツへの造詣が深いご様子で、次第に話題はモータースポーツに関するものが中心に。ピットストップのタイミングを決めているのは誰かなど専門的な質問をクルチャル大使からいただく一幕もありました。

＜懇談中のクルチャル大使とスタネック選手＞

懇談の最後にはスタネック選手からお土産として似顔絵入り応援タオルをクルチャル大使にお渡ししました。また、実際にサーキットにてレースをご視察いただきたいとのスタネック選手からの申し出に対して、大使からはぜひとも現地に行って応援したいとのお返事をいただきました。

＜サイン入り応援タオルを手にするクルチャル大使とスタネック選手＞

懇談後、国旗の前でクルチャル大使とスタネック選手は記念撮影。チェコ国旗の三つの色をあしらった「大会 ご招待券パネル」を囲んでのフォトセッションも行い、表敬訪問は終了しました。

≪ロマン・スタネック選手の活躍を『SFgo(エスエフゴー)』でチェックしよう！≫

SUPER FORMULA公式アプリSFgoならスタネック選手のデビュー戦での初入賞や、第4戦での8位入賞なども振り返り視聴可能！また、シリーズ後半戦に向けて6月30日・7月1日に富士スピードウェイにて開催される 公式テストも配信します。

SFgoについて詳しくはこちら→ https://superformula.net/sfgo/ja/