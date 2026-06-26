2026年7月30日（木）東京ドームにて開催コムドットが総合プロデュース『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~』ベッキーが3回連続MCに決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年7月30日（木）に東京ドームにて開催する、5人組動画クリエイター・コムドットが総合プロデュースを務める『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~』（以下、『CDF2026』）において、イベントMCにベッキーが決定したことをお知らせいたします。また、本イベントの開催に向けたドキュメンタリー映像を公開いたしました。

本イベントは、地元の幼馴染で、中学生時代に同じバスケ部に所属していたやまと、ひゅうが、ゆうた、あむぎり、ゆうまで結成されたコムドットが総合プロデュースを手がける大型ライブイベントです。2年ぶり、3回目の開催となる本公演では、これまで以上にスケールアップした内容を予定しております。出演者には、コムドットをはじめ、これまでの開催にも出演してきた人気クリエイターであるESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、スカイピース、とうあ、ばんばんざい、むくえなに加え、今回が初出演となる「原宿のカリスマ」として小・中学生を中心に絶大な支持を集めているしなこ、そしてあぃりDX、だーご、しんぢくんの個性あふれるキャラクターで人気を集める竹下☆ぱらだいすの出演が決定しております。

このたび、本イベントのMCとしてベッキーの出演が決定いたしました。ベッキーは2023年、2024年に開催された『Creator Dream Fes』でもMCを務めており、今回で3回連続のMC出演となります。コムドットや出演クリエイターたちの魅力を引き出しながら、東京ドームのステージを盛り上げます。

今回のMC就任にあたりベッキーからコメントが到着しております。（以下、全文掲載）

■MC・ベッキー コメント全文

動画クリエイターの皆様がまた東京ドームの舞台に！？3回目だなんて本当すごいです！そして私も同じ舞台に上がらせていただけることが光栄です。2年ぶりのCDF、力をぐーっと溜めこんだクリエイターの皆様が、どんな爆発力を見せてくれるのか、楽しみです！

ファンの皆様！開演前から盛り上がっていきましょーーーう！よろしくお願いいたします！

また、本イベントの開催に向けて、コムドットの想いや準備の様子に迫ったドキュメンタリー映像も公開いたしました。本映像では、3度目の東京ドーム開催にかけるメンバーの決意や、本番に向けて準備を進める姿、そして『CDF2026』に込めたそれぞれの想いを収録。ここでしか見ることのできない舞台裏をお楽しみいただけます。

ドキュメンタリー映像はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DxKOH544cKI ]

さらに、本公演で実施される各ステージの内容も続々と決定。人気クリエイターによる一夜限りのライブパフォーマンスが魅力の「CREATORS SUPER LIVE」では、ゆうたが自身の誕生日に母へ贈るために制作した初のオリジナルソングであり、ソロデビュー曲でもある「チャンリカ」の初披露が決定いたしました。これまでライブで披露されることのなかった同楽曲を、ついに東京ドームの舞台でお届けいたします。

そして、悠馬とAMUGIRIによるスペシャルコラボレーションも決定。2人で楽曲『凡人マイウェイ』を披露し、一夜限りの特別なステージをお届けいたします。加えて、コムドットとしては『拝啓、俺たちへ』に続く2曲目となる新曲を初披露することも決定。5人揃っての新たなパフォーマンスにご期待ください。

そして、やまとは『CDF』で初となる個人ステージ「CREATORS MAGIC＆ILLUSION SHOW」に挑戦。夢のマジック＆イリュージョンショーとして、これまで見せたことのない新たなエンターテインメントをお届けいたします。

ほかにも、ひゅうがによる進化した殺陣企画「CREATORS ENBU LEVEL2 by HYUGA」、ゆうたによるダンスパフォーマンス「CREATORS DANCE by YUTA」など、ここでしか見ることのできない特別なコンテンツを多数予定しております。

また、本イベントの来場チケットについて、2026年6月27日（土）12時より一般先着販売を開始いたします。一般販売は先着受付となり、予定枚数に達し次第終了となります。

2年ぶり、3回目の開催となる『CDF2026』。東京ドームという夢の舞台でしか体験できない特別な一日を、ぜひ会場でお楽しみください。

今後も、出演クリエイターやグッズ情報など、最新情報を随時発表してまいります。ぜひご期待ください。

▼公式サイト

https://contents-abema.com/cdf2026/

■『Creator Dream Fes 2026 ~produced by Com.~』 公演概要

（C）AbemaTV,Inc.

【開催日時】

2026年7月30日（木） 開場 14:30 / 開演 16:30

【会場】

東京ドーム

【出演者】

コムドット

ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-

しなこ（初出演）

スカイピース

竹下☆ぱらだいす（初出演）

とうあ

ばんばんざい

むくえな

■チケット情報

指定席：12,500円（税込）

指定席（PPV付き）：15,200円（税込）

※PPV付きチケットと通常チケットの両券種お申込み可能ですが、ご当選はいずれか1つのみとなります。

＜PPV付きチケット特典＞

・抽選でコムドットに会えるCDFアフターパーティーご招待（約300名予定）

・本番直後の密着映像

・CDFオリジナルデジタルフォトブック

■チケット販売スケジュール

＜一般先着＞

申し込みサイト：https://w.pia.jp/t/creatordreamfes/

受付期間：6月27日（土）12:00～

※予定枚数に達し次第終了となります。