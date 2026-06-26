カズマたちがスタイリッシュなスパイに変身！？「アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』ラッフルくじ」が発売決定！～描き下ろしイラストを使用したラッフルくじ限定景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、スパイをテーマにしたオンラインくじ「アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

本オンラインくじは、「スパイ風衣装」をテーマにしたスペシャルなラインナップとなっております。4人が、黒いスーツやドレスをスタイリッシュに纏い、ピストルポーズやグローブを構えたクールなエージェント風の描き下ろしイラストで登場します。普段のコミカルな冒険者姿とは一味違う、スタイリッシュな彼らの姿はファン必見です。

景品には、描き下ろしの魅力を最大限に活かした「集合アクリルパネル」や、それぞれの立ち姿をじっくり堪能できる「アクリルスタンド」など、お部屋に飾りたくなるアイテムを多数ご用意いたしました。

さらに、「アクリルキーホルダー」や「ステッカー」「缶バッジ」など、バラエティ豊かなラインナップをお届けします。中にはお好きなキャラクターのデザインを選べる「タペストリー」など、自分の“推しキャラクター”を確実に手に入れられる贅沢な仕様となっております。

スパイに変身したカズマたちが贈る、今しか手に入らない特別なコレクションをお楽しみください。

【くじの実施概要】

商品名：アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』ラッフルくじ

販売期間：2026年6月26日（金）19:00～2026年7月31日（金）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1335

商品発送時期：2026年10月下旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：集合アクリルパネル 全1種

B賞：【選べる！】タペストリー 全4種

C賞：アクリルスタンド 全4種

D賞：アクリルキーホルダー 全4種

E賞：ステッカー 全8種

F賞：缶バッジ 全8種

5連特典：集合ハガキサイズカード 全1種

10連特典：オーロラホイルカード 全4種

Wチャンス第1弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(カズマ)

Wチャンス第2弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(アクア)

Wチャンス第3弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(めぐみん)

Wチャンス第4弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(ダクネス)

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1335

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C)暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば4製作委員会

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/



これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

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