カズマたちがスタイリッシュなスパイに変身！？「アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』ラッフルくじ」が発売決定！～描き下ろしイラストを使用したラッフルくじ限定景品が多数登場～

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フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、スパイをテーマにしたオンラインくじ「アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。




本オンラインくじは、「スパイ風衣装」をテーマにしたスペシャルなラインナップとなっております。4人が、黒いスーツやドレスをスタイリッシュに纏い、ピストルポーズやグローブを構えたクールなエージェント風の描き下ろしイラストで登場します。普段のコミカルな冒険者姿とは一味違う、スタイリッシュな彼らの姿はファン必見です。


景品には、描き下ろしの魅力を最大限に活かした「集合アクリルパネル」や、それぞれの立ち姿をじっくり堪能できる「アクリルスタンド」など、お部屋に飾りたくなるアイテムを多数ご用意いたしました。


さらに、「アクリルキーホルダー」や「ステッカー」「缶バッジ」など、バラエティ豊かなラインナップをお届けします。中にはお好きなキャラクターのデザインを選べる「タペストリー」など、自分の“推しキャラクター”を確実に手に入れられる贅沢な仕様となっております。


スパイに変身したカズマたちが贈る、今しか手に入らない特別なコレクションをお楽しみください。



【くじの実施概要】


商品名：アニメ『この素晴らしい世界に祝福を！』ラッフルくじ


販売期間：2026年6月26日（金）19:00～2026年7月31日（金）23:59


販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）


送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。


販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」


ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1335


商品発送時期：2026年10月下旬予定



【景品ラインナップ】


A賞：集合アクリルパネル　全1種


B賞：【選べる！】タペストリー　全4種


C賞：アクリルスタンド　全4種


D賞：アクリルキーホルダー　全4種


E賞：ステッカー　全8種


F賞：缶バッジ　全8種


5連特典：集合ハガキサイズカード　全1種


10連特典：オーロラホイルカード　全4種


Wチャンス第1弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(カズマ)


Wチャンス第2弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(アクア)


Wチャンス第3弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(めぐみん)


Wチャンス第4弾：【当選者1名様】C賞 アクリルスタンド(ダクネス)



※景品デザイン及び、写真はイメージです。


状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。



最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！


＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info　


＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1335



【掲載用クレジット（権利表記）】


(C)暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば4製作委員会



【会社概要】


会社名： フォッグ株式会社


所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5　渋谷董友ビルＶ 2階


代表者： 関根 佑介


URL： https://fogg.jp/



これからの"あたりまえ"を創りつづける


小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。


「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。



【本件に関するお問い合わせ】


＜RAFFLE問い合わせ先＞


https://raffle-kuji.jp/contact