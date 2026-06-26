日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」に「PLATINUM SPONSOR」として協賛 ― 「投資をもっと身近に」をテーマに出展・セッションを実施

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディング『ミラリタ』を運営する、ミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、2026年7月1日(水)～3日(金)に京都で開催される、日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」において、「PLATINUM SPONSOR」として協賛し、会期中には、特設ブースでの情報発信や参加者とのネットワーキングを実施予定です。

会期中は、事業投資型クラウドファンディング「ミラリタ」と、グループ会社でZOLOME株式会社による今夏リリース予定の不動産クラウドファンディング「ZOLOME」の2サービスを中心に、特設ブースの出展およびセッションを実施いたします。

本イベントへの協賛および出展を通じて、多様な投資機会との出会いを創出するとともに、「投資をもっと身近に」を実現する投資プラットフォームとして、新たな資産形成の選択肢を提供してまいります。



■IVS2026とは

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。

国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会し、2026年は「Japan is Back」をテーマに京都で開催されます。 今年は、これまでの「IVS」を進化させた集大成版のエリア（京都市勧業館「みやこめっせ」「ロームシアター京都」）と、令和版の完全招待制IVS「IVS CORE」エリア（ホテルオークラ京都）の2つのエリアを新設し開催されます。IVS2026は徹底的に「高さ」を追求し、スタートアップの価値や挑戦の意義、創業者という存在の魅力など、その高みを示すことで、新たなプレイヤーの参入を促す場として設計されています。



■IVS2026での主な展開内容（予定）

特設ブースの出展

会期中、当社グループは以下のコンテンツを通じて参加者の皆さまとの交流を図ります。



会場内に当社グループの特設ブースを設置し、事業投資型クラウドファンディング「ミラリタ」と、不動産クラウドファンディング「ZOLOME」をご紹介いたします。



「ミラリタ」では、再生可能エネルギー関連や売掛債権、流通事業など、多様な事業への投資機会や投資事例をご紹介をします。また「ZOLOME」では、不動産クラウドファンディングを通じた新しい資産形成の選択肢や今後のサービス構想について発信いたします。



事業投資型クラウドファンディングや不動産クラウドファンディングに関するご相談窓口も設置し、お気軽にご相談いただける場をご用意します。



セッションへの登壇【IVSセッション ミラリタ／ZOLOME】

セッションでは、「投資をもっと身近に」をテーマに、事業投資型クラウドファンディングと不動産クラウドファンディングが生み出す新たな資産形成について紹介いたします。



2026年7月2日(木)14:00～15:00

会場：ロームシアター京都 サウスホール

〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町13



実際のファンド事例を交えながら、事業投資型クラウドファンディングの仕組みや、再生可能エネルギー関連・売掛債権・流通事業など多様なアセットへの投資機会について解説いたします。



さらに、今夏リリース予定の不動産クラウドファンディングサービス「ZOLOME」について、そのサービスコンセプトや目指す世界観、不動産クラウドファンディング市場の可能性、そして投資をより身近にするプラットフォームとしての将来像についてお話しします。

■日本最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」概要

開催日：2026年7月1日(水)～3日(金)

会場：京都市勧業館「みやこめっせ」、ホテルオークラ京都、ロームシアター京都 他

主催：IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

■「IVS2026 ミラリタ・ZOLOMEセッション」

開催日：2026年7月2日(木)14:00～15:00

会場：ロームシアター京都 サウスホール

〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町13

https://rohmtheatrekyoto.jp/floorguide/south-hall/



■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact



■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

https://miralita.jp/